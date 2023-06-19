Europese Rekenkamer: er dreigt een tekort aan grondstoffen voor accu's

De Europese Rekenkamer waarschuwt dat de Europese Unie achter begint te lopen wat accuproductie betreft. "Vanaf 2030 worden fabrikanten in de EU geconfronteerd met een dreigend tekort aan grondstoffen voor accu's", aldus de ER.

EV productieVolgens de Europese Rekenkamer wordt het lastiger om 'wereldleider' op het gebied van accuproductie te worden vanwege drie aanhoudende factoren. Ten eerste zou Europa niet aantrekkelijk genoeg zijn voor accufabrikanten: "In tegenstelling tot de EU subsidieert de VS rechtstreeks de productie van mineralen en accu's, evenals de aankoop van elektrische voertuigen die in de VS met Amerikaanse onderdelen zijn gemaakt."

Ten tweede zou de Europese accu-industrie te veel afhankelijk zijn van de import van grondstoffen. De ER stelt ter illustratie dat geïmporteerd ruw lithium voor 87 procent uit Australië komt. Verder zou 80 procent van al het geïmporteerde mangaan uit Zuid-Afrika en Gabon komen. Europa is ook sterk afhankelijk van de Democratische Republiek Congo en China voor respectievelijk kobalt en grafiet. Geopolitieke ontwikkelingen zouden deze invoerroutes onder druk kunnen zetten.

Tot slot stelt de Europese Rekenkamer dat het concurrentievermogen van de EU afneemt door stijgende grondstof- en energieprijzen. Een accu zou in 2020 gemiddeld 200 euro per kilowattuur kosten, wat het dubbele van het geplande bedrag is. Er wordt als voorbeeld gewezen op de prijs van lithium, die met bijna 900 procent steeg in de afgelopen twee jaar. Tweakers schreef recentelijk een achtergrondverhaal over een mogelijk alternatief voor lithiumaccu's, namelijk natrium.

Op basis van een in 2018 gepresenteerd plan moet de EU de grootste accuproducent ter wereld worden; die doelstelling zou om de bovenstaande redenen in het geding kunnen komen. Dat ondanks bijna 8 miljard euro aan Europese steun voor de betreffende sector. Zo werd er 1,7 miljard euro als Europese subsidies besteed aan de accusector, terwijl lidstaten, vooral Duitsland, Frankrijk en Italië, nog eens 6 miljard euro konden gebruiken voor lokale accuproductieprojecten.

Update, 19.05 uur: Er is wat extra informatie toegevoegd over de mogelijkheden wat natriumaccu's betreft ter vervanging van lithium.

Update, 21.13 uur: De titel is aangepast om verwarring te voorkomen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-06-2023 18:26 300

19-06-2023 • 18:26

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cordonbleu 19 juni 2023 19:23
Waterstof is de toekomst. Roep het al 15 jaar, maar elektrisch op batterijen moest en zou er per se doorheen worden gedrukt...
Blokker_1999
@cordonbleu19 juni 2023 19:35
Wist je dat ze dat al veel langer roepen dan 15 jaar? Al in de jaren '50 dacht men dat we binnen de 10 jaar op waterstof zouden rijden. Toyota is al sinds midden jaren '90 onderzoek aan het doen naar het betaalbaar maken en het praktischer maken van waterstofauto's. Maar vandaag is de brandstofcel nog altijd enorm groot, enorm complex en enorm duur. In de Mirai heeft men onvoldoende ruimte onder de motorkap om heel de stack weg te steken, een deel zit verborgen in de cabine van de wagen. Hyundai is met de nieuwste generatie Nexo (een grote SUV) er eindelijk in geslaagd om heel de stack vooraan, in het motorcompartiment weg te werken.

De tanks om waterstof in op te slaan nemen enorm veel ruimte in beslag ondanks, of misschien net omdat, we dat waterstof onder zulks een hoge druk moeten opslaan. En dan heb je nog altijd een batterij nodig als buffer en als opslagplaats voor energie die we hebben teruggewonnen bij het afremmen.

Je voegt complexiteit toe, je hebt enorm veel ruimte nodig, en dan zwijgen we nog over de immense hoeveelheid energie die je nodig hebt om waterstof te bekomen. Als waterstof de toekomst zou zijn, dan hebben we nog eenn hele lange weg af te leggen.

