Meta bevestigt tweede ontslagronde en gaat nog eens 10.000 werknemers ontslaan

Meta gaat dit jaar nog eens zo'n tienduizend mensen ontslaan, boven op de eerder aangekondigde ontslagronde van elfduizend mensen. Ceo Mark Zuckerberg zegt hiermee het bedrijf platter te willen maken en wil projecten met lage prioriteiten annuleren.

Behalve dat er ongeveer tienduizend mensen weg moeten bij Meta, zegt Zuckerberg vijfduizend openstaande vacatures niet meer te gaan invullen. Managers zouden in de komende maanden reorganisatieplannen aankondigen waarbij de bedrijfsstructuur platter moet worden, waardoor er managers bij het bedrijf zullen vertrekken. Nu heeft elke manager 'enkele' directe ondergeschikten; uiteindelijk moeten dat er tien per manager worden. Eind mei moet voor de meeste werknemers duidelijk zijn of ze kunnen blijven of niet.

Zuckerberg zegt dat deze ontslagronde binnen Meta's 'efficiëntiejaar' valt, waarin het bedrijf de financiële prestaties wil verbeteren 'in een moeilijke omgeving'. Daarbij moet Meta 'technischer' worden dan het nu is. De ceo zegt met de ontslagronde zijn langetermijnvisie mogelijk te willen maken. Zuckerberg wil dat Meta onder meer focust op AI en de metaverse, twee projecten die veel financiële investeringen vereisen, maar niet direct geld opleveren.

Het is de tweede grote ontslagronde van Meta binnen ruim vier maanden. In november werd de eerste ronde aangekondigd. Toen maakte het bedrijf bekend zo'n dertien procent van de banen te schrappen. Die ontslagronde vond plaats in het kader van de concurrentie en tegenvallende advertentie-inkomsten. Over deze tweede ontslagronde gingen vorige week al geruchten.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 16:18
97 • submitter: Verwijderd

14-03-2023 • 16:18

97

Submitter: Verwijderd

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Reacties (97)

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Patrick1995 14 maart 2023 16:34
Twee van zulke ontslagrondes in korte tijd is een teken van slecht leiderschap. Over het algemeen zie je bij grote bedrijven dat ze één grote ontslagronde doen. Dan heb je één keer slechte publiciteit en onzekerheid onder al je personeel, maar gaat daarna alles weer verder.
Zoals ze het nu doen creëren ze langdurig onzekerheid onder hun werknemers. Dan is het van: deze ronde ben je niet ontslagen maar misschien de volgende wel.
Lisadr @Patrick199514 maart 2023 17:57
Zuckerberg geloofde in Facebook metaverse en heeft daar flink in geinvesteerd, maar het is niet een succes en vraag is of het een succes gaat worden.
GekkePrutser
@Lisadr14 maart 2023 19:22
Het is wel een goede zet van Meta vind ik, alleen het idee dat het stante pede een knaller wordt, is gewoon altijd overdreven geweest. VR heeft heel veel potentie, en ik werk er zelf mee. Maar het is een techniek die er gewoon niet van de ene op de andere dag helemaal is. Net zoals de computers 30 jaar nodig hebben gehad voor hun evolutie.

Maar het probleem is, mensen verwachten dat je morgen een heel holodeck hebt, of een omgeving zoals Ready Player One. Dat heeft gewoon enorm veel tijd nodig.

Ook is Meta gewoon niet echt goed bezig met hun investeringen. Ze verbranden veel geld en hebben een platform (Horizons World) dat minder kan dan veel concurrenten zoals VRChat die er veel minder aan hebben uitgegeven omdat ze gewoon veel te terughoudend zijn. Veel te bang dat er ook maar 1 niet publiek lekker vallend dingetje gebeurt. Het is heel erg rubbertegelig en daar zijn mensen gewoon niet geinteresseerd. Mensen houden stiekem best wel van een beetje ruwe kantjes, en daardoor zie je dat mensen de meta headsets gaan kopen om VRChat te draaien, dit is een vaker gebruikte app op die headsets dan Horizons. Tja, dat was nou net niet de bedoeling. Maar de furry gemeenschap is bijvoorbeeld helemaal gek op VRChat :)

Maar de 'Metaverse' komt er wel. Wellicht niet van Meta. Maar wel van een andere partij. Ik heb met verschillende third party oplossingen online brainstorm sessies gedaan en ja, zodra je er een beetje in zit is het veel veel fijner dan in Teams of iets dergelijks. Het is echt goed genoeg aan het worden om een intercontinentale vlucht te vervangen voor een workshop. De poppetjes zijn nog steeds cartoony maar daar kijk je wel doorheen.

