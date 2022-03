Nvidia bevestigt komst 12-pinsconnector voor voeding van videokaarten

In een video over de ontwerpen van videokaarten en mogelijke verbeteringen heeft Nvidia de komst van een 12-pinsconnector voor de voeding van videokaarten bevestigd. De komst van zo'n connector werd al verwacht nadat onder meer Seasonic een 12-pinsvoedingskabel toonde.

In de video wordt onder meer een ontwerptekening getoond van een voedingsconnector met twaalf pinnen. De connector is op een aparte manier, rechtopstaand, op het pcb gemonteerd en volgens Nvidia-technicus Gabriele Gorla is deze oplossing een stuk compacter dan de reguliere oplossing van twee 8-pinsconnectors. De 12-pinsconnector is door middel van een adapter compatibel met pci-e-kabels met acht pinnen. Deze oplossing met kleinere connectors voor de voeding leidt volgens Nvidia tot meer ruimte op het pcb voor signaalbedrading. Dat zou volgens Nvidia kunnen leiden tot een ontwerp waarin minder sprake van crosstalk is. Dat fenomeen kan optreden bij draden die dicht bij elkaar lopen en zodoende elkaar beïnvloeden, waardoor een deel van het signaal van de ene draad zichtbaar wordt in de andere.

De komst van deze nieuwe connector werd al verwacht. Er waren al eerder geruchten over een mogelijke 12-pinsvoedingsstekker voor Nvidia's komende GeForce-videokaarten, die gebaseerd zullen zijn op de Ampère-architectuur. Onlangs toonde fabrikant Seasonic al een foto van een 12-pinsvoedingskabel, waarvan wordt aangenomen dat deze bedoeld is voor de komende Nvidia GeForce RTX 3000-serie. Seasonic gaf aan de kabel enkel te gebruiken om te testen en Nvidia heeft ook nog niet laten weten of de nieuwe connector wordt toegepast en zo ja, bij welke videokaarten.

In de video gaat het bedrijf ook onder meer in op het herontwerpen van koelingsoplossingen om de airflow te verbeteren en bepaalde beperkingen op koelingsgebied van huidige videokaarten weg te nemen. Aan het einde van de video lijkt een kort shot zichtbaar te zijn van wat wellicht de RTX 3090 gaat worden. De beperkt zichtbare details lijken op de foto's die eerder naar buiten kwamen van de vermeende Geforce RTX 3090-videokaart.

Waarschijnlijk zal op dinsdag meer duidelijk worden. Dan houdt Nvidia een GeForce-livestream waarin het vermoedelijk zijn komende RTX 30-videokaarten aankondigt. Die moeten de huidige kaarten van de RTX 2000-serie opvolgen, die Nvidia twee jaar geleden aankondigde. De videokaarten uit de vermoedelijke RTX 3000-serie zullen gebruikmaken van de Ampere-architectuur, die al wordt toegepast voor datacenter-gpu's.