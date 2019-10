Microsoft wint cloudcontract met defensie VS ter waarde van 10 miljard dollar

Microsoft heeft een opdracht van de Amerikaanse defensie gekregen om clouddiensten te verlenen. Het contract is tien miljard dollar waard en loopt in principe tien jaar lang. Grote bedrijven als Oracle, IBM en Amazon aasden ook op het contract.

Onder andere Reuters schrijft dat het JEDI-project, ofwel de Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud, onder andere bedoeld is om het Amerikaanse leger betere toegang tot defensie-data te geven op slagvelden en andere afgelegen gebieden. Volgens de New York Times draait defensie nu nog veelal op technologie uit de jaren '80 en '90.

Het is enigszins opvallend dat alle clouddiensten door een enkele aanbieder verzorgd worden, maar het Pentagon is ervan overtuigd dat dit de beste eerste stap is in het kader van de algehele ict-modernisering die het nodig heeft. In de toekomst zouden clouddiensten echter wel door verschillende bedrijven geleverd moeten worden, stelt de Amerikaanse defensie.

Amazon, marktleider op het gebied van clouddiensten, zegt tegen Reuters dat het 'verrast' is over de uitslag van het proces. "Een diepgaande vergelijking van de verschillende aanbiedingen, puur op basis van de inhoud van de diensten, zou duidelijk tot een andere conclusie moeten leiden," aldus de internetgigant. Het overweegt een klacht in te dienen.

Oracle doet al langer zijn beklag over partijdigheid in het proces, maar heeft de hele tijd gezegd dat juist Amazon een oneerlijk voordeel zou hebben. Dit omdat het eerder al een groot cloudcontract met de CIA heeft binnengehaald. Google heeft zich eerder uit het proces teruggetrokken wegens protest van zijn werknemers over de ethische implicaties.

De Amerikaanse president Trump heeft meermaals zijn voorkeur uitgesproken dat Amazon het contract niet krijgt. Volgens informatie van Reuters heeft het Pentagon echter geen gehoor gegeven aan het verzoek van Donald Trump om Amazon te benadelen.