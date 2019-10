Proximus past fair use policy 'onbeperkt internet' aan van 750GB naar 3TB

Proximus past de voorwaarden van zijn vaste internetverbindingen met 'onbeperkt datavolume' aan. De provider gaat na een verbruik van 3TB in een maand de snelheid beperken. Nu is dat nog na 750GB. Gebruikers kunnen de snelheid zelf weer ophogen.

Op de Proximus-website staat bij de pagina over het Epic Combo-pakket dat de wijziging vanaf 1 november ingaat. De provider bevestigt tegenover Tweakers dat de nieuwe regeling zal gelden voor alle internetabonnementen met 'onbeperkte internetvolumes'. Dat zijn de Internet Maxi- en Internet Comfort-abonnementen, die ook onderdeel kunnen zijn van een bundel met andere diensten.

Proximus verlaagt bij die abonnementen de internetsnelheid naar 5Mbit/s als klanten binnen een maand een bepaald volume overschrijden. Momenteel is dat na 750GB. Vanaf november kunnen klanten dus vier keer zoveel data verbruiken voordat de snelheid beperkt wordt. Klanten kunnen overigens gratis terugschakelen naar volle snelheid door extra datavolume te activeren via MyProximus. Dat gaat met blokken van 150GB.

In tegenstelling tot in Nederland hebben internetabonnementen in België vaak nog een datalimiet. De laatste jaren zijn er steeds meer abonnementsvormen met 'onbeperkt datavolume' beschikbaar gekomen, maar daarbij hanteren de grote internetproviders een relatief strikte fair use policy. Telenet en Orange hanteren bijvoorbeeld een maandelijkse limiet van 750GB in de piekuren, waarna de internetsnelheid omlaag gaat naar 10Mbit/s voor downloads en 1Mbit/s voor uploads.