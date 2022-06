Techbedrijven zetten stichting op voor beveiligen van opensourcesoftware

Verschillende techbedrijven, waaronder Microsoft, Red Hat en IBM, hebben samen met de Linux Foundation de Open Source Security Foundation opgericht. Die stichting gaat werken om opensourcesoftware veiliger te maken door de inzet van tools en standaarden.

De OpenSSF is afgeleid van de al bestaande Open Source Security Coalition. De OSSC-leden gaan verder in de OpenSSF. De nieuwe stichting is opgericht en wordt financieel gesteund door de Linux Foundation. De medeoprichters zijn naast Microsoft, Red Hat en IBM ook GitHub, Google, JP Morgan Chase, de NCC Group, Okta en Owasp.

Volgens de organisatie gaat OpenSSF zich aanvankelijk richten op het identificeren van de grootste problemen op het gebied van de veiligheid van opensourcesoftware. Daarna gaat de stichting bestaande beveiligingsstandaarden bijhouden en nieuwe standaarden opzetten. Er worden ook tools en metrics opgezet en beleid gemaakt voor bijvoorbeeld het ontsluiten van softwarekwetsbaarheden.

Binnen de stichting zijn verschillende comités. Aanvankelijk gaat het om vijf groepen die zich richten op securitytools, responsible disclosure van kwetsbaarheden, het opsporen van mogelijke gevaren, het opstellen van grote projecten en best practices.

Volgens Microsoft, een van de oprichters, is het initiatief belangrijk omdat opensourcesoftware juist door de open community kwetsbaar kan zijn. "Opensourcesoftware is inherent aangedreven door de community en daarom is er geen centrale autoriteit die de kwaliteit en het onderhoud verzorgt. Omdat broncode zo makkelijker kan worden gekopieerd en gekloond, is het vaak complex. Bovendien kunnen aanvallers zelf maintainers van projecten worden en malware implementeren", zegt het bedrijf.