Maargoed de hype-investeerders zijn allang al overgesprongen van Metaverse naar AI dus het is nu een stuk rustiger doorwerken aan de gestage voortgang van Metaverse techniek, zonder al die graaiende geldwolven die in je nek lopen te hijgen als ze niet 100% rendement in een jaar zien.

Want dat is het probleem, al die geldwolven lopen continu te zoeken naar de volgende bitcoin om insta-rijk te worden. Als dat niet stante pede gebeurt dan is het helemaal niks en een totale flop in hun ogen. En dat doet de daadwerkelijke techniek best wel kwaad. Want vroeg of laat is de explosieve groei weg en dan wordt meteen al het geld er weer uit getrokken. Het is voor de techniek veel beter om gewoon gestaag te groeien zonder veel aandacht.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 03:15]

Av- @GekkePrutser14 maart 2023 22:09
Ik denk dat mensen helemaal niet zitten te wachten op een holodeck of een omgeving als ready player one, op een handjevol fanatiekelingen na. VR is voor de meesten een gimmick, leuk voor eventjes. Ik denk dat er sprake is van een knap staaltje beroepsdeformatie bij FB. Er werken daar natuurlijk relatief veel IT-ers, mensen die over het algemeen meer feeling hebben met dingen als VR. Ze zijn er vanuit gegaan dat iedereen zo denkt, maar ik denk dat ze daar de plank volledig mis slaan.
GekkePrutser
@Av-14 maart 2023 23:16
Als je denkt dat het een gimmick is dan heb je de verkeerde dingen gedaan. Google cardboard is een gimmick. Samsung Galaxy Gear ook. Maar echte VR is geen gimmick hoor.

Het is wellicht niet voor iedereen, maar het is wel degelik een techniek die heel veel kan bieden.
Av- @GekkePrutser15 maart 2023 17:08
Het is vooral nutting voor mensen die werken in de infrastructuur of architectuur. Het heeft zeker een meerwaarde om in VR door de tekeningen heen te lopen om zo op voorhand al verbetering te kunnen doen. In deze tak wordt het trouwens al veelvuldig gebruikt. Ik zie ook wel meerwaarde in AR, dat bijvoorbeeld de navigatie-instructies op de voorruit van je auto worden geprojecteerd. Maar echte VR gaat zeker geen groot draagvlak krijgen op de manier waarop Meta dat wil implementeren. Waarom in VR vergaderen met avatars, terwijl je ook gewoon in Teams een call op kan zetten. Misschien leuk voor een keertje, maar ieder serieus bedrijf willen gewoon efficiënt kunnen vergaderen.
GekkePrutser
@Av-15 maart 2023 19:11
Voor gewone vergaderingen heeft het geen toegevoegde waarde nee. Voor uitgebreide workshops zie ik die wel. Als je het over produkten hebt (ik heb tijdens een test wat van onze produkten geimporteerd), of op een whiteboard samenwerkt dan gaat dat veel beter. Ik heb veel meer het gevoel bij elkaar te zijn. Dus ik zie het meer als vervanging voor een dure (en vermoeiende) internationale reis voor een 1 a 2 daagse brainstorm sessie of workshop.
B64 @Patrick199514 maart 2023 16:53
Eerst (in 2022) je personeelsbestand met 20% laten groeien, en er dan aan het eind van het jaar achter komen dat je 30% moet krimpen, getuigt ook niet bepaald van heldere planning.

