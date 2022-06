End-of-lifedatum van Drupal 7 is een jaar opgeschoven naar 1 november 2023

De end-of-lifedatum voor Drupal 7 is opnieuw een jaar opgeschoven. De ondersteuning voor het cms eindigt pas op 1 november 2023, een jaar later dan oorspronkelijk gepland. Volgens de Drupal Foundation wordt de software nog te veel gebruikt.

Drupal 7 is vanaf 1 november 2023 end-of-life, schrijven de ontwikkelaars van de Drupal Foundation, maar de organisatie houdt de mogelijkheid open dat nog later te doen. De stichting neemt die beslissing in juli van dat jaar. De end-of-lifedatum wordt vanaf dan jaarlijks opnieuw geëvalueerd. "Factoren die we daarin meenemen, zijn community-ondersteuning, gebruik van Drupal 7 en actieve maintainers", schrijven de ontwikkelaars.

Drupal 7 wordt volgens de makers nog steeds veel gebruikt. Een meerderheid van de websites waar het cms op draait, draait op versie 7, hoewel Drupal 9 inmiddels ook al uit is. "Drupal 9 wordt goed onderhouden, is veilig, stabiel en vol met functies, maar veel organisaties zijn nog afhankelijk van Drupal 7", zeggen de makers. "Hoewel deze gebruikers alvast plannen zouden moeten maken om te upgraden naar een nieuwere versie, is het onverantwoordelijk om ze kwetsbaar achter te laten als ze dat niet kunnen doen."

De end-of-lifedatum van Drupal 7 werd vorig jaar al een jaar opgeschoven en zou aanvankelijk pas op 28 november 2022 vallen. Toen noemden de ontwikkelaars de coronacrisis als reden voor het uitstel. De makers schrijven niets over de eol-datum voor Drupal 8; die lijkt voorlopig te blijven staan op 2 november van dit jaar.