Microsoft brengt DirectStorage-update uit voor ondersteuning van hdd's

DirectStorage 1.2 krijgt de mogelijkheid om gebufferde data te gebruiken, om zo ook hdd's te kunnen ondersteunen. Microsoft zegt dat ontwikkelaars vroegen om de mogelijkheid voor hdd-ondersteuning. DirectStorage is een sdk die laadtijden in games kan verkorten.

De sdk gebruikte voorheen alleen niet-gebufferde data, om te voorkomen dat er 'onnodige kopieën' van bestanden werden gebruikt. Zo zou DirectStorage zo snel mogelijk data op de gpu kunnen krijgen. Hdd's gebruiken echter gebufferde bestanden, om zo de lange zoektijden te verhullen, schrijft Microsoft. Ontwikkelaars moesten daarom andere code gebruiken voor games die op ssd's draaien en games die op hdd's draaien.

Sommige ontwikkelaars zeiden tegen Microsoft het fijner te vinden als ze dezelfde code konden gebruiken voor zowel hdd's als ssd's, daarom komt Microsoft nu met een ForceFileBuffering-instelling. De game moet volgens Microsoft wel kunnen herkennen wanneer de speler het spel op de hdd of ssd installeert, zodat DirectStorage niet-gebufferde bestanden kan gebruiken als de speler een ssd gebruikt.

Microsoft zegt niet of DirectStorage ook op hdd's voor kortere laadtijden zorgt. Het bedrijf heeft wel eerder gezegd dat de sdk een grotere impact heeft op systemen met snellere ssd's dan op pc's met langzamere ssd's. De 1.2-versie fikst verder bugs en zou sneller moeten werken dan de 1.1-versie.

DirectStorage is een sdk die ontwikkelaars kunnen implementeren in games en moet sneller laden mogelijk maken door om te kunnen gaan met de hogere i/o-requests die mogelijk zijn met NVMe-opslag. De eerste versie verscheen ruim een jaar geleden; in november kwam een update die gpu-decompression toevoegt voor kortere laadtijden. De sdk wordt voor zover bekend niet breed gebruikt; Forspoken gebruikt DirectStorage wel.