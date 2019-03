VK: Huawei heeft 'geen vooruitgang geboekt' met veiligheidsproblemen

Een Brits overheidsrapport concludeert dat Huawei in een jaar tijd 'geen vooruitgang' heeft geboekt bij het verhelpen van eerder gemelde veiligheidsproblemen. Zo hebben technieken in Britse telecomnetwerken cryptografische tekortkomingen en standaardwachtwoorden.

Daardoor kan de opsteller van het rapport maar beperkte garanties bieden over de veiligheidsrisico's die gebruikte apparaten met zich meebrengen. Die opsteller is de raad van toezicht van Hcsec en dat is een instantie die is opgericht door de Britse overheid en Huawei zelf. Het rapport gaat puur over de apparatuur die wordt gebruikt in de telecomnetwerken van de providers en zegt dus inhoudelijk niks over bijvoorbeeld de telefoons van het bedrijf.

Een van de problemen heeft te maken met de onderliggende software van de producten. Zo zitten er gebreken in het ontwikkelproces van Huawei-software. Daardoor is het mogelijk dat de software die het Hcsec te zien krijgt, anders is dan de software die in de uiteindelijke apparaten komt. De toezichthouder vindt het moeilijk om aan te geven of producten veilig zijn en geen grote veiligheidsrisico's bevatten. Dit was een van de problemen die ook vorig jaar werden gemeld en volgens Hcsec is er in de praktijk niks veranderd.

Verder schrijft Hcsec dat het gedurende 2018 meerdere problemen heeft gevonden in producten van Huawei. Om tot de oorzaken van die problemen te komen heeft de instantie de producten moeten nabouwen. Tijdens de reverse engineering kwam het orgaan tot de conclusie dat deze producten uit een 'uitzonderlijk ingewikkeld en gebrekkig gestuurd proces' tot stand zijn gekomen.

De gevonden problemen zijn niet significant anders dan problemen die in voorgaande jaren werden gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om onbeveiligde stacks in publiekelijk toegankelijke protocollen, cryptografische tekortkomingen, standaard wachtwoorden en 'vele andere basisveiligheidsrisico's'. "Hoewel Huawei veilige ontwikkelstandaarden heeft ingevoerd en zegt dat risicovolle code is geherstructureerd, is er weinig veranderd aan de veiligheidskwaliteiten van de software die wij hebben ontvangen. Het 'verhoogde risico' dat voor de Huawei-apparaten geldt voor de Britse telecommunicatie-industrie, moet blijvend onder controle worden gehouden door de exploitanten", schrijft het Hcsec.

Als conclusie geeft Hcsec aan dat er ernstige en systematische fouten zitten in de softwareontwikkeling en beveiliging. De instantie zet dan ook vraagtekens bij de bekwaamheid van Huawei als het gaat om de ontwikkeling en computerveiligheid. Hierdoor kan het Hcsec slechts beperkte technische garantie bieden over de beheersbaarheid van de veiligheidsrisico's die de Huawei-apparaten bieden voor het Verenigd Koninkrijk. De raad schrijft dat de slechte processen kunnen leiden tot kwetsbaarheden in de software. De hoeveelheid en ernst van kwetsbaarheden die door het 'relatief kleine team' van het Hcsec ontdekt zijn, worden door de raad ernstig genoemd.

Als een cyberaanvaller kennis heeft van deze kwetsbaarheden en over voldoende toegang beschikt om hier misbruik van te maken, kan deze aanvaller de werking van het Britse telecomnetwerk beïnvloeden. Een aanvaller zou ook gebruikersverkeer kunnen infiltreren of netwerkelementen kunnen herconfigureren. Maatregelen van Britse netwerkproviders beperken toegang tot deze kwetsbaarheden. Daardoor is het volgens Hcsec wel moeilijk om ze te misbruiken. Het is volgens de raad dan ook van belang dat deze maatregelen in stand blijven om de risico's van de Huawei-software te beperken. Het NCSC denkt niet dat deze kwetsbaarheden een resultaat zijn van inmenging van de Chinese staat.

Huawei schrijft in een reactie de zorgen serieus te nemen en ermee aan de slag te gaan. Daarbij verwijst het bericht naar een vorig jaar aangekondigde verklaring. Toen zei de top van het bedrijf een bedrijfsbreed 'transformatieprogramma' in te voeren om de software-ontwikkeling te verbeteren. Daarmee is een budget van omgerekend 1,8 miljard euro gemoeid.

Vorige maand zeiden twee anonieme bronnen tegen de Financial Times dat het risico van 5g-apparatuur van Huawei volgens de Britse inlichtingendienst NCSC 'beheersbaar' is. Dat was op basis van een destijds nog niet gepubliceerd rapport. Mogelijk gaat het hier om hetzelfde rapport, daar het NCSC vanuit de Britse overheid het aanspreekpunt is voor het Hcsec. Het nieuwe rapport is echter wat genuanceerder en heeft het over een beperkte beheersbaarheid. Ook staat in het rapport dat Huawei in de praktijk niks heeft gedaan met de opmerkingen uit het eerdere rapport.

Wereldwijd hebben verschillende landen zorgen geuit over Huawei. Zo verdenken onder meer de Verenigde Staten China ervan te spioneren via de apparatuur van Huawei. Amerikaanse overheidsdiensten mogen dan ook geen apparaten van het Chinese bedrijf kopen, iets waarvoor het bedrijf de overheid voor heeft aangeklaagd. Huawei blijft ontkennen dat de Chinese staat kan afluisteren via de apparatuur van Huawei.