Overigens hebben Amerikaanse bedrijven als dit vaker reorganisaties en ontslagrondes, maar zijn die doorgaans veel kleiner zodat ze het nieuws niet halen. Ik heb jarenlang bij Amerkaanse bedrijven gewerkt, het is echt een jaarlijks terugkerende tombola. Die onzekerheid zit ingebakken in dat soort organisaties.
Verwijderd @Patrick199515 maart 2023 07:49
Twee van zulke ontslagrondes in korte tijd is een teken van slecht leiderschap.
Hoe kom je daarbij. Het is een teken dat je er na de eerste ronde achter kwam dat de puinhoop nig veel groter is dan je eerst dacht.
Marcel Br @Verwijderd15 maart 2023 10:17
En wie hebben die puinhoop veroorzaakt denk je?
Verwijderd @Marcel Br15 maart 2023 11:40
Degenen die nu ontslagen zijn.
drdelta @Verwijderd16 maart 2023 03:34
8)7
Superstoned @drdelta28 maart 2023 11:16
Dat MOET wel een grap zijn. De mensen die de puinhoop veroorzaken zijn altijd de bazen die zelf zeker niet verantwoordelijkheid nemen - maar liever anderen ontslaan om zo te laten zien dat ze actie nemen.
mrbullet 14 maart 2023 18:17
Feb 2023 — Meta has 71,970 employees
Om het in perspectief te stellen.
Av- @mrbullet15 maart 2023 17:13
Om het wat verder in perspectief te zetten: 21.000 van 72.000 werknemers ontslaan is zo’n 30% van je personeelsbestand. Wanneer je bijna 1/3e van je personeel moet laten gaan, mag je ervan uitgaan dat het niet heel best gaat met de zaak.
mrbullet @Av-15 maart 2023 20:08
Dat durf ik niet te stellen.
Maar als je zeker bent van je zaak, kan je gokken met een put optie op de beurs.
jvr123 14 maart 2023 16:21
Klinkt als een enorm aantal, maar deze grafiek zet het wel even in de juiste context: https://www.statista.com/...er-of-facebook-employees/
Dwarrelegel @jvr12314 maart 2023 16:26
Mag ik je account even lenen? :)
IIIIIIIIIIII @Dwarrelegel14 maart 2023 16:29
Astu
https://imgur.com/a/DWjgkor
Curapica @IIIIIIIIIIII14 maart 2023 17:01
Thanks, dit lijkt op een correctie om terug te gaan pre-corona tijdperk.
Heel veel zijn natuurlijk aangenomen tijdens corona en post-corona.

Alsnog sneu voor de mensen, hopen voor hun dat ze snel wat anders/beters vinden.
Iblies @Curapica14 maart 2023 18:58
Hier maak je dus een vergissing.

Facebook heeft heel veel uitbesteed en tijdens corona moesten ze terugvallen op hoofdzakelijk VS werknemers en zodoende uitbreiden.

Tijdens corona waren er ook verkiezingen en hebben ze extra werknemers aangenomen tegen “misinformatie”.

Het gros van deze mensen waren er altijd al als externen. Nu vallen er een aantal zaken samen zoals tegenvallende economie, hogere rente, corona bestaat praktisch niet meer,

de vraag die je moet stellen is of Mark Zuckerberg en Melissa Chan goedkoop gaan uitbesteden als ze weer nodig zijn.

Mensen met serieuzere programmeervaardigheden die zullen blijven,
de lagen er om heen zal flink de bezem doorheen worden gehaald.
GekkePrutser
@Iblies14 maart 2023 19:18
De meeste moderatoren zitten hier niet eens bij. Die werken niet direct voor facebook, ze nemen gewoon diensten af voor moderatie bij andere partijen. Ik ken iemand die daar werkt en zij hebben ook ontslagen te pakken maar die worden hier niet eens in meegerekend. Want officieel werken zij helemaal niet voor meta.
Triblade_8472 @Curapica14 maart 2023 18:24
Zie het zo, fijn dat die mensen tijdens corona een salaris hadden.
bamboe @Triblade_847214 maart 2023 19:09
ja, dat had ik dus niet meer als yoga docent toen alles sloot.
drdelta @bamboe16 maart 2023 03:37
Ik moest die periode als dansleraar ook van alles uit de kast trekken om online mijn boontjes te doppen.
Loller1 @Curapica14 maart 2023 19:14
Gezien de stijgende groei lijkt me dit niet echt "pre-corona" te zijn en was de groei tijdens corona ongeveer hetzelfde geweest als er helemaal geen corona was.
Dark Angel 58 @IIIIIIIIIIII15 maart 2023 09:25
Nuttig plaatje... misschien kun je dat plaatje aan tweakers doorgeven zodat ze je plaatje in bovenstaande artikel wordt geplaatst. Want dat plaatje is gewoon te belangrijk om aan te geven hoeveel medewerkers afgelopen jaren Meta heeft.
toen ik je plaatje zag besef ik dat Facebook zo explosief heeft gegroeid en nu snap ik de ontslagrondes.
StackMySwitchUp @jvr12314 maart 2023 16:29
Ik vind inmiddels bijna 30% van je personeel ontslaan (ofwel potentieel 25000 gezinnen zonder brood) best wel een enorm aantal. Het helpt mij geen sympathie opbouwen voor een bedrijf.
Frame164 @StackMySwitchUp14 maart 2023 19:25
Nog niet zo lang geleden werd op dit forum toch regelmatig geschreven door diverse mensen dat bedrijven als facebook maar kapot moesten gaan. Nu is dat langzaam begonnen en vinden we het opeens zielig voor de medewerkers.
andru123 @Frame16414 maart 2023 23:46
Meeste ontslagen medewerkers waren “highly compensated”. Salaris (met perks) 300.000 -500.000. Mensen weten dat niet, daarom vinden het triest.
Basxt @StackMySwitchUp14 maart 2023 16:40
Want? er is geen werktekort. Al die mensen kunnen gewoon ergens anders aan de slag.
AmbroosV @Basxt14 maart 2023 16:44
In de VS is het op dit moment quasi onmogelijk om een job met een vergelijkbaar inkomen te vinden. Het is allemaal geen ramp, een job vinden is mogelijk, maar als je met een lening of hoge huur zit wil het soms ook wel zeggen dat je vroeger dan verwacht moet gaan verhuizen, met alle bijkomende kosten.

