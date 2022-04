Android-apps op Windows 11 gebruiken Intel Bridge-compiler, werkt ook met AMD

Microsoft werkt met Intel samen voor het werkend krijgen van Android-apps op x86-systemen met Windows 11. De daarvoor gebruikte Intel Bridge-technologie is een compiler en die blijkt ook in combinatie met AMD-hardware te werken.

Intel schrijft in een persbericht dat de Bridge-technologie een runtime post-compiler is, die het mogelijk maakt om Android-apps native op x86-hardware te draaien. Intel noemt daarbij dat dit werkt met zijn eigen Core-processors, maar tegenover The Verge bevestigt de processorfabrikant dat Intel Bridge ook zal werken met AMD-processors.

Microsoft geeft aan dat Android-apps op alle hardware die Windows 11 ondersteunt zullen draaien, dus ook Arm-processors. Of Intel Bridge ook gebruikt wordt voor het draaien van Android-apps op Arm-apparaten met Windows 11 is nog niet duidelijk. Android-apps zijn immers voor Arm gecompileerd en daarmee lijkt Intels vertaalslag voor x86-hardware niet nodig.

Niet alle Android-apps die in de Amazon Appstore staan komen automatisch beschikbaar voor Windows. Dat blijkt uit een persbericht van Amazon, waarin het bedrijf schrijft dat het contact zal opnemen met ontwikkelaars om meer informatie te geven over het publiceren van Android-apps naar Windows. Mogelijk moeten apps aan bepaalde voorwaarden of aanpassingen voldoen, om voor Windows beschikbaar te komen.

Bij de presentatie van Windows 11 donderdagavond maakte Microsoft bekend dat het mogelijk wordt om Android-apps op het besturingssysteem te draaien. Die zullen te downloaden zijn via de Amazon Appstore, die geïntegreerd is in Microsofts eigen Store. Bij de presentatie gaf Microsoft aan dat dit werkt met Intel Bridge-technologie, zonder verder in te gaan op technische details.