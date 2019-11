Ziggo: hogere uploadsnelheid komt pas bij docsis 3.1 10Gbit/s

Klanten van Ziggo hoeven voorlopig geen hogere uploadsnelheid te verwachten dan 50Mbit/s, het maximum dat het bedrijf levert bij zijn nieuwe aanbod voor 'gigabit-internet'. Pas bij de komst van docsis 3.1 10Gbit/s, die niet in de komende jaren zal zijn, gaat de upload omhoog.

Jeroen Hoencamp, ceo van VodafoneZiggo, geeft toe dat de huidige uploadsnelheid van maximaal 50Mbit/s aan de magere kant lijkt ten opzichte van de downloadsnelheid van 1Gbit/s. "Veruit de meeste klanten kunnen prima uit de voeten met deze upload, maar we gaan ook daar in de toekomst zeker een schepje bovenop doen. Dat is een kwestie van tijd." Navraag bij de provider leert dat de topman het niet over de korte termijn heeft. "Met toekomst wordt inderdaad de groei naar 10Gbit/s van docsis 3.1 bedoeld", verduidelijkt Hans den Heijer, woordvoerder van VodafoneZiggo.

Om 10Gbit/s te kunnen bieden, is een update van de huidige docsis 3.1 nodig. Delta en Ziggo gebruiken docsis 3.1 om een downloadsnelheid van 1Gbit/s te kunnen aanbieden. Docsis staat voor data over cable service interface specification en is de standaard voor kabelinternet. Delta heeft docsis 3.1 inmiddels uitgerold naar klanten en belooft dat het volgend jaar de uploadsnelheid verhoogt van 40 naar 100Mbit/s. Ziggo wacht dus met het verhogen van de upload tot de komst van de 10Gbit/s-variant.

De downloadsnelheid van 10Gbit/s is het maximale dat docsis 3.1 kan bieden. Het is ook de snelheid die docsis 3.1 full duplex biedt. Die standaard staat inmiddels bekend als docsis 4.0 en biedt symmetrische snelheden, waarbij zowel de down- als de uploadsnelheid 10Gbit/s kan bedragen.

Wanneer docsis 4.0 verschijnt, is niet bekend. Vorig jaar bracht de ACM een rapport over de Nederlandse internetmarkt uit waarin stond dat VodafoneZiggo en Delta verwachtten dat ze de nieuwe standaard pas ergens na 2024 gaan implementeren. De providers moeten onder andere hun netwerk tot aan de laatste versterker van glasvezel voorzien, waardoor alleen nog het laatste stuk tot aan de woning coax betreft.

Hoencamp deed zijn uitspraak bij de bekendmaking van Ziggo dat het vanaf 26 november zijn 1Gbit/s-aanbod gaat aanbieden aan meer dan 42.000 huishoudens in Hilversum. Dit is daarmee na Utrecht de tweede stad waar het bedrijf dit abonnement aanbiedt. Overige steden volgen pas na de jaarwisseling.

Alle genoemde snelheden zijn theoretische snelheden. In de praktijk zullen de snelheden waarschijnlijk lager liggen, omdat de capaciteit vanuit de wijkcentrale met de hele wijk of in ieder geval een deel daarvan moeten worden gedeeld.