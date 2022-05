Britse providers hebben vijf jaar nodig om Huawei uit te faseren bij netwerken

BT en Vodafone hebben op zijn minst vijf jaar nodig als ze verplicht worden om Huawei-apparatuur compleet te verbannen uit hun mobiele netwerken in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden de bedrijven aan het Britse parlement.

Howard Watson, BT’s ict-topman, meldde donderdag aan de Wetenschaps- en Technologiecommissie van het Britse parlement, dat het onmogelijk is om Huawei binnen drie jaar compleet uit de netwerken te verwijderen. In het Verenigd Koninkrijk hebben sommige conservatieve politici die termijn van drie jaar genoemd. "Dat zou letterlijk betekenen dat klanten verstoringen bij 2g, 4g en 5g in het land gaan ervaren", aldus Watson volgens Bloomberg.

Watson noemt een termijn van minimaal vijf jaar maar liefst zou hij een periode van zeven jaar zien om Huawei uit te faseren, mocht de overheid daartoe besluiten. Ook Andrea Dona van Vodafone UK zei dat minstens vijf jaar nodig is om verstoring van netwerken te voorkomen. Ook sprak ze van kosten van 'enkele miljarden ponden' om de duizenden locaties van Huawei-apparatuur te ontdoen.

BT had het over toen tot honderd miljoen pond, in aanvulling op de 500 miljoen pond die het kost om te voldoen aan de restricties die de Britse regering in januari instelde. Die bepalen dat Huawei 35 procent van de 5g- en glasvezelnetwerken mag uitmaken en moet verdwijnen uit de core-onderdelen. Momenteel maakt Huawei twee derde en Nokia een derde uit van BT's 4g-netwerken; bij Vodafone UK is dat een derde Huawei en twee derde Ericsson.

Het vervangen van Huawei-apparatuur door alternatieven van Nokia of Ericsson zou in Nederland tientallen tot honderden miljoenen euro's kosten, volgens een grove berekening die Stratix recent bij RTL maakte.