Het is een verslaving die steeds meer mensen in haar greep krijgt en waarvan de gevolgen op lange termijn nog niet duidelijk zijn. Die zin had ooit kunnen gaan over alcohol of roken, maar inmiddels zijn er veel mensen die zo over smartphones lijken te denken. Wat is er gebeurd? Waren smartphones niet juist positieve dingen, een manier waarop iedereen - jong en oud, rijk en arm - altijd online kon zijn en relatief goedkoop met andere mensen in verbinding kon staan? Een klein apparaat dat in de broekzak past bovendien en dat een gemakkelijke interface heeft die iedereen kan doorgronden?

In de jaren na de grote doorbraak van de smartphone, zo tussen 2009 en 2013, stonden smartphones op een voetstuk. Apps zorgden ervoor dat we altijd en overal over bijvoorbeeld ov-informatie, weersvoorspellingen en navigatie konden beschikken, sociale media brachten verre familieleden en kennissen veel dichterbij en met streamingdiensten konden we overal en altijd muziek luisteren en video's kijken.

Dat beeld is nu totaal anders. Apple en Google hebben beide een functie ingebouwd om smartphonegebruik te beteugelen in plaats van te stimuleren. Facebook kreeg te maken met schandaal na schandaal en verdween naar verluidt van een miljoen Nederlandse smartphones. En al die bedrijven lagen onder de loep; topmensen van Google en Facebook verschenen voor politici om tekst en uitleg te geven over hun beleid.

Smartphones zelf kampen inmiddels met een imagoprobleem. Veel mensen kopen geen nieuwe modellen meer en doen langer met hun oudere telefoon, omdat ze geen meerwaarde zien in het nieuwe exemplaar. Fabrikanten verhogen inmiddels de prijzen van topmodellen, waardoor nog meer mensen afhaken of kijken naar goedkopere telefoons.

De windrichting is dus gedraaid in de afgelopen jaren. Smartphones, met sociale media in hun kielzog, zijn niet langer per se iets positiefs, maar ook een maatschappelijke ontwikkeling waar veel mensen negatief tegenaan kijken. Hoe is dat zo gekomen en hoe gaat het verder?