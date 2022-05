Gigabyte introduceert Aorus P1200W-voeding met kleurenscherm en 80 Plus Platinum

Gigabyte introduceert een nieuwe voeding in zijn Aorus-serie. Deze P1200W beschikt over een groot kleuren-lcd, dat onder andere stroomverbruik kan tonen. Gebruikers kunnen ook eigen beelden op de voeding weergeven.

De Aorus P1200W verscheen deze week op de website van Gigabyte. Het betreft een 1200W model met een 80 Plus Platinum-certificering, waarmee de voeding een efficiëntie van minstens 92 procent moet hebben bij 50 procent load. De voeding beschikt volgens het bedrijf over een enkele 12V-rail en een 140mm-fan. De voeding is modulair en beschikt over twee 6-pinsconnectors voor cpu's en zes 6+2-pinsaansluitingen voor videokaarten. Gebruikers verder kunnen maximaal 16 SATA-apparaten aansluiten op de voeding.

De voeding beschikt ook over een groot kleuren-lcd, hoewel het bedrijf geen schermdiagonaal noemt. Daarop kunnen gebruikers bijvoorbeeld monitoringfuncties weergeven, zoals het stroomverbruik van de pc of de fansnelheid van de voeding. Gebruikers kunnen via de RGB Fusion-software van Gigabyte ook eigen tekst, afbeeldingen, gif's of video's uploaden naar de voeding.

Er bestaan al voedingen met een geïntegreerd oled- of ledscherm, bijvoorbeeld de ASUS ROG Thor en Cooler Master XG. Dat zijn vaak echter relatief kleine en simpele schermen, die alleen numerieke informatie kunnen weergeven, zoals het stroomverbruik. Gigabyte heeft nog geen adviesprijs van de voeding gepubliceerd. Het is ook nog niet bekend wanneer de Aorus P1200W in winkels verschijnt.

Gigabyte Aorus P1200W

Het lcd op de Aorus P1200W. Afbeeldingen via Gigabyte