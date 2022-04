Hackers misbruikten zeroday die al sinds 2011 in My Book Live-hdd's zat

Western Digital zegt dat de hackers achter de kwaadaardige software in My Book Live- en Live Duo-harde schijven, waardoor gebruikers van de schijven massaal hun data kwijtraakten bij het aansluiten op internet, een zeroday gebruikten en geen bug uit 2018.

Western Digital raadde gebruikers vijf dagen geleden aan om de WD My Book Live en WD My Book Live Duo los te koppelen van internet om gegevensverlies te voorkomen, nadat zij erachter waren gekomen dat de apparaten kwaadaardige software kunnen bevatten die de schijven naar fabrieksinstellingen terugzet en alle gegevens van gebruikers wist.

In eerste instantie werd hierbij gedacht dat er gebruik werd gemaakt van een kwetsbaarheid die sinds 2018 bekend was. In een update op hun website schrijft Western Digital dat uit nader onderzoek blijkt dat het gaat om een zeroday, een niet eerder ontdekte kwetsbaarheid die al in 2011 werd geïntroduceerd aan My Book Live als onderdeel van een refactor van de authentificatielogica in de firmware van de harde schijf. De kwetsbaarheid maakte het mogelijk om op afstand code uit te voeren via een administrator api, waardoor zonder inlog een factory reset kan worden ingesteld. Naast CVE-2018-18472 heeft WD ook CVE-2021-35941 geregistreerd.

Western Digital biedt vanaf juli alle My Book Live-gebruikers een data-recoverydienst aan. Ook kunnen zij hun My Book-harde schijf inruilen voor een My Cloud-apparaat. Begin juli zal het bedrijf daar meer details over bekendmaken.