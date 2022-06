Microsoft brengt DirectStorage uit voor sneller laden games in Windows 10 en 11

Microsoft heeft de sdk van DirectStorage uitgebracht. De functie moet laadtijden van games onder Windows 10 en Windows 11 omlaag gaan brengen. Met de sdk kunnen gamemakers de functie in hun games integreren.

Ontwikkelaars kunnen games met DirectStorage-compatibiliteit direct uitbrengen, zegt Microsoft. De softwaremaker zal de techniek ook volgende week laten zien op de Game Developers Conference. DirectStorage zit al in DirectX 12 en is daardoor beschikbaar op alle pc's die dat hebben draaien.

DirectStorage is een opslag-api die snellere laadtijden mogelijk maakt door beter om te gaan met hogere i/o-requests in combinatie met NVMe-opslag. Vereist zijn een NVMe-ssd met PCIe 3.0 of later en een gpu met DirectX 12 Shader Model 6.0 of later.

De functie werkt op Windows 10, maar zou volgens Microsoft beter werken op Windows 11. DirectStorage is gebaseerd op technologie die Microsoft ook in de Xbox Series X heeft geïntegreerd. Het is nog niet bekend of, wanneer en welke games DirectStorage zullen gaan ondersteunen.