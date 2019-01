Huawei-oprichter ontkent spionage voor Chinese overheid

Huawei-oprichter Ren Zhengfei is in de openbaarheid getreden om te ontkennen dat Huawei namens de Chinese regering aan spionage doet. Dat Ren in het openbaar spreekt, is zeldzaam. De laatste keer was in 2016.

Huawei heeft nooit voor de Chinese overheid gespioneerd en zou dat nooit doen, stelt Ren op de persconferentie in Zhenzen, op dinsdag. "Er is geen wet die Chinese bedrijven verplicht om backdoors te installeren. Ik zou de belangen van mijzelf, mijn bedrijf en mijn klanten niet op die manier schaden."

The Wall Street Journal tekent aan dat er weliswaar geen wet is die Chinese spionage verplicht, maar wel een waarin staat dat bedrijven die in China zaken doen, verplicht zijn om klantgegevens te overhandigen als de nationale veiligheid wordt bedreigd. De definitie van zo'n dreiging is op zijn beurt losjes geformuleerd. Daaronder kunnen ook kritische uitspraken over de heersende communistische partij vallen. Die wet geldt sinds 2016.

Verder stelde Ren dat hij zijn dochter, de chief financial officer van Hauwei, mist, maar dat hij optimistisch is over het zegevieren van gerechtigheid. Rens dochter is op 1 december jongstleden in Canada gearresteerd op verdenking van het overtreden van een handelsembargo met Iran. De VS wil haar uitgeleverd hebben en Huawei vecht dat aan.

Hoewel die zaak niet direct is gerelateerd aan de beschuldigingen van spionage, lopen de twee conflicten gelijk op. Gisteren werd een Canadees die in China vastzit voor drugssmokkel, ter dood veroordeeld en in het afgelopen weekend werd een Huawei-kopstuk in Polen opgepakt op verdenking van spionage. Landen als Japan, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland hebben het gebruik van Huawei-apparatuur op belangrijke punten in de nationale infrastructuur en politiek deels of volledig aan banden gelegd uit angst voor spionage.