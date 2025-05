Ratchet & Clank: Rift Apart voor pc ondersteunt nog geen raytracing op AMD-gpu's

Insomniac heeft Ratchet & Clank: Rift Apart op 26 juli uitgebracht voor de pc, maar dat is in eerste instantie zonder ondersteuning voor raytracing op systemen met een AMD-gpu. De ontwikkelaar zegt dat hij samenwerkt met AMD om de technologie later te gaan ondersteunen.

Op een supportpagina geeft Insomniac geen verdere details over het gebrek aan raytracingondersteuning op AMD-videokaarten. Er staat alleen: "Raytracing op AMD-gpu's is bij release [van Ratchet & Clank: Rift Apart op de pc] uitgeschakeld. We werken nauw met AMD samen om zo snel mogelijk ondersteuning te gaan bieden." Het bedrijf geeft geen indicatie van wanneer dat moet gebeuren.

Ratchet & Clank: Rift Apart kwam oorspronkelijk in juni van 2021 op de PlayStation 5 uit en is op het moment van schrijven dus ook voor de pc beschikbaar. Voor raytracing raadt de ontwikkelaar aan om tenminste een Nvidia GeForce RTX 3070 te gebruiken in combinatie met DLSS. Onderaan de bovenstaande afbeelding benadrukt de ontwikkelaar dat informatie over raytracingondersteuning voor AMD-gpu's binnenkort wordt toegevoegd.

Naast raytracing ondersteunt de game ook Microsofts DirectStorage 1.2-technologie, waardoor assets niet door de cpu, maar door de gpu gedecomprimeerd worden. Er is mede dankzij de nieuwste versie van de technologie ook geen ssd vereist, al raadt Insomniac een ssd aan voor gamers die het spel ten minste met 60fps in 1080p op de medium-preset willen spelen.