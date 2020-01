IBM krijgt in april nieuwe ceo en president

IBM ceo Ginni Rometty stopt in april als ceo van het bedrijf. Arvind Krishna, momenteel vicepresident bij het bedrijf, neemt haar positie op 6 april over. Op die dag krijgt het bedrijf met Jim Whitehurst, nu ceo van Red Hat, ook een nieuwe president.

Rometty (62) werkt bijna veertig jaar bij het bedrijf en gaat later dit jaar met pensioen. Daarom stapt ze in april alvast af als ceo. Ze blijft dan nog wel betrokken als voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf. Rometty was sinds 2012 ceo van het bedrijf. In die tijd heeft het bedrijf volgens IBM 65 bedrijven overgenomen en geïnvesteerd in de cloud-, beveiligings-, industrie-, data- en ai-takken.

Een van die overnames was Red Hat, waarvoor IBM in 2019 34 miljard dollar betaalde. Krishna was sterk betrokken bij de overname van dit cloudbedrijf. Hij heeft bij IBM gewerkt aan ai en cloud, maar ook quantumcomputing en blockchain. Wanneer Krishna ceo wordt, zal hij zich volgens het persbericht focussen op de cloud- en 'cognitieve'-diensten van het bedrijf. Met de cognitieve-diensten bedoelt IBM een combinatie van ai en data. Krishna werkt sinds 1990 bij IBM.

Als president gaat Whitehurst 'de voordelen van Red Hat uitbreiden', terwijl dit bedrijf zich blijft inzetten voor de opensourcegemeenschap, aldus IBM. Voor de overname door IBM, werd de omzet van Red Hat acht keer zo groot onder leiding van Whitehurst. Voor Red Hat werkte Whitehurst onder meer bij Delta Airlines als coo.