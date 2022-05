'Verenigd Koninkrijk weert Huawei misschien dit jaar al uit 5g-netwerk'

De Britse veiligheidsdienst GCHQ zou de Britse premier deze week een rapport tonen waarin staat dat Huawei niet-vertrouwde technologie gaat gebruiken. Door recente sancties van de VS kan Huawei niet langer gebruikmaken van bepaalde Amerikaanse chips.

De Britse krant The Telegraph schrijft dat de Britse premier Boris Johnson deze week een rapport krijgt van GCHQ-onderdeel National Cyber Security Centre met een gewijzigde risicoanalyse van Huawei-apparatuur. Sinds mei mag Huawei geen chipontwerpen meer gebruiken die met Amerikaans beschermd eigendom zijn gemaakt. Dit heeft volgens de NCSC 'ernstige' gevolgen voor Huawei, waardoor de eerdere risicoanalyse van het Centre niet meer zou kloppen.

Door die chipsancties zou Huawei gedwongen zijn om 'niet-vertrouwde technologie' te gebruiken in zijn netwerkapparatuur. Dit zou het voor de NCSC onmogelijk maken om het risico van Huawei-apparatuur te controleren. Op basis van dit rapport zou Johnson volgens The Telegraph 'klaar zijn' om het gebruik van Huawei-apparatuur dit jaar al uit te faseren.

Volgens deze nieuwe, nog niet officieel onthulde plannen verbiedt de Britse overheid binnen zes maanden het installeren van nieuwe Huawei-apparatuur in het 5g-netwerk. Apparatuur die nu in het 5g-netwerk wordt gebruikt, zou versneld vervangen moeten worden door apparatuur van andere merken. Overheidsambtenaren zouden daarnaast kijken wat de gevolgen zijn van het gebruik van Huawei-apparatuur in de niet-5g-netwerken.

Binnen het Britse Lagerhuis is er volgens The Telegraph veel afkeer tegen de manier waarop Johnson omgaat met Huawei en China. Parlementsleden zouden willen dat Johnson strenger optreedt tegen het bedrijf en de Chinese overheid. In januari gaf Johnson toestemming voor het gebruik van Huawei-apparatuur buiten het 5g-kernnetwerk. Later bleek het Verenigd Koninkrijk Huawei toch vanaf 2023 te weren van het Britse telecomnetwerk. Vooral de Amerikaanse overheid zegt over Huawei dat het spioneert voor de Chinese overheid, al is hiervoor nog nooit bewijs getoond.