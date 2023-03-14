Meta bevestigt tweede ontslagronde en gaat nog eens 10.000 werknemers ontslaan

Meta gaat dit jaar nog eens zo'n tienduizend mensen ontslaan, boven op de eerder aangekondigde ontslagronde van elfduizend mensen. Ceo Mark Zuckerberg zegt hiermee het bedrijf platter te willen maken en wil projecten met lage prioriteiten annuleren.

Behalve dat er ongeveer tienduizend mensen weg moeten bij Meta, zegt Zuckerberg vijfduizend openstaande vacatures niet meer te gaan invullen. Managers zouden in de komende maanden reorganisatieplannen aankondigen waarbij de bedrijfsstructuur platter moet worden, waardoor er managers bij het bedrijf zullen vertrekken. Nu heeft elke manager 'enkele' directe ondergeschikten; uiteindelijk moeten dat er tien per manager worden. Eind mei moet voor de meeste werknemers duidelijk zijn of ze kunnen blijven of niet.

Zuckerberg zegt dat deze ontslagronde binnen Meta's 'efficiëntiejaar' valt, waarin het bedrijf de financiële prestaties wil verbeteren 'in een moeilijke omgeving'. Daarbij moet Meta 'technischer' worden dan het nu is. De ceo zegt met de ontslagronde zijn langetermijnvisie mogelijk te willen maken. Zuckerberg wil dat Meta onder meer focust op AI en de metaverse, twee projecten die veel financiële investeringen vereisen, maar niet direct geld opleveren.

Het is de tweede grote ontslagronde van Meta binnen ruim vier maanden. In november werd de eerste ronde aangekondigd. Toen maakte het bedrijf bekend zo'n dertien procent van de banen te schrappen. Die ontslagronde vond plaats in het kader van de concurrentie en tegenvallende advertentie-inkomsten. Over deze tweede ontslagronde gingen vorige week al geruchten.