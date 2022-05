End-of-lifedatum van Drupal 7 wordt opgeschoven naar 28 november 2022

De Drupal Association kondigt aan dat de ondersteuning voor Drupal 7 een jaar langer wordt doorgezet. Oorspronkelijk zou de software vanaf november 2021 een end-of-lifestatus krijgen, maar dit wordt nu opgeschoven naar 28 november 2022.

De ontwikkelaars maken dit bekend via een security advisory. Drupal is een opensource-contentmanagementsysteem dat wordt gebruikt om websites en blogs te beheren. De ontwikkelaars van het cms geven de impact van covid-19 als reden voor de verlengde levensduur van Drupal 7, dat in 2011 werd geïntroduceerd. Op die manier krijgen gebruikers van Drupal 7 tot en met 28 november 2022 beveiligingsupdates, en hebben daarmee een jaar langer de tijd om over te stappen op Drupal 9.

De eol-datum van Drupal 8 blijft 2 november 2021, omdat ondersteuning voor Symfony 3 op die datum stopt. Dat is een php-framework waar Drupal 8 gebruik van maakt. Volgens de Drupal Association is de upgrade van Drupal 8 naar Drupal 9 makkelijker dan de overstap van 7 naar 8, waardoor het bedrijf naar eigen zeggen niet dezelfde impact voor gebruikers verwacht.

Volgens de statistieken van Drupal maken op het moment van schrijven nog ruim 750.000 websites gebruik van Drupal 7. Dat is goed voor ruim 63 procent van alle Drupal-gebruikers. Alle verschillende versies van Drupal 8 zijn goed voor 30 procent van alle Drupal-installaties. Zo'n 8,8 procent van alle gebruikers gebruikt een versie van Drupal 9, de meest recente uitgave van de software.