Ook zit je met een berg mensen met een visum dat niet of niet makkelijk om te zetten is naar een andere optie, dus die moeten dan plots terug naar hun land van afkomst, waar ze misschien al in jaren niet gewoond hebben.

Context: ik werkte bij Meta in Seattle tot aan de vorige ontslagronde, en ben terug naar Europa gekomen. Veel collega's die ook hun ontslag gehad hebben kunnen niet makkelijk iets anders vinden.
Byron010 @AmbroosV14 maart 2023 17:10
(Dit is niet specifiek naar jou gericht, maar als gedachtengang)

Het klinkt misschien hard, maar als je zo'n functie accepteert dan weet je van te voren toch dat het lastig is om een vergelijkbaar inkomen te vinden mocht je ooit onslagen worden, en dat je als werknemer in de VS gewoon heel weinig beschermd bent zoals we hier in NL gewend zijn.

Leuk is het niet, en netjes is het ook zeker niet. Maar reorganiseren/herstructureren van bedrijven is zo enorm normaal dat je als werknemen hier best rekening mee had kunnen houden
AmbroosV @Byron01014 maart 2023 21:01
Ik ben als Europeaan akkoord, maar voor veel van mijn collega's die enkel in de VS aan belachelijk hoge lonen gewerkt hebben was het een evidentie dat ze altijd een hoog inkomen zouden hebben.

Het zijn de mensen die het land moeten verlaten door een ontslagronde waar ik vooral veel medelijden mee heb. Meta is nog steeds een winstgevend bedrijf, maar de waarde voor aandeelhouders is belangrijker dan de 23000+ medewerkers die hun ontslag krijgen, en daardoor soms hun huis / vrienden / familie / hele leven moeten verlaten.
Av- @AmbroosV14 maart 2023 22:00
Dat spreekt toch voor zich. Meta is een bedrijf met winstoogmerk, geen liefdadigheidsinstelling. Zouden ze de ontslagrondes biet toepassen, dan staan binnen 4 jaar alle werknemers op straat, omdat ze de rekeningen biet meer kunnen betalen. Natuurlijk is het sneu als je je baan verliest, maar als je er gewoon vanuit gaat dat je je hele leven het riante loon gaat ontvangen, terwijl er helemaal geen vangnet is, zoals in de VS, dan ben je wel kortzichtig bezig.
GoBieN-Be @Av-15 maart 2023 13:22
Bedrijven moeten winst (willen) maken. Dat klopt zeker.
Maar ieder jaar weer minstens evenveel en liefst een hoger percentage winst dat hoeft niet de belangrijkste drijfveer te zijn.
Av- @GoBieN-Be15 maart 2023 17:01
Voor de aandeelhouders wel. Dan moet je ervoor kiezen om niet met je bedrijf de beurs op te gaan.
StackMySwitchUp @Basxt14 maart 2023 16:42
In Nederland niet, in Amerika zit je meteen zonder verzekeringen, en als het tegenzit ben je je huis kwijt voordat je op tijd ander werk vindt
iAR @StackMySwitchUp14 maart 2023 17:45
Tja, de Amerikanen willen dan ook geen communistme, aka sociale vangnetten. Of überhaupt werknemersrechten.
Ludewig @iAR14 maart 2023 18:12
Dat is gewoon een lui stereotiep. Er zijn wel degelijk allerlei werknemersrechten, zeker in Californië waar de meeste van deze medewerkers zullen werken.
iAR @Ludewig15 maart 2023 07:26
In vergelijking met Europa valt het nog wel zwaar tegen. Daarnaast noem je nu slechts een staat, die nog redelijk vooruitstrevend is.
Ludewig @iAR15 maart 2023 08:16
Je bent nu je extreme standpunt dat ze totaal geen werknemersrechten hebben dus al aan terugnemen.

