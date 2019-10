"Apple verwijderde per ongeluk tientallen miljoenen ratings in App Store"

Apple verwijderde vorige week per ongeluk tientallen miljoenen beoordelingen van apps door gebruikers in de App Store. Het bedrijf heeft de fout erkend en heeft de reviews inmiddels weer hersteld.

Apple zegt tegen Techcrunch dat de reviews uit de App Store verdwenen door een bug die optrad tijdens onderhoud. Het ging volgens het bedrijf niet om permanente verwijderingen, maar gebruikers konden de ratings tijdelijk niet zien en ook de scores die apps hebben in de App Store, waren ongeveer een week lang anders.

Het ging om 22 miljoen reviews die verdwenen, zegt AppFigures, die de verdwijning opmerkte. Bijna de helft daarvan was in de Amerikaanse App Store, maar in totaal verdwenen er reviews in 155 landen. Het probleem trof driehonderd apps van tweehonderd ontwikkelaars. Daaronder waren bekende namen als Dropbox, Disney, Hulu, Amazon en Starbucks, maar ook kleinere ontwikkelaars. Inmiddels staan alle reviews weer in de App Store.