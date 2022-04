T-Mobile komt met abonnementsoptie voor tv-kijken zonder TV Box

T-Mobile verplicht klanten niet langer een TV Box te nemen bij een tv-abonnement. In plaats daarvan kunnen klanten kijken via de T-Mobile TV-app, die voor diverse tv's en mediaspelers is verschenen.

T-Mobile TV, oktober 2021

De app werkt alleen met een internetverbinding van T-Mobile en kan per account op maximaal vier tv's functioneren, schrijft de provider. Dat moet voorkomen dat klanten het account gaan delen onder diverse huishoudens, een praktijk die met streamingdiensten voorkomt.

T-Mobile: tv kijken zonder TV Box, oktober 2021

Het niet nemen van de TV Box scheelt gebruikers 2,50 euro per maand bij het afsluiten van een abonnement. Daardoor kost het tv-abonnement 12,50 euro per maand extra, in plaats van 15 euro met een TV Box erbij. Omdat er geen decoder nodig is, scheelt dat een kastje en kabels rond de tv, zo merkt de provider op.

T-Mobile zegt dat de app werkt op recente tv's van onder meer Samsung en die met Android TV, maar gebruikers met een LG-tv of die van een ander merk zonder Android kunnen vooralsnog geen gebruik maken van de app.