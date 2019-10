'Aanleg van glasvezel naar woningen komt weer op stoom'

De aanleg van glasvezel naar woningen in Nederland trekt weer aan. Dat concludeert adviesbureau Stratix op basis van eigen cijfers. In de afgelopen jaren stond de aanleg op een behoorlijk laag pitje.

In de afgelopen periode, van maart tot september, zou het aantal nieuwe ftth -aansluitingen uit op zo'n 275.000 moeten uitkomen. Dat staat in schril contrast met het dieptepunt uit 2017, toen het aantal nieuwe aansluitingen in het eerste halfjaar onder de 50.000 bleef. Tussen september vorig jaar en maart dit jaar wordt er ten opzichte van dat dieptepunt waarschijnlijk meer dan een verdubbeling gerealiseerd.

De aanzienlijke te verwachten stijging die dit jaar zal plaatsvinden laat zien dat er sprake is van een kentering, waarbij het aantal nieuwe aansluitingen ongeveer op het niveau van het tweede deel van 2013 komt. Stratix zegt te verwachten dat de echte omslag pas vanaf volgend jaar zichtbaar wordt, aangezien dan een groot deel van de huidige bouwprojecten wordt opgeleverd.

In de buitengebieden is de verglazing het verst gevorderd in Overijssel, Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Vooral in het oostelijke deel van Noord-Brabant en een groot deel van Overijssel is de glasvezelpenetratie relatief hoog. Stratix verwacht dat aan het einde van dit jaar de helft van de huishoudens in het buitengebied over een glasvezelverbinding beschikt. In 2021 moet dat zijn opgelopen naar tussen de 85 en 90 procent.

De flinke toename van het aantal glasvezelaansluitingen is naast de verglazing in de buitengebieden deels toe te schrijven aan KPN. Na de overname van Reggefiber zette de provider de grootschalige aanleg van glasvezel op een laag pitje, waarbij KPN vooral inzette op het upgraden van het kopernetwerk door middel van vplus. Inmiddels richt KPN zich weer meer op de aanleg van glasvezel. Het bedrijf wil eind 2021 een miljoen huishoudens op glas hebben aangesloten. Tijdens de afgelopen zomer gaf KPN aan dat het 40.000 woningen had verglaasd en volgens Stratix heeft KPN door middel van aangekondigde projecten ongeveer 230.000 aansluitingen in aanleg. Dat betekent dat er nog 730.000 woningen resteren om het doel van een miljoen aansluitingen per eind 2021 te realiseren.

Op dit vlak heeft T-Mobile ook ambities uitgesproken. Deze provider maakte vorig jaar rondom de overname van Tele2 bekend twee miljoen huishoudens van glasvezel te willen voorzien, al werd die belofte destijds niet nader toegelicht of gespecificeerd. Het bedrijf is onder meer samen met VolkerWessels Telecom bezig om een glasvezelnetwerk in Den Haag te realiseren.