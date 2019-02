Nederland heeft drie miljoen glasvezelaansluitingen

Vrijdag wordt in Nederland de drie miljoenste glasvezelaansluiting aangelegd. Dat gebeurt in het buitengebied van Aalten. Volgens onderzoeksbureau Stratix kwamen er vorig jaar 200.000 glasvezelaansluitingen bij, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Brancheorganisatie NLconnect maakt het aanleggen van de drie miljoenste glasvezelaansluiting bekend. Dat gebeurt vrijdag in de aanwezigheid van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. De aansluiting wordt aangelegd door Glasvezel buitenaf, een initiatief dat zich toelegt op het aanleggen van glasvezel in buitengebieden.

Volgens NLconnect is de aanleg van glasvezel in de afgelopen jaren explosief toegenomen, vooral in het buitengebied. Dat de Randstad achterblijft, wordt beaamd door de Glaskaart van onderzoeksbureau Stratix, waarop alle glasvezelaansluitingen te zien zijn. De kaart toont aansluitingen tot in het derde kwartaal van 2018.

Hoewel er drie miljoen huishoudens zijn aangesloten op glasvezel, betekent dat niet dat er ook zoveel abonnementen zijn. Volgens de NOS, dat zich baseert op cijfers van Stratix, heeft 46 procent van de aangesloten huishoudens daadwerkelijk een glasvezelabonnement.

Vorig jaar meldde Stratix al dat het aantal glasvezelaansluitingen weer toeneemt. Dat is vooral toe te schrijven aan lokale initiatieven en onafhankelijke exploitanten in buitengebieden. Ondanks de groei waarschuwt de Fiber Carrier Association, een Nederlandse brancheorganisatie voor glasvezelbedrijven, dat het aanleggen van 5g-netwerken onder druk staat door leemtes in glasvezelnetwerken. De focus ligt nu vooral op het aansluiten van huishoudens, terwijl voor een optimaal 5g-netwerk een landelijk dekkend glasvezelnetwerk nodig is.