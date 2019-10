Internetprovider Tweak gaat overal 10Gbit/s-abo's aanbieden waar nu 1Gbit/s is

Glasvezelaanbieder Tweak wil later dit jaar overal waar het nu 1Gbit/s-abonnementen aanbiedt ook 10Gbit/s-abonnementen aanbieden. Het abonnement van 10Gbit/s bestaat al langer, maar moet daardoor op veel meer plekken af te sluiten zijn.

Tweak heeft nu al enkele plekken met 10Gbit/s, maar als dit doorgaat kunnen 662.383 huishoudens in Nederland het abonnement afsluiten, zegt commercieel directeur Randal Peelen tegen Tweakers. De provider begint nu met een test, om te kijken of het aanbieden van die snelheid geen problemen oplevert. "Dat doen we uit voorzichtigheid", aldus Peelen. Tweak roept klanten op zich aan te melden voor de test via een topic op het eigen forum.

De bedoeling is om een abonnement met 10Gbit/s up en down te gaan aanbieden voor 89 euro per maand of 890 euro per jaar. Het abonnement met 1Gbit/s kost nu 39 euro per maand. De provider benadrukt dat het abonnement niet bedoeld is voor zakelijk gebruik.

Het topic vermeldt dat het voorlopig gaat om een abonnement zonder telefonie en televisie. Bovendien moeten testers beloven dat ze geen misbruik maken van de snelle verbinding. "Het maandelijkse verkeersvolume mag niet lange tijd exorbitant hoog zijn. Dat kan namelijk onredelijke transitkosten met zich meebrengen. Wij behouden ons dan het recht voor de verbinding te staken of terug te brengen naar 1000Mbit/s bij misbruik of overlast."