"Europese Rekenkamer: er dreigt een tekort aan grondstoffen voor accu's"

De Europese Rekenkamer waarschuwt dat de Europese Unie achter begint te lopen wat accuproductie betreft. "Vanaf 2030 worden fabrikanten in de EU geconfronteerd met een dreigend tekort aan grondstoffen voor accu's", aldus de ER.

Volgens de Europese Rekenkamer wordt het lastiger om 'wereldleider' op het gebied van accuproductie te worden vanwege drie aanhoudende factoren. Ten eerste zou Europa niet aantrekkelijk genoeg zijn voor accufabrikanten: "In tegenstelling tot de EU subsidieert de VS rechtstreeks de productie van mineralen en accu's, evenals de aankoop van elektrische voertuigen die in de VS met Amerikaanse onderdelen zijn gemaakt."

Ten tweede zou de Europese accu-industrie te veel afhankelijk zijn van de import van grondstoffen. De ER stelt ter illustratie dat geïmporteerd ruw lithium voor 87 procent uit Australië komt. Verder zou 80 procent van al het geïmporteerde mangaan uit Zuid-Afrika en Gabon komen. Europa is ook sterk afhankelijk van de Democratische Republiek Congo en China voor respectievelijk kobalt en grafiet. Geopolitieke ontwikkelingen zouden deze invoerroutes onder druk kunnen zetten.

Tot slot stelt de Europese Rekenkamer dat het concurrentievermogen van de EU afneemt door stijgende grondstof- en energieprijzen. Een accu zou in 2020 gemiddeld 200 euro per kilowattuur kosten, wat het dubbele van het geplande bedrag is. Er wordt als voorbeeld gewezen op de prijs van lithium, die met bijna 900 procent steeg in de afgelopen twee jaar. Tweakers schreef recentelijk een achtergrondverhaal over een mogelijk alternatief voor lithiumaccu's, namelijk natrium.

Op basis van een in 2018 gepresenteerd plan moet de EU de grootste accuproducent ter wereld worden; die doelstelling zou om de bovenstaande redenen in het geding kunnen komen. Dat ondanks bijna 8 miljard euro aan Europese steun voor de betreffende sector. Zo werd er 1,7 miljard euro als Europese subsidies besteed aan de accusector, terwijl lidstaten, vooral Duitsland, Frankrijk en Italië, nog eens 6 miljard euro konden gebruiken voor lokale accuproductieprojecten.

Update, 19.05 uur: Er is wat extra informatie toegevoegd over de mogelijkheden wat natriumaccu's betreft ter vervanging van lithium.

Update, 21.13 uur: De titel is aangepast om verwarring te voorkomen.