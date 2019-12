IBM ontwikkelt accu op basis van zeewater en zonder zware metalen of kobalt

IBM zegt dat het een chemische samenstelling voor accu's heeft ontwikkeld, waarbij er geen zware metalen of kobalt aan te pas komt. De materialen voor de accu zijn afkomstig uit zeewater en dat zou leiden tot een snelle laadtijd, een goede veiligheid en een hoge energiedichtheid.

IBM zegt dat uit eerste tests is gebleken dat de accusamenstelling is te optimaliseren, zodat de accu de capaciteiten van lithium-ionaccu's kan overtreffen. Het gaat dan om een aantal categorieën, zoals lagere kosten, snellere laadtijden, hogere energiedichtheden, een hoge energie-efficiëntie en een lagere kans op brand. Volgens IBM is het al mogelijk om een laadcapaciteit van 80 procent te halen in minder vijf minuten en ligt de energiedichtheid boven de 800Wh/L, wat volgens het bedrijf vergelijkbaar is met de allerbeste lithium-ionaccu's. Het draait bij het ontwerp van IBM om drie nieuwe en verschillende materialen, die volgens het bedrijf nog nooit zijn gecombineerd in een accu.

Het IBM Research’s Battery Lab heeft een ontwerp gemaakt van een kathode, zonder nikkel en kobalt en met een veilig, vloeibaar elektrolyt. Volgens het bedrijf is gebleken dat deze combinatie in staat is om de vorming van dendrieten te onderdrukken. Dendrieten zijn vinger- of boomachtige structuren die worden gevormd door ophopende lithiumatomen. Zodra ze groeien en uiteindelijk een verbinding maken tussen de anode en kathode, kan kortsluiting ontstaan. Dat risico, en daarmee de kans op brand, zou in het ontwerp van IBM kleiner zijn dan bij lithium-ion-accu's, waar dit risico in principe altijd op de loer ligt. Over de exacte chemische samenstelling van de kathode zegt IBM niets.

Het bedrijf meldt dat het samenwerkt met verschillende bedrijven om de nieuwe accu uiteindelijk in een commercieel ontwikkelingstraject te krijgen. Daartoe werkt IBM onder meer samen met Mercedes-Benz Research. Ook werkt IBM samen met Central Glass, een belangrijke elektrolytleverancier, en Sidus, een accufabrikant. Plannen voor een grootschalige ontwikkeling van de accu zitten nog in een vroege fase, waardoor nog niet is te zeggen of en wanneer het ontwerp daadwerkelijk commercieel aantrekkelijk wordt en uiteindelijk zal leiden tot accu's op basis van zeewater. IBM zegt dat het voor het verbeteren van de accuprestaties ook machinelearning en computersimulaties heeft ingezet.