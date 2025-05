Europa opent formeel onderzoek naar Microsoft vanwege Teams-bundeling

De Europese Commissie is een formeel onderzoek begonnen naar Microsoft vanwege de bundeling van Teams met Office 365 en Microsoft 365. Het antitrustonderzoek zat er al langer aan te komen en vindt onder andere plaats nadat Slack een klacht heeft ingediend.

In het onderzoek wil de Commissie kijken of Microsoft de Europese concurrentieregels heeft geschonden door communicatieapp Teams standaard te bundelen in Office 365 en later in Microsoft 365. De Commissie is bezorgd dat Microsoft zijn marktpositie misbruikt door concurrentie tegen te werken. Klanten van de clouddienst zouden niet de keus hebben dat Teams bij hun software wordt gebundeld. Daarmee zou Microsoft 'een distributievoordeel' hebben, zegt de Commissie.

Het onderzoek wordt gestart naar aanleiding van een klacht die Slack, inmiddels onderdeel van Salesforce, in 2020 indiende. Slack stelt dat Microsoft die app als concurrent ziet en daardoor probeert tegen te werken door Teams te bundelen met het marktdominante Office.

Dat het onderzoek er komt, is niet onverwacht. Er gingen eerder al veel geruchten dat dat het geval was. Microsoft heeft eerder al concessies gedaan aan de Europese Commissie, onder andere door het makkelijker te maken om Teams te verwijderen uit Windows, maar die concessies gingen voor de EC niet ver genoeg.