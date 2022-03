DJI kondigt Osmo Mobile 4 aan met magnetische houder voor 149 euro

Fabrikant DJI heeft de Osmo Mobile 4 aangekondigd. De gimbal heeft een magnetische houder in plaats van een klem van de eerdere modellen. Bovendien zit er een nieuwe sensor in om te detecteren of gebruikers de gimbal omhoog of omlaag houden.

DJI noemt de gimbal niet langer Osmo Mobile, maar zegt dat hij OM 4 zal heten. De fabrikant levert de gimbal met een cirkelvormige magneet voor achter op de telefoon en een magneet in een klem die zich om de telefoon heen krult. De OM 4 volgt ongeveer een jaar na de release van zijn voorganger, die werkt met een klemsysteem.

De nieuwe gimbal heeft een sensor om te detecteren of gebruikers het apparaat omhoog of omlaag houden, zodat het makkelijker wordt om shots vanaf lage posities te maken. Bij de Osmo Mobile 3 moeten gebruikers een knop indrukken als zij de gimbal omlaag brengen om te voorkomen dat hij zichzelf kantelt.

Daarnaast zitten er wat nieuwe softwarefuncties in voor shots, zoals een spinshot en een 'dynamische zoom' voor een shot waarbij de gebruiker achteruit loopt en de software het object even groot in beeld houdt door te zoomen. De OM4 komt per direct uit voor 149 euro.