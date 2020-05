Nvidia toont teaser van systeem met acht vermoedelijke Ampere-gpu's

Nvidia heeft een teaservideo van een systeem met acht vermoedelijke Ampere-gpu's online gezet. De video toont Jensen Huang, de ceo van het bedrijf, die het systeem uit zijn oven haalt. Hij zegt daarbij dat het product 'al een tijdje wordt gebakken'.

De Nvidia-ceo noemt het product in de video 'de grootste videokaart ter wereld'. Het lijkt te bestaan uit acht Ampere-gpu's en toont grote gelijkenissen met Nvidia's huidige HGX-2-systemen. Die bestaan uit zestien Tesla V100-gpu's, verdeeld over twee baseboards. Deze systemen maken gebruik van twaalf NVSwitch-interconnects, die de zestien gpu's met elkaar verbinden door middel van NVLink.

Het bedrijf noemt zijn HGX-2-systeem op zijn website ook de grootste videokaart ter wereld. Het lijkt dan ook aannemelijk dat de videokaart die in de teaservideo wordt getoond, een HGX-systeem met nieuwe Tesla-gpu's is. Dit is echter niet officieel bevestigd.

De chipfabrikant zendt op 14 mei om 15:00 uur Nederlandse tijd zijn GTC 2020-keynote uit op zijn YouTube-kanaal. Naar verwachting onthult Nvidia dan zijn nieuwe Ampere-architectuur. Nvidia heeft dit niet officieel bevestigd, maar in de aankondiging van de keynote stond wel: "Get Amped". Vermoedelijk wordt de getoonde Ampere-gpu dus komende donderdag officieel onthuld. De Amerikaanse gpu-fabrikant vertelde eerder al dat het in 2020 een Tesla-accelerator zou uitbrengen, meldt Anandtech.