Microsoft maakt Windows 11 eind dit jaar als gratis upgrade beschikbaar

Microsoft heeft donderdag zoals verwacht Windows 11 aangekondigd. Ten opzichte van Windows 10 krijgt het OS onder andere een gewijzigd startmenu, een centraal gepositioneerde taakbalk en Teams geïntegreerd. Eind dit jaar verschijnt Windows 11.

Volgens Microsoft is er in de afgelopen achttien maanden een verschuiving in het pc-gebruik geweest door het thuiswerken en is de pc daarmee meer dan alleen iets praktisch en functioneels, maar ook persoonlijker geworden, iets dat het bedrijf geïnspireerd zou hebben bij het bouwen van de nieuwe Windows-generatie. Tegelijkertijd heeft Panos Panay, chief product officer Windows bij Microsoft, het over een 'vertrouwde plek', waarmee hij lijkt te hinten op de grote overeenkomsten met Windows 10.

Enkele vernieuwingen van Windows 11 waren al bekend via de uitgelekte iso, zoals het startmenu dat bij het OS in het midden in plaats van links zit en niet meer de Live Tiles toont. Het startmenu toont voortaan onder andere recent gebruikte bestanden en Microsoft kondigde aan dat het daarbij ook om bestanden op Android of iOS kan gaan.

De uitgebreide functies om vensters in een helft of een hoek van het scherm te plaatsen, noemt Microsoft Snap Layouts en met Snap Groups is via de taakbalk te zien welke vensters gegroepeerd zijn in een enkele weergave. De mogelijkheid om virtuele desktopomgevingen te maken is er al in Windows 10 bij Task View en in versie 11 noemt Microsoft deze Desktops, waarbij Timeline van Task View verdwijnt.

Teams en Auto HDR

Skype verdwijnt uit Windows bij de komst van het nieuwe OS en deze moet plaatsmaken voor Microsoft Teams. Microsoft plaatst Chat van Teams standaard op de taakbalk en gebruikers kunnen hiermee via tekst, stem of beeld communiceren met andere Teams-gebruikers, ook als die de app op Android of iOS gebruiken. Ook wordt het mogelijk direct vanuit de taakbalk Teams-gebruikers te muten en presentaties te starten.

Gebruikers kunnen straks vanaf de linkerkant een feed met widgets het beeld in schuiven die informatie geven over bijvoorbeeld het weer en nieuws. Derde partijen kunnen widgets ontwikkelen om het aantal uit te breiden met nieuwe functionaliteit. Daarnaast heeft Microsoft het over het gebruik van AI voor widgets, om de feed gepersonaliseerd te maken.

Op gamegebied licht Microsoft enkele functies uit van de Xbox Series X en S die naar Windows 11 komen. Zo komt er ondersteuning voor Auto HDR, om sdr-games die gemaakt zijn voor DirectX of later een hdr-achtige weergave te geven bij gebruik van een monitor die hdr ondersteunt. De functie zat al in de Insider Preview-versies van Windows 10. Ook DirectStorage komt naar Windows 11. Deze opslag-api maakt snelle laadtijden mogelijk door beter om te gaan met hogere i/o-requests in combinatie met NVMe-opslag. Vereist zijn een NVMe-ssd met PCIe 3.0 of later en een gpu met DirectX 12 Shader Model 6.0 of later. Dat de api naar de pc zou komen, maakte Microsoft vorig jaar al bekend.

Win32 en Android in de Store

Een onderdeel dat nog niet in de uitgelekte versie zat, was de aangepaste Microsoft Store. Deze gaat naast Universal Windows Apps en Progressive Web Apps ook Win32-programma's bevatten. Ontwikkelaars kunnen van PWABuilder3 gebruikmaken om pwa-apps te maken en de Windows App SDK krijgt ondersteuning om W11-functies in programma's te integreren. Ontwikkelaars kunnen hun eigen betaalsysteem integreren en hun eigen omzet volledig houden, of van Microsofts betaalsysteem gebruikmaken en dan 15 procent afdragen. Hiermee probeert Microsoft zich te onderscheiden van de winkels van Apple en Google, die kritiek kregen op hun afdrachtspercentages en zich genoodzaakt voelden deze te verlagen voor kleinere ontwikkelaars. Games kunnen geen eigen betaalsysteem bevatten in Microsofts winkel.

Het grootste nieuws was wellicht dat er Android-apps naar Windows 11 komen. Ook deze zijn te vinden in de Microsoft Store, maar komen feitelijk uit de Amazon Appstore. Om dit mogelijk te maken zet het bedrijf niet nader gespecificeerde Intel Bridge-techniek in. Microsoft maakt in de komende maanden meer bekend over de komst van de Android-apps naar Windows. Microsoft probeerde eerder ontwikkelaars over te halen Android-apps naar Windows 10 te porten, maar zette dit project stop.

Android-apps zijn geoptimaliseerd voor touchscreens en daardoor vooral geschikt voor tablets. Voor gebruik in combinatie met tablets moet Windows 11 meer verbeteringen brengen. Zo heeft Microsoft meer ruimte tussen icoontjes geplaatst om deze beter klikbaar te maken met een vinger en zijn er nieuwe gestures toegevoegd. Bovendien belooft Microsoft goed werkende stemherkenning voor typen en bedieningscommando's.

Eind dit jaar moet Windows 11 als gratis upgrade naar Windows 10-pc's komen. Het bedrijf maakt een PC Health Check app beschikbaar waarmee gebruikers kunnen controleren of hun pc in aanmerking komt. Wie niet wil wachten kan van het Windows Insider-programma gebruikmaken en zo vanaf volgende week een vroege build van de software installeren. Een upgrade zal te vergelijken zijn met een Windows 10-update, is de belofte, en ook bestaande apps blijven werken.

Bedrijven kunnen Endpoint Manager, Windows Update for Business en Autopilot inzetten voor beheer en Windows Enterprise- en Education-klanten kunnen het OS testen op Azure Virtual Desktop.

Bij de systeemvereisten is te zien dat er ook van Windows 11 een S-mode-variant komt. Dit is de uitgeklede versie die retailers op nieuwe pc's kunnen zetten en waarmee gebruikers alleen apps uit de Microsoft Store en Edge als browser kunnen gebruiken, maar die wel om te zetten is in Pro. De modus leidde tot verwarring bij gebruikers. Opvallend is verder dat UEFI met Secure Boot en een trusted platform module 2.0 vereist zijn om het OS te kunnen draaien, waarmee veel oudere systemen het OS niet kunnen draaien.

Update, vrijdag: TPM 2.0 is niet vereist, maar enkel aanbevolen. Windows 11 kan ook geïnstalleerd worden op systemen met TPM 1.2 en die versie is op veel systemen aanwezig. Ook apparaten zonder TPM-chip kunnen dit ondersteunen met firmware-implementaties zoals AMD's fTPM en Intels PTT.