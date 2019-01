CAI Harderwijk legt glasvezel aan in buitengebied zonder extra vergoedingskosten

Stichting CAI Harderwijk begint met het aanleggen van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Harderwijk. Afnemers hoeven hier geen extra vergoeding voor te betalen. De stichting heeft het lokale glasvezelnetwerk van Harderwijk inmiddels weer volledig in handen.

Edo Kweldam, de directeur van CAI Harderwijk, zegt tegen Tweakers dat zijn stichting inmiddels is begonnen met het aanleggen van glasvezel in het buitengebied van Harderwijk. Het gaat om ongeveer 750 aansluitingen buiten de stadskern. Naar verwachting kunnen bewoners in dit buitengebied eind dit jaar over glasvezelinternet beschikken. Deze huishoudens in het buitengebied hebben nu nog deels kabel en deels een koperlijn.

In tegenstelling tot wat vaak het geval is bij glasvezelnetwerken die in buitengebieden worden aangelegd, hoeven de huishoudens in het buitengebied van Harderwijk geen extra vergoeding te betalen als ze gebruik willen maken van de glasvezelverbinding. Veelal gaat het hierbij om een verplichting om elke maand 15 euro bovenop de abonnementsprijs te betalen, of eenmalig een bedrag te betalen dat tussen de 1600 en 1900 euro ligt. Kweldam stelt dat zijn stichting dit niet in rekening brengt, omdat CAI Harderwijk al een tijd betrokken is bij het al verglaasde stedelijke gebied van de gemeente. Dit noemt hij het 'rendabele gedeelte', waardoor er voor de aansluitingen in het buitengebied geen extra kosten in rekening hoeven te worden gebracht.

Kweldam licht toe dat er jarenlang sprake was van een samenwerking met Bouwfonds CIF, dat in 2018 in handen kwam van de Zweedse investeerden EQT. CAI Harderwijk en EQT hadden beide 50 procent van de aandelen van de joint venture genaamd Glasvezelnet Harderwijk in bezit. "Dit heeft jaren prima gefunctioneerd", stelt Kweldam, maar hij wijst ook op een wezenlijk verschil dat volgens hem tussen beide partijen bestaat. Dat is de reden dat CAI Harderwijk de overige 50 procent van EQT heeft overgekocht en aldus inmiddels weer 100 procent van de aandelen in handen heeft.

"CAI Harderwijk heeft geen winstoogmerk en wil zoveel mogelijk diensten aanbieden tegen zo laag mogelijke kosten. EQT wil als investeerder vooral waarde creëren en die elders herinvesteren. Wij hebben er echter geen belang bij om vermogen uit de bv te halen", aldus Kweldam. De directeur van de stichting omschrijft de voormalige samenwerking met CIF en later EQT als een 'verstandshuwelijk' en wijst op een 'duidelijk cultuurverschil' tussen beide partijen. Hoeveel de stichting heeft moeten neertellen voor het overnemen van de helft van de aandelen wil hij niet zeggen.

Met de 750 extra aansluitingen komt het totaal aantal aansluitingen te liggen op ongeveer 20.500. CAI Harderwijk biedt zelf geen diensten aan op het glasvezelnetwerk; op dit moment bieden KPN, Caiway, Solcon, XSyou, Plinq en FiberNL diensten aan op het netwerk in Harderwijk en er zijn gesprekken gaande met meer partijen, maar Kweldam kan nog niet zeggen welke partijen dit zijn. Op het huidige netwerk is een snelheid van maximaal 1Gbit/s mogelijk. Van de inwoners maakt 75 procent gebruik van het netwerk, wat volgens Kweldam een erg hoog percentage is als dat tegen het landelijke gemiddelde wordt afgezet.