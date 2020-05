Windows Subsystem for Linux krijgt ondersteuning voor DX12 en apps met gui

Tijdens zijn Build-evenement voor ontwikkelaars heeft Microsoft aangekondigd dat het gpu-acceleratie naar het Linux-subsysteem van Windows 10 brengt. Daarvoor krijgt WSL2 ondersteuning voor DirectX 12 en kan het ook Linux-programma's met gui draaien.

In een blogartikel geeft Microsoft de details over de komst van de hardwarematige grafische acceleratie naar het Windows Subsystem for Linux 2. WSL2 is vanaf de May 2020 Update onderdeel van Windows 10 en bevat bijvoorbeeld een Linux-kernel, maar het subsysteem draait standaard alleen command-line tools. Voor applicaties met een grafische userinterface moet een gebruiker externe toepassingen zoals X11 gebruiken.

Microsoft werkt er aan om dat te veranderen. De stap is het gevolg van Microsofts werk aan gpu-virtualisatie. Het bedrijf ontwikkelt hiervoor een Linux-kerneldriver die een gpu via het wddm gpu-paravirtualization-protocol beschikbaar maakt voor de usermode van Linux.

Volgens Microsoft krijgen applicaties in de Linux-omgeving daardoor dezelfde toegang tot de gpu als Windows-applicaties. Microsoft benadrukt verder dat het om de volledige D3D 12-api gaat die dezelfde functionaliteit en prestaties biedt als op Windows, minus de overhead die het gevolg is van virtualisatie.

Microsoft meldt verder dat het de OpenCL- en OpenGL-lagen voor DX12 waar het aan werkt, ook gaat gebruiken om hardwareacceleratie op basis van die standaarden naar het Linux-subsysteem te brengen. Dat zal gebeuren via de opensource Mesa-bibliotheek. Microsoft maakt de gpu-kerneldriver voor Linux opensource beschikbaar, maar de DirectX-core en D3D 12-bibliotheken blijven gesloten.

Microsoft werkt verder samen met Nvidia aan cuda-ondersteuning voor het Windows Subsysteem voor Linux. Die ondersteuning verschijnt met de komst van Nvidia's komende wddm v2.9-driver. De uitbreiding van WSL 2 zijn bedoeld om ontwikkelaars die Linux-tools gebruiken binnenboord te houden bij Windows 10.

Tegelijkertijd toont het de veranderde houding van Microsoft richting opensource aan. Recent zei Microsoft-president Brad Smith dat zijn bedrijf 'aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond toen opensource explodeerde aan het begin van de eeuw'.