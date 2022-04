Backblaze: faalpercentages hdd's en ssd's ontlopen elkaar niet veel

Uit een intern onderzoek van cloudbackupbedrijf Backblaze blijkt dat het faalpercentage van ssd’s tijdens de eerste veertien maanden niet erg ver onder dat van klassieke harde schijven ligt. Na die periode begaf 1,38 procent van de hdd’s het. Bij ssd’s was dat 1,05 procent.

Backblaze gebruikt sinds 2014 klassieke harde schijven in zijn serverparken en sinds medio 2018 solid state drives in nieuwe serverparken en bij defecten van de klassieke varianten. Backblaze spreekt van een defect zodra het opslagmedium niet meer functioneert of wanneer het aan de hand van de S.M.A.R.T.-status kan afleiden dat een defect naderend is. Het bedrijf monitort hiervoor de S.M.A.R.T.-statusrapporten van de schijven.

Vervolgens stelt Backblaze dat de vergelijking werd gedaan tussen boot drives die het bedrijf gebruikt in het eigen serverpark. Het bedrijf verduidelijkt wel dat deze schijven ook regelmatig read en write operations uitvoeren en logbestanden opslaan. "De term boot drive is in ons geval dus misplaatst", klinkt het.

Door de leeftijd van schijven was een een-op-eenvergelijking niet betrouwbaar te noemen. Het bedrijf keek vervolgens naar perioden in de levenscyclus van beide technologieën waarover het genoeg informatie had en vergeleek vervolgens het faalpercentage.

"Het valt op de beide opslagtechnologieën dezelfde patronen vertonen tijdens de eerste vier jaar van hun levensduur", stelt Andy Klein van Backblaze. "Vanaf het vijfde jaar begon het faalpercentage van de klassieke harde schijven toe te nemen. We vragen ons dan ook af of we hetzelfde patroon gaan zien bij de ssd’s."