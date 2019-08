'Huawei-medewerkers hielpen Afrikaanse regimes tegenstanders te bespioneren'

Medewerkers van de Chinese fabrikant Huawei hebben in twee gevallen Afrikaanse regimes geholpen om op politieke tegenstanders te spioneren. Dat meldt The Wall Street Journal. Dat gebeurde in Zambia en Oeganda.

In Zambia hebben Huawei-medewerkers geholpen om bloggers op te sporen en te laten arresteren, terwijl in Oeganda medewerkers van Huawei toegang hebben verschaft tot WhatsApp-chats van een politieke tegenstander van de president om hem en medestanders te laten arresteren, meldt The Wall Street Journal.

De zakenkrant baseert zich op getuigenissen van overheidsmedewerkers en een intern rapport over een van de zaken dat het in handen heeft gekregen. De Zambiase regeringspartij Patriotic Front postte op Facebook enkele maanden geleden zelf ook over de arrestatie van de bloggers en de medewerking van Huawei daarbij.

De Amerikaanse krant benadrukt dat het gaat om assistentie in individuele gevallen en niet om spionage in opdracht van de Chinese overheid of met gebruikmaking van technologie die daarvoor in netwerkapparatuur van Huawei is gezet.

Huawei ontkent tegenover de krant dat er medewerkers hebben meegeholpen om tegenstanders te laten arresteren. De overheid van Oeganda bevestigt dat Huawei hen helpt om politieke tegenstanders te traceren. Sinds de krant begon met vragen stellen, zouden de Huawei-medewerkers niet meer verschenen zijn tijdens briefings.