Omzet Meta steeg, maar metaverse kost miljarden

Meta draaide in het vorige kwartaal de beste omzet sinds 2021. Dat is ondanks de enorme investeringen in de metaverseafdeling. Die kostte miljarden en Meta waarschuwt investeerders dat die kosten de komende jaren nog zullen stijgen.

Meta schrijft in een kwartaalcijferrapportage dat het bedrijf in de afgelopen drie maanden 32 miljard dollar omzet draaide. Dat leidde tot een winst van 7,8 miljard dollar, een flinke stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen draaide Meta 28,8 miljard dollar omzet en verdiende het 6,7 miljard dollar.

Meta dankt de omzet vooral aan hogere bezoek- en gebruikerscijfers. Op vrijwel ieder meetpunt, van dagelijks tot maandelijks actieve gebruikers, zag Meta een groei van tussen de drie en zeven procent. Ook komt de hogere omzet uit meer advertentievertoningen. Bij de 'Family of Apps', vooral Facebook en Instagram, steeg het aantal vertoonde advertenties met 34 procent, al daalden de gemiddelde inkomsten per advertentie wel.

Hoewel de omzet voor de reguliere Facebook- en Instagram-apps blijven doorgroeien, blijft Meta veel geld investeren in de Reality Labs-afdeling. Die houdt zich bezig met metaverseontwikkelingen. Die afdeling maakt de software, maar ook de R&D-afdeling voor nieuwe VR-headsets valt daaronder. Reality Labs draaide in drie maanden een verlies van 3,7 miljard dollar. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 2,8 miljard dollar.

In de eerste helft van 2023 liepen de totale kosten voor Reality Labs op tot 7,7 miljard dollar tegenover 5,7 miljard dollar een jaar eerder. Meta waarschuwt investeerders er ook voor dat het in de toekomst veel geld zal verliezen aan de metaverseafdeling. Het bedrijf zet daar vol op in, maar wil nog steeds niet zeggen wanneer het daar concrete resultaten van gaat zien of wat de volgende stappen zijn.