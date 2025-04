NLconnect: recordaantal van meer dan een miljoen glasvezelaansluitingen in 2022

In het afgelopen jaar zijn er in Nederland meer dan een miljoen glasvezelaansluitingen gelegd. Dat is een record, meldt NLconnect. Ook heeft volgens de brancheorganisatie 97 procent van de Nederlandse woningen toegang tot internetsnelheden van 1Gbit/s.

Het vorige record werd in 2021 verbroken. In dat jaar kwamen er 885.000 ftth-aansluitingen bij volgens een rapport van Telecompaper. Nu het aantal dit jaar met een miljoen is toegenomen, telt Nederland volgens NLconnect in totaal meer dan vijf miljoen glasvezelaansluitingen. De brancheorganisatie meldt dat binnen drie jaar vrijwel elk Nederlands huishouden een glasvezelaansluiting kan hebben als dit tempo behouden blijft. NLconnect vroeg voor zijn cijfers gegevens op over de glasvezeluitrol bij 'verschillende leden', maar geeft daar geen verdere toelichting bij. Er wordt niet genoemd hoeveel glasvezelaansluitingen er precies in gebruik zijn, al laat de brancheorganisatie wel weten dat de bezettingsgraad in augustus de 50 procent naderde.

Verder zou momenteel zo'n 97 procent van de woningen in Nederland over een 1Gbit/s-aansluiting beschikken. NLconnect komt aan dat percentage door het aantal glasvezelaansluitingen aan te vullen met het aantal adressen waar gigabitinternet alleen via een coaxkabel beschikbaar is. Het is onduidelijk hoeveel huishoudens daadwerkelijk abonnementen met 1Gbit/s afnemen.

Het Nederlandse kabinet heeft als doel gesteld dat elk Nederlands huishouden in 2030 toegang heeft tot gigabitinternet. Vorige maand zei minister Adriaansens van Economische Zaken nog dat 91 procent van de Nederlanders nu toegang had tot zo'n aansluiting.