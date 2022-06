T-Mobile kreeg er in vierde kwartaal 45.000 mobiele en 18.000 vaste klanten bij

T-Mobile kreeg er in het vierde kwartaal van vorig jaar netto ongeveer 45.000 mobiele klanten en 18.000 klanten met een vaste verbinding bij. Het aantal glasvezelaansluitingen van T-Mobile steeg in 2021 met 57.000.

T-Mobile Nederland meldt een stijging van 58.000 mobiele postpaidklanten in zijn jaarrapport. Het huidige moederbedrijf van T-Mobile meldt in een downloadbaar pdf-bestand dat de Nederlandse tak van de provider in totaal nu 6,939 miljoen mobiele klanten heeft, terwijl dat vorig kwartaal op 6,894 miljoen lag. Netto is dat een stijging van 45.000 klanten. Het aantal mobiele klanten met een abonnement steeg met 58.000, maar het aantal prepaidklanten van het bedrijf daalde met 13.000, blijkt uit de cijfers van T-Mobiles moederbedrijf. Over heel 2021 kreeg T-Mobile er 136.000 nieuwe mobiele klanten bij. Het aantal klanten met een mobiel abonnement steeg vorig jaar met 192.000, terwijl het aantal prepaidklanten daalde met 56.000.

Het aantal klanten met een vaste verbinding steeg ook in het afgelopen kwartaal. De provider heeft nu 728.000 klanten met een vaste internetverbinding, ten opzichte van 709.000 een kwartaal eerder. In 2021 steeg het aantal T-Mobile-klanten met vast internet met 60.000. In totaal hebben nu 739.000 Nederlandse huishoudens een aansluiting op het glasvezelnetwerk van de provider. Dat zijn er 57.000 meer dan een jaar geleden.

De omzet van T-Mobile bedroeg het vorige kwartaal 537 miljoen euro, een stijging van 6,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Toen was er 438 miljoen euro omzet afkomstig van mobiele klanten en 99 miljoen van vaste verbindingen. De omzet over heel 2021 bedroeg 2,017 miljard euro.