'Microsoft werkt aan compatibiliteit Windows met vouwbare schermen'

Microsoft werkt naar verluidt aan de nodige aanpassingen om Windows te laten werken op apparaten met vouwbare en dubbele schermen. Volgens bronnen van The Verge is dit gebied voor Microsoft belangrijk en wordt er veel geld in gestopt.

Ook op het gebied van Surface, Microsofts eigen hardwarelijn bestaande uit onder andere laptops en all-in-ones, zet Microsoft naar verluidt in op vouwbare en extra schermen. Misschien zien we in de toekomst dus nieuwe apparaten met deze technologie. Daarnaast werkt het bedrijf uit Redmond aan het aanpassen van zijn eigen Windows 10-apps voor vouwbare schermen. Een gerucht van bronnen van Thurrott, uit 2018, wees ook al in deze richting. Googles Android gaat deze stap ook zetten, zo bleek in november vorig jaar.

Deze stap van makers van besturingssystemen komt zeker niet te vroeg. Er gaan geruchten dat Samsung en Huawei in de startblokken staan om vouwbare apparaten aan te kondigen. Ook LG zou aan de weg timmeren en die fabrikant heeft dit jaar op de CES al een oprolbare oled-tv getoond die in de tweede helft van dit jaar in het bezit van vermogende consumenten kan zijn.

Tweakers heeft naar aanleiding van de aankondiging van de eerste opvouwbare smartphone, van het Amerikaanse Royole, een achtergrondverhaal geschreven over de technologie, die stiekem al langer bestaat.

Lichtelijk oudere renders van een mogelijke vouwbare Surface-telefoon