Alle staten hebben hun eigen regels. Net zoals de regels per land verschillen in de EU.

Overigens nogal treurig hoe er weer gemod wordt. Onware onderbuikgevoelens worden zoals gewoonlijk beloond.
YopY @StackMySwitchUp14 maart 2023 18:44
Als ze financieel verantwoordelijk zijn hebben ze een spaarpot opgebouwd voor dit soort situaties; ze weten dat ze in de VS makkelijker ontslagen kunnen worden dan hier.

Natuurlijk, dat is ideaal gezegd; in de praktijk hebben zelfs de goedbetaalde medewerkers van de grote techbedrijven moeite om rond te komen omdat de kosten zo hoog zijn.
GekkePrutser
@YopY14 maart 2023 19:17
Inderdaad.. Ik heb een jaar of anderhalf geleden een aanbod gekregen bij een grote tech speler in SV. Maar het salaris was iets meer dan 100k$. Dat is helemaal niks in de buurt van waar zij zitten qua woonlasten, tenzij je echt uren van je werk wil wonen.

Sowieso heb ik een hekel aan de kapitalistische instelling van de VS dus ik had het toch nooit gedaan hoor. Ik wil gewoon een land met een degelijk sociaal vangnet. Hier in Spanje is bijvoorbeeld de gezondheidszorg helemaal gratis net zoals in bijv. Engeland.
d3x @GekkePrutser15 maart 2023 08:17
niks is gratis.....socialistische eutopie, het "gratis" geld komt ergens van, in meeste europese landen vooral van de werkende bevolking.
GekkePrutser
@d3x15 maart 2023 10:28
Nee maar op deze manier worden de lasten wel veel eerlijker verdeeld.
drdelta @GekkePrutser16 maart 2023 03:41
Ja? Welk % van hun besteedbare inkomen betalen (hele) rijke mensen voor een sociaal vangnet vs. mensen in de sociale onderklasse? Noem het maar eerlijk.
GekkePrutser
@Basxt14 maart 2023 19:14
Heb je niet gezien wat er gebeurt bij andere bedrijven in de tech sector momenteel? 'functie elders' is helaas momenteel nauwelijks een optie meer.
Av- @StackMySwitchUp15 maart 2023 17:18
Zonder brood klinkt wel heel dramatisch. Als het goed is heb je een buffertje opgebouwd. Dit zijn 25.000 personen die gewoon weer even actief rond moeten kijken en moeten gaan solliciteren, niks mis mee. Draai het eens om, als een werknemer tijdens zijn dienstverband weggaat, omdat hij elders mee kan verdienen, zeg je toch ook niet “wat een onsympathieke vent”?
MartijnHavinga @jvr12314 maart 2023 16:27
21.000 van de 86.000 is toch wel even ruim meer dan 20%...
Of lees ik het verkeerd en zijn die 86.000 NA het ontslag van die 11.000?

[Reactie gewijzigd door MartijnHavinga op 23 juli 2024 03:15]

Het.Draakje @jvr12314 maart 2023 16:30
Eind 2022 een kleine 90 duizend. Nu worden er in twee ingrepen ruim 20 duizend ontslagen. In verhouding gaat er dus 25% van de werknemers weg.

