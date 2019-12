EU geeft groen licht voor subsidie 3,2 miljard euro voor accuonderzoeksproject

De Europese Commissie geeft goedkeuring aan een project van zeven EU-lidstaten om gezamenlijk 3,2 miljard euro aan subsidies te verstrekken aan bedrijven die actief zijn in alle segmenten van de accuwaardeketen.

Door de goedkeuring van de Commissie kunnen de zeven lidstaten, te weten België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Zweden, in de komende jaren ongeveer 3,2 miljard euro steken in het project. Dit project heeft tot doel om de Europese accuproductie te stimuleren en op een hoger plan te krijgen. De Commissie gaat ervan uit dat dit subsidiebedrag nog eens 5 miljard aan private investeringen zal aantrekken. Het gehele project moet in 2031 zijn afgerond.

Margrethe Vestager, de huidige vice-president van de Commissie en Commissaris voor Mededinging, zegt dat de accuproductie in Europa van strategisch belang is voor onze economie en maatschappij. Het doel is mede om de innovatie op het vlak van accu's op te schalen. Het project richt zich op de productie en onderzoek rondom lithium-ionaccu's, waarbij het gaat om zowel solidstateaccu's als de traditionele varianten met vloeibaar elektrolyt.

Niet alleen moet het project leiden tot accu's die het langer uithouden en kortere laadtijden hebben, maar ook tot innovatie in de gehele keten: van het delven en verwerken van de benodigde grondstoffen, tot het ontwerp van de accucellen, de integratie in slimme systemen en het recyclen en het hergebruik van de accu's. Daarbij is ook het doel om de duurzaamheid in de gehele keten te verbeteren, zodat er minder afval geproduceerd wordt en de koolstofdioxide-uitstoot omlaag gaat.

Binnen het project zijn zeventien participanten, voornamelijk industriële actoren, die uit de zeven genoemde lidstaten afkomstig zijn. Zij zullen nauw samenwerken met elkaar, en met meer dan zeventig andere Europese bedrijven en onderzoeksinstellingen. België zal 80 miljoen euro inbrengen, maar Duitsland gaat met 1,25 miljard euro aan kop, gevolgd door Frankrijk met 960 miljoen euro, Italië met 570 miljoen euro en Polen met ongeveer 240 miljoen euro. Als de projecten succesvol zijn, zullen de bedrijven een deel van het ontvangen belastinggeld teruggeven aan de desbetreffende lidstaten.