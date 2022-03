Huawei investeert 3,5 miljoen euro in ai-lab voor Amsterdamse universiteiten

Huawei investeert 3,5 miljoen euro in een lab voor kunstmatige intelligentie, waar de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek gaan doen naar nieuwe zoektechnologie. Nederlandse inlichtingendiensten hebben geen bezwaar.

De samenwerking tussen de Amsterdamse universiteiten en Huawei gaat om het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie voor zoekmachines, schrijft het Financieel Dagblad. Op 15 mei is het contract tussen de universiteiten en het Chinese techbedrijf getekend. De te ontwikkelen ai zou met gebruikers in gesprek moeten gaan en moet 'beledigende en andere ongepaste teksten' kunnen filteren. Dat staat volgens de krant in een wervingsadvertentie voor promovendi.

De investering van Huawei ligt onder een vergrootglas vanwege de maatregelen die wereldwijd tegen de Chinese technologiegigant worden genomen. Amerikaanse en Britse universiteiten hebben vorig jaar samenwerkingen met Huawei stopgezet. Ook vanuit de Nederlandse overheid zijn er zorgen over de macht die China kan uitoefenen via bedrijven. In de Beleidsnota China waarschuwde het kabinet vorig jaar dat samenwerking tussen Chinese bedrijven en universiteiten kan leiden tot 'ongewilde kennisoverdracht'. Volgens de nota weten Chinese instellingen over het algemeen beter wat zij uit de samenwerking willen 'halen'.

Nederlandse veiligheidsdiensten zouden geen bezwaar hebben tegen de komst van het Huawei-lab. De VU en de UvA hebben hun plan toegelicht tegenover inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebeveiliging NCTV. De universiteiten zeggen tegen het FD dat de diensten tevreden waren met garanties tegen mogelijke kennisdiefstal.

De ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benadrukken tegenover het FD dat ze bij dergelijke deals formeel geen toestemming kunnen geven of bezwaar kunnen maken. Het ministerie van OCW bevestigt eind januari een gesprek gefaciliteerd te hebben tussen de universiteiten en de veiligheidsdiensten.