Ook in context gaat het om behoorlijke ingrepen.
B64 @jvr12314 maart 2023 16:40
Inclusief de ontslagronde van november wordt een kwart van de arbeidsplaatsen opgeheven. Juist voor een bedrijf van het formaat Meta is dat een enorm percentage.
langestefan @jvr12314 maart 2023 16:36
Sidenote: deze website moet je niet vertrouwen, heb al een paar keer grote fouten gevonden in de data die er op staat.
StackMySwitchUp 14 maart 2023 16:25
Nog meer investeren in de Metaverse? Is er überhaupt iemand die niet bij Meta werkt die daadwerkelijk op de Metaverse zit te wachten? Laatste keer dat ik daar iets van gezien had was het resultaat niet eens meme-waardig, zo triest slecht.
Is het inmiddels al iets verbeterd?
The Zep Man
@StackMySwitchUp14 maart 2023 16:52
Is er überhaupt iemand die niet bij Meta werkt die daadwerkelijk op de Metaverse zit te wachten?
Niet ik. Laatst moest ik mijn Oculus-account converteren naar een Meta-account (geen naar mij herleidbare persoonsgegevens, ook niet op de enkele PC waarop dat spul geïnstalleerd is) om mijn oude Rift CV1 te blijven gebruiken. Na de conversie merk ik geen verschil, want de Oculus-software zie ik eigenlijk nooit omdat ik meteen doorstart naar SteamVR.

Maar ja, met dat soort converties kan je goed je 'aantal actieve accounts' oppompen. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:15]

iAR @StackMySwitchUp14 maart 2023 17:47
Is het er überhaupt al? Of hebben zo Horizon omgedoopt tot de Metaverse :X
dasiro @StackMySwitchUp14 maart 2023 18:43
prestigeprojectje dat too big to fail is geworden als je het mij vraagt. Second life 2.0 waar ook weer teveel geld in gestoken is geweest totdat ze tot op de hoogste regionen door hebben dat niemand er op zit te wachten en het enkel maar nog meer geld gaat kosten.

Zo lang ze het niet te hard in facebook pushen mogen ze er voor mijn part zoveel geld in steken als ze willen, dan kan het aandeel nog wat harder crashen :+
Bameraam @StackMySwitchUp14 maart 2023 16:27
Ik heb nochtans goed gelachen met de (betalende!) applaus-o-meter hoor.
StackMySwitchUp @Bameraam14 maart 2023 16:30
Oja.. :+ een beetje meme-waardig dan!
rdridder @StackMySwitchUp15 maart 2023 18:41
Ik had de eerste Oculus Consumer kit en nu een Quest 2. Nog nooit wat gedaan met die Metaverse. Ik zou ook niet weten wat ik er mee moet doen.
MennoE 14 maart 2023 18:24
Ik begrijp ook niet waarom je bij Meta zou gaan werken. Een bedrijf met weinig ethisch besef en vreemde ambitieus, bestuurd door toch ook een vrij apart karakter.
Scott @MennoE14 maart 2023 18:36
Ze betalen meer dan welk ander bedrijf in Big Tech dan ook.
MennoE @Scott14 maart 2023 19:33
Ja oké dat snap ik. Maar dan heb ik ook niet veel medelijden met dat ze ontslagen worden.
LurkZ @MennoE14 maart 2023 23:40
Nu worden de Metas zelf gecancelled.

Meta, prima naam voor dat bedrijf. Meta betekent dood in het Hebreews.
swiper @LurkZ15 maart 2023 11:27
Meta kan ook doel betekenen !
Frame164 @MennoE14 maart 2023 19:32
Daarom heb ik ook geen medelijden met de mensen die ontslagen worden. De meesten zijn daar gezien hun opleiding niet gaan werken omdat ze eem baantje nodig hadden om rond te komen. Ze hadden overal kunnen gaan werken.
HollowGamer @Frame16415 maart 2023 07:41
Hoe weet jij dat nu? Heb je hier bronnen voor?

Verder valt mij op dat het VVD gehalte hier erg hoog is. Zo makkelijk vind je niet altijd een andere baan en een UWV kennen ze daar niet. Voor veel mensen heeft ontslag ook een mentale impact, maar mensen hier laten dat totaal weg.
drdelta @MennoE16 maart 2023 03:44
Ik begrijp ook niet waarom je bij Meta zou gaan werken.
Technische uitdaging.
Prestige.
Geld.
Verwijderd 14 maart 2023 16:25
Toen in 2008 bij Nokia er zulke grote reorganisaties waren zag je dat nadien oa. de Duitse auto industrie en NVIDIA veel van die programmeurs in de armen namen. Waardoor je nu veel van die smartphone-achtige dashboards hebt bij nieuwere wagens (en Qt, wat Nokia toen met Trolltech had overgenomen, de ontwikkelomgeving bij uitstek in die sector is geworden).

