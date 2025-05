Amazon stopt met Appstore voor Android

Amazon gaat stoppen met zijn Appstore voor Android. De downloadwinkel bestaat sinds 2011, maar nu heeft het bedrijf bekendgemaakt dat de Appstore over een half jaar stopt met functioneren.

Amazon zegt dat gebruikers vanaf 20 augustus geen toegang meer hebben tot de Appstore vanaf Android-apparaten. De software blijft wel in gebruik voor Amazons eigen apps op de eigen apparaten. Ontwikkelaars kunnen vanaf donderdag geen nieuwe apps meer in de Appstore zetten, zo claimt een ontwikkelaar die een e-mail van Amazon heeft gepost.

De Appstore begon in maart 2011 en was onder meer de downloadwinkel voor Android-apps onder Windows, toen Microsofts besturingssysteem een Linux-subsysteem voor Android had. Dat stopte vorig jaar al. De timing van het stoppen valt op, want alternatieve downloadwinkels staan de afgelopen tijd meer in de belangstelling dan voorheen door Europese wetgeving die ondersteuning daarvoor afdwong in onder meer iOS.