Vernieuwde Microsoft Store gaat Win32-apps niet updaten

Microsoft laat aan ontwikkelaars weten dat gebruikers via de vernieuwde Microsoft Store geen updates kunnen ontvangen voor Win32-apps. Ontwikkelaars worden door het bedrijf aangeraden om updates te verspreiden via Win32-apps zelf.

In de Win32-appontwikkelaarsvoorwaarden voor de Microsoft Store geeft Microsoft aan dat eindgebruikers geen updates kunnen ontvangen via de Store. Apps kunnen wel updates ontvangen via de app zelf, nadat deze bij de Store is gedownload. Deze updates moeten nog wel voldoen aan de voorwaarden van de Microsoft Store.

Ontwikkelaars kunnen daarnaast ook een Win32-app van een geüpdatete versie voorzien en deze geüpdatete versie daarna via de Microsoft Store verspreiden. Nieuwe gebruikers die die app downloaden, krijgen dan de geüpdatete versie. Gebruikers die een eerdere versie downloadden, krijgen dus niet automatisch die nieuwe versie. Overigens zijn ontwikkelaars niet verplicht om Win32-apps in de Store van updates te voorzien.

Microsoft introduceerde donderdag de nieuwe Store die met Windows 11 moet verschijnen. De nieuwe Store komt ook naar Windows 10. Met de nieuwe Store wil Microsoft de downloadwinkel nieuw leven inblazen en deze voor ontwikkelaars aantrekkelijker maken. Daarom wordt het mogelijk om Win32-apps toe te voegen aan de Store en kunnen deze ontwikkelaars eigen betaalsystemen integreren in software.