Ik ben benieuwd waar deze 20k mensen in de toekomst zoal zullen terecht komen.
HermanX @Verwijderd14 maart 2023 18:07
O nee dat beloofd wat...

hebben we straks de doelloze informatie midden op het dashboard en nergens meer terug te vinden hoe snel je gaat :)
Verwijderd @HermanX14 maart 2023 18:31
De Duitse autoindustrie heeft haar programmeurs al sinds 2008, dus je hoeft niet meteen bang te zijn dat die ontslagen Meta werknemers plots onze autodashboardsoftware komen verslechteren. Misschien wel bij de Amerikaanse merken?
HermanX @Verwijderd15 maart 2023 11:28
het was meer als grappige reactie bedoelt dan heel serieus.

Nu is de verleiding groot om nog even niet serieus door te grappen over Duitse autoindustrie programmeurs en sjoemel software maar goed ik za me inhouden.
Ludewig @Verwijderd14 maart 2023 18:15
Voor programmeurs is de arbeidsmarkt nog steeds heel erg krap, dus die komen makkelijk weer aan de slag. Maar uiteraard werken er ook allerlei mensen met andere functies.
Darkangle 14 maart 2023 16:23
Het maakt samenwerken met meta ook moeilijk, als je binnen 4 maanden 3 verschillende contact personen toegewezen krijgt (voorheen zelfde persoon voor 3 jaar). Voordat ze 10% bij hebben kunnen lezen/leren over het samenwerkings verband staat er alweer een nieuwe persoon.

Effectief heb je dus al 4 maanden geen echt contactpersoon meer.
lighting_ 14 maart 2023 18:07
Facebook is gewoon verleden tijd.
Het is maar dat Meta whatsapp en Instagram heeft gekocht.
Verwijderd 14 maart 2023 16:22
Hoeveel hebben ze er nu in totaal ontslagen?
Oon @Verwijderd14 maart 2023 16:32
Nog niet genoeg, deze bedrijven zijn zo enorm opgeblazen dat ze nog een paar jaar door kunnen gaan met ontslagrondes en nog mensen te veel hebben.

Natuurlijk heel spijtig voor de mensen die ontslagen worden, die doen ook maar gewoon hun werk, maar de manier waarop die bedrijven groeien door flinke investeringen en agressieve pogingen tot omzet is niet vol te houden, dus dit zat er aan te komen.
Frame164 @Oon14 maart 2023 19:26
Dat ze ook maar gewoon hun werk doen is niet helemaal terecht. Bij Meta werken voornamelijk hoog opgeleide mensen die ook bij heel veel andere organisaties terecht konden. Ze hebben bewust voor Meta gekozen.
Daejji 14 maart 2023 16:41
Is ook wel te merken.
Vriendin van me haar account is “gehackt” door ene Lily Collins.
Account is nu geschorst en wordt evt verwijderd.
Mijn vriendin heeft al foto’s en Id bewijs gestuurd dat het haar account is.

Maar 0 reactie vanuit Facebook.. ik lees er veel mensen over die hetzelfde is overkomen en dat Facebook niet thuis geeft.
Beat The Best @Daejji14 maart 2023 16:50
Je bent het product, niet de klant.

Ik zie de supermarkt zich ook niet druk maken over de kipjes die te krap leven, of de hagelslag die het wat warm hebben in de verpakking. :D.

Ga er maar vanuit dat ze de adverteerders wel goed te woord staan, aangezien daar hun inkomsten vandaan komen.
The_Woesh @Beat The Best14 maart 2023 17:00
Mwah... deze hoor ik vaker.. maar de vergelijking gaat toch mank...
Die kippen bij de AH, die kunnen nergens naartoe... maar jij wel!

Eigenlijk ben je de VIP.... zonder jou komen die adverteerders niet en kan facebook sluiten
Frame164 @Beat The Best14 maart 2023 19:28
Die stelling van dat je het product bent klopt niet. Het product is advertentieruimte. En de waarde daarvan wordt bepaald door gebruikersprofielen. Jij als gebruiker wordt niet verkocht. Je wordt slecht ingedeeld in ee bepaalde categorie die interessant kan zijn voor adverteerders. Je zegt toch ook niet dat je het product bent voor het plaatselijle huisaanhuiskrantje?

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