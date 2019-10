Onderzoekers laden accu van ev in tien minuten bij kortstondige hoge temperatuur

Wetenschappers van de Pennsylvania State University melden dat ze een lithium-ionaccu van een elektrische auto in tien minuten hebben geladen, waarmee er een bereik van 321 tot 482 kilometer bijkwam. Dit hebben ze bereikt door voor korte duur een relatief hoge temperatuur toe te passen.

Volgens hoogleraar en mede-onderzoeker Chao-Yang Wang is deze methode toe te passen bij in ieder geval 2500 laadcycli, of het equivalent van ongeveer 800.000km. Dat betekent dat deze methode volgens hem de potentie heeft om bij te dragen aan een wijde adoptie van elektrische auto's.

Het probleem hierbij is echter dat snelladen met een flink vermogen noodzakelijk is, en dan hebben de lithiumionen de neiging om op het snijvlak van de negatieve elektrode en het elektrolyt als metallisch lithium een afzetting te creëren op het oppervlak van de anode. De intercalatie, ofwel het proces waarbij de ionen worden opgenomen in de structuur van de elektrode, wordt door die afzetting verstoord en dus nemen de prestaties af. Uiteindelijk kunnen er zelfs structuren vormen die tot onveilige situaties en kortsluiting leiden.

Als de temperatuur in de accucel maar hoog genoeg wordt, wordt dit probleem voorkomen, want dan bewegen de lithiumionen snel genoeg zodat er geen afzetting optreedt. Echter, een temperatuur van 60 graden Celsius is volgens Wang 'extreem' en 'verboden in de accu-arena'. In het veld van accuonderzoek en de chemie gaat men er namelijk van uit dat deze temperatuur te hoog is, waardoor er een gevaar ontstaat voor de interne materialen en de levensduur van de accu drastisch inzakt.

Wang en zijn onderzoeksteam kwamen tot conclusie dat dit probleem kan worden opgelost als de accu kan worden opgewarmd tot 60 graden Celsius voor de duur van slechts tien minuten, net lang genoeg voor het laadproces, om hem vervolgens weer heel snel af te koelen tot kamertemperatuur. Bij een dergelijke, korte opwarming en snelle afkoeling krijgt het lithium niet de kans om afzetting te veroorzaken en is de opwarming te kort om de algehele prestaties van de accu aan te tasten.

Voor het snel opvoeren van de temperatuur hebben de onderzoekers een soort zelfverhittende accu gebruikt met een dunne folielaag van nikkel, waarmee als het ware een interne zelfverhittende structuur is gevormd die warm wordt door weerstandsverhitting. Hiermee wordt ook de binnenkant van de accu verwarmd en was de accu tot 80 procent bij te laden in tien minuten, zonder dat de eerder genoemde problemen optraden.

Volgens de onderzoekers is hiermee aangetoond dat het oude idee dat de lithiumaccu's niet met hoge temperaturen mogen worden geladen, in principe niet meer opgaat. Wang vindt dat de voordelen van een kortdurende hoge temperatuur de nadelen al snel teniet doen. Wang zegt tegen The Guardian dat hij verwacht dat er nog twee tot drie jaar nodig is voordat het in commerciële auto's kan worden gebruikt.

De technische vindingen moeten echter nog verder worden doorontwikkeld, voordat deze methode toepasbaar is in elektrische auto's. Bovendien zijn tijdens het onderzoek accucellen met een relatief kleine capaciteit van ongeveer 10Ah gebruikt. Wang stelt dat de technologie toepasbaar is voor de accu's van elektrische auto's en dat er accu's van verschillende capaciteiten en groottes kunnen worden geladen, mits het laadvermogen proportioneel toeneemt met het formaat van de accu. Hij zegt dat een autoaccu van 150Ah een snellaadstation nodig heeft die 900A kan leveren gedurende tien minuten en dat is volgens hem haalbaar met de bestaande snelladers.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Joule, onder de titel Asymmetric Temperature Modulation for Extreme Fast Charging of Lithium-Ion Batteries.