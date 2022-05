AMD werkt aan Smart Access Storage voor sneller laden van games

AMD kondigt Smart Access Storage aan. Dat is een techniek voor Ryzen-cpu's en Radeon-gpu's die laadtijden van games en het streamen van textures zou moeten verbeteren. De techniek gaat werken met games die Microsofts DirectStorage-api ondersteunen.

Smart Access Storage moet de samenwerking tussen cpu, gpu en opslag optimaliseren en het bijvoorbeeld mogelijk maken om decompressie uit te voeren op de gpu. Dan komen de uitgepakte textures in het vram terecht in plaats van in het werkgeheugen van de cpu, waarna ze in uitgepakte en dus grotere staat over de krappe PCIe-bus heen zouden moeten. Pas uitpakken op de videokaart zou laadtijden kunnen versnellen, aldus AMD.

AMD heeft nog geen details vrijgegeven over de precieze werking van Smart Access Storage, maar maakt wel duidelijk dat de technologie werkt op basis van Microsofts DirectStorage-api, die onderdeel is van DirectX 12. AMD voegt daar met zijn implementatie 'eigen technologieën en gpu-decompressie' aan toe, aldus het bedrijf.

In de komende maanden zal AMD meer bekendmaken over Smart Access Storage. Het lijkt erop dat games de functie moeten ondersteunen om ervan te kunnen profiteren. Dat geldt ook voor Microsofts DirectStorage. Die technologie wordt gebruikt op de Xbox Series-consoles en is ook beschikbaar voor Windows, maar er zijn nog geen Windows-games verschenen die er gebruik van maken.