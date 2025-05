'Google pauzeert bouw uitgebreide campus van 30 hectare in Silicon Valley'

Google zou de bouw van zijn 'megacampus' in Silicon Valley wegens bezuinigingen pauzeren. Dat meldt het Amerikaanse nieuwsmedium CNBC. Deze campus moest meer dan 30 hectare beslaan en moest onder meer ruimte bevatten voor kantoren, woningen en winkels.

De eerste sloopfase was al voltooid toen Google besloot om de bouw te staken, schrijft CNBC. Er zijn volgens de bronnen die het nieuwsmedium gesproken heeft tot dusver geen concrete plannen om de bouw te vervolgen. De bronnen verwachten dat, als de bouw wel wordt voortgezet, de schaal van de zogenoemde 'Downtown West'-campus een stuk minder groot wordt dan gepland.

Net als veel andere techbedrijven heeft Google te maken met een fikse daling in inkomsten. Dat komt onder meer door een neergang op het terrein van digitale advertenties, waar vrijwel alle inkomsten van het bedrijf uit komen. Hierdoor heeft het bedrijf al meerdere ontslagrondes bekendgemaakt en wil het de hoeveelheid kantoorruimtes verkleinen.

In een reactie aan CNBC zegt Google te 'beoordelen hoe we het best verder kunnen gaan met Downtown West' en nog steeds 'voor de lange termijn toegewijd te zijn' aan San Jose, Californië, de locatie van de campus. De burgemeester van de stad beweert in een reactie dat er niets is veranderd, en dat Google slechts de tijdlijn van de bouw opnieuw aan het beoordelen is, aldus The Verge.

De bouw van de campus werd in 2021 goedgekeurd. Downtown West zou meer dan 680.000 vierkante meter aan kantoorruimte, 4000 woningen, meer dan 4000 vierkante meter aan winkels en 'culturele ruimte' en 6 hectare aan parken moeten beslaan. Volgens San Jose moet het project de stad uiteindelijk meer dan 19 miljard dollar opleveren en binnen tien jaar zorgen voor 20.000 banen.