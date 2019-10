Onderzoekers vinden 17 apps met klikfraudemalware in App Store

Beveiligingsbedrijf Wandera heeft 17 apps in Apples App Sore ontdekt waar een trojan in verstopt zat. De app deed aan klikfraude om meer verkeer naar een frauduleuze website te sturen en geld met advertenties te verdienen. De apps wisten het controleproces van Apple te omzeilen.

Volgens de onderzoekers waren alle apps op één na afkomstig van dezelfde Indiase ontwikkelaar. Die had in totaal 51 andere applicaties in de App Store staan, maar in de anderen werd de malware niet gevonden. Het zou bij alle geïnfecteerde apps gaan om dezelfde klikfraudemalware. De applicaties zouden op de achtergrond een webpagina openen en op advertenties klikken. Volgens de onderzoekers liepen gebruikers daarom weinig persoonlijk risico.

De applicaties zouden daarvoor wel eerst contact leggen met een command-and-control-server. Er zouden ook een aantal Android-apps zijn die met diezelfde server contact maakten. Bij de Android-apps werd er bovendien informatie zoals data over het toestel naar de server gestuurd. Het feit dat de app met een c&c-server verbond is volgens de onderzoekers de belangrijkste reden dat de applicaties de strenge eisen van Apples App Store wisten te omzeilen.

De onderzoekers namen contact op met Apple voor zij hun bevindingen publiceerden. Het bedrijf heeft inmiddels alle apps uit de Store verwijderd, op twee na. Dat zijn My Train Info – IRCTC & PNR en Easy Contacts Backup Manager. Die eerste zou juist niet van dezelfde ontwikkelaar afkomstig zijn. De andere apps die de onderzoekers vonden zijn RTO Vehicle Information, EMI Calculator & Loan Planner, File Manager – Documents, Smart GPS Speedometer, CrickOne – Live Cricket Scores, Daily Fitness – Yoga Poses, FM Radio – Internet Radio, My Train Info – IRCTC & PNR, Around Me Place Finder, Easy Contacts Backup Manager, Ramadan Times 2019, Restaurant Finder – Find Food, BMI Calculator – BMR Calc, Dual Accounts, Video Editor – Mute Video, Islamic World - Qibla, en Smart Video Compressor. Apple zegt tegen Help Net Security ook dat het zijn processen gaat bijwerken voor het detecteren van dergelijke apps.