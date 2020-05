Microsoft stelt Windows 10 May 2020 Update beschikbaar voor ontwikkelaars

Microsoft heeft de Windows 10 May 2020 Update samen met de sdk op MSDN gezet, zodat ontwikkelaars over de update kunnen beschikken. De algemene release volgt volgens geruchten op 28 mei.

Versie 2004 van Windows 10, oftewel de May 2020 Update, is te downloaden via MSDN, constateert WZor. Met de komst van de versie naar ontwikkelaars is de verspreiding van de update met nieuwe functies voor het besturingssysteem officieel van start gegaan.

Een maand geleden bereikte de May 2020 Update al de release-to-manufacturingstatus. Daarna bracht Microsoft nog enkele fixes uit, zo ook afgelopen dinsdag. Mede hierdoor is de brede release volgens ZDNet uitgesteld van de oorspronkelijke datum, 12 mei, tot 28 mei.

De Windows 10 May 2020 Update bevat onder andere Windows Subsystem for Linux 2 en uitbreidingen voor zoeken, taakbeheer, de gamebar en notificatiebeheer. Volgens ZDNet wordt de Windows 10-update die in de tweede helft van het jaar verschijnt, weer een kleine, incrementele update, net als de November 2019 Update van vorig jaar.