Details van DJI Osmo Mobile 4-gimbal met magneetbevestiging verschijnen online

DJI komt met een vierde versie van zijn Osmo Mobile-gimbal om smartphones te stabiliseren. Het nieuwe model heeft magneetsysteem om telefoons eenvoudig te bevestigen. De gimbal, die DJI zelf nog niet heeft aangekondigd, zou zo'n 150 euro kosten.

Alle details van de DJI Osmo Mobile 4, inclusief een marketingvideo, zijn online gezet door WinFuture. De site publiceert geregeld informatie over producten die nog niet officieel zijn aangekondigd. Op afbeeldingen en in het filmpje is te zien dat de nieuwe gimbal een ring en een houder krijgt voor smartphones, beiden zijn voorzien van een magneet, voor snelle bevestiging aan de gimbal.

Gebruikers kunnen kiezen om de magnetische ring op de telefoon te plakken. Die kan dan ook gebruikt worden om de smartphone aan een vinger te verankeren bij normaal gebruik. Wie geen accessoire permanent op zijn telefoon wil bevestigen, kan het toestel in een clip schuiven. Ook die heeft een magneet om voor de koppeling met de gimbal.

Op de gimbal zit een joystick waarmee gebruikers de smartphone kunnen laten bewegen. Er is ook een ActiveTrack 3.0-functie, waarmee de gimbal via software mensen in beeld kan volgen. Ook zou het nieuwe model DynamicZoom bieden, een softwarefunctie voor filmische zoomeffecten.

Net als de voorganger is de nieuwe versie op te vouwen, wat het meenemen moet vereenvoudigen. Volgens WinFuture is de DJI Osmo Mobile 4 met name bedoeld voor iPhone-gebruikers en zal de prijs uitkomen op zo'n 150 euro. Wanneer DJI de gimbal officieel onthult en wanneer die uitkomt, is nog niet duidelijk.