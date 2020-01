VodafoneZiggo is voor 650.000 euro opgelicht via vaste-telefoniefraude

VodafoneZiggo is door drie verdachten uit Delfzijl en Rotterdam opgelicht. De drie verdachten zouden met valse identiteitsgegevens veelvuldig vaste telefonie hebben aangevraagd, waarmee ze 0900-nummers belden om tegoedkaarten op te waarderen. De totale schade is zo'n 650.000 euro.

Volgens de politie gaat het om twee losstaande zaken die sterk op elkaar lijken. De verdachten zouden vanaf steeds wisselende emailadressen vaste-telefonieabonnementen afsluiten, met als factuuradres een huis dat te koop stond of net was verkocht. De telefoniepakketten werden geleverd bij afhaalpunten van PostNL, vanwaar ze werden opgehaald en op onbekende locaties werden aangesloten. Nu.nl schrijft dat de verdachten hiermee 0900-nummers belden en tegoedkaarten opwaardeerden.

De rekeningen voor de telefoniepakketten werden bij de opgegeven adressen bezorgd en nooit betaald. VodafoneZiggo bevestigt tegenover de nieuwssite dat het telecombedrijf hiervan slachtoffer was en deed in augustus aangifte. De schade was toen 330.000 euro. De politie zegt dat na deze aangifte het Rotterdamse cybercrimeteam een onderzoek instelde. Hiervoor werkte het team samen met de securityafdelingen van PostNL 'en andere betrokken bedrijven'. Vermoedelijk wordt hiermee VodafoneZiggo bedoeld.

Op 9 januari werd een Rotterdams echtpaar aangehouden, zij zouden verantwoordelijk zijn geweest voor de fraude van 330.000 euro. Deze schadepost was inmiddels opgelopen tot een half miljoen euro. Een man uit Delfzijl is in december 2019 aangehouden en zou voor ruim 150.000 euro hebben gefraudeerd.

De verdachte uit Delfzijl mag zijn proces in vrijheid afwachten. De politie sluit niet uit dat er nog aanhoudingen in deze zaak volgen. VodafoneZiggo heeft volgens de politie inmiddels 'de nodige maatregelen getroffen'.