En wat ga je in tussentijd doen? De wereld blijven vervuilen met het verbranden van brandstoffen?
cordonbleu @Blokker_199919 juni 2023 19:51
Als er in deze technologie serieus geïnvesteerd zou worden denk ik dat het goed mogelijk is om waterstof duurzaam te produceren en de huidige moeilijkheden/nadelen opgelost/makkelijker gemaakt kunnen worden. Echter zitten de overheden tot hun nek in de 'EV wereld' en zullen hier dus ook niet snel van af stappen omdat ze hier al zo in geïnvesteerd hebben.
De mogelijkheden zijn er, er wordt alleen nog steeds niet geïnnoveerd, waardoor deze technologie maar in de kinderschoenen blijft staan.
Blokker_1999
@cordonbleu20 juni 2023 07:22
Zoals anderen aangeven wordt er net enorm hard geinvesteerd in onderzoek naar waterstof. Zowel voor wat betreft het maken van waterstof als het opnieuw omzetten in energie, zij het door verbranding, zij het door een brandstofcel. Zeker de fossiele brandstofbedrijven zien er wel wat in omdat zij over de komende 50 jaar hun verdienmodel stilaan zien verdwijnen en een alternatief nodig hebben.

Maar vandaag is het geen volwaardig alternatief. Als je alleen maar zeer grote wagens kunt bouwen, die ook nog eens zeer duur zijn, waarbij de brandstof nog eens een stuk duurder is dan benzine en diesel, zijn we vandaag dan klaar om volop in te zetten op waterstof? Neen, dat zijn we niet. Overheden kiezen meestal ook niet voor EVs, subsidies gaan vaak naar projecten die geen uitstoot hebben, die niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, ongeacht de aandrijving. Subsidies voor EVs zijn ook van toepassing op wagens met een brandstofcel en er zijn subsidies beschikbaar voor de uitbouw van waterstof tankstations.

Toen in de jaren '90 de eerste wetgeving kwam om wagens te gaan vergroenen zijn er heel wat fabrikanten gaan uitzoeken hoe ze dat kunnen doen en zijn er sommige die kozen voor batterijen, anderen die kozen voor waterstof en enkelen die op alle twee gingen inzetten. Uiteindelijk is alles weer stilgevallen en is enkel Toyota blijven inzetten op de verdere ontwikkeling van waterstof terwijl alle andere fabrikanten terug gingen naar zuinigere verbrandingsmotoren.

Goed 10 jaar later begon je dan eindelijk de eerste doorbraak te zien van emissieloze voertuitgen, met wagens zoals de iMiev bijvoorbeeld, maar enkele jaren later kwam de doorbraak er dan toch met de eerste wagen die populair werd, de Nissan LEAF, kort daarop gevolgd door de Tesla Model S. Deze bedrijven hadden ook geen massa overheidssubsidie om hun product op de markt te brengen, maar ze hebben dat gedaan, met uitzondering van Tesla uiteraard, net omdat men dit als enige optie zag om te blijven overleven op lange termijn in een wereld waarin wagens steeds verder moeten vergroenen.

En wat innovatie betreft, bedenk even dat de moderne EV mogelijk is geworden dankzij de lithium batterij, een uitvindingen van de jaren '80/'90. Op relatief korte tijd heeft men dat doen evolueren in iets dat bruikbaar is in een wagen. De eerste voertuigen aangedreven op waterstof, en dat ging toen nog om verbranding, zijn al meer dan een eeuw oud terwijl de eerste met een brandstofcel ook al weer uit de jaren '60 dateren. Al was dat een bestelbusje waarin de laadruimte gevuld was met die brandstofcel. Opnieuw, het is niet dat er geen innovatie is, het is dat de weg vooruit zeer beperkt is. Er is geen eenvoudige oplossing voor de opslag van waterstof bijvoorbeeld, en ook die brandstofcel kan je niet zomaar doen krimpen tot een formaat dat het handig is in elk formaat voertuig. Je zit nog altijd met de wetten van de natuur, en die pas je niet zo eenvoudig aan.
justgopown @Blokker_199920 juni 2023 08:43
Dit heeft er mee te maken dat de overheden eigenlijk iedereen pushen die kant op te gaan, als ze nou echt volledig op waterstof in zouden zetten zou dat het einde verklaren voor bijna alle automerken. Hyundai ziet ook echt de toekomst in Waterstof en niet in elektrisch rijden. Dit is nu al meerdere keren bevestigt in de videos van JP-Performance op Youtube.
Blokker_1999
@justgopown20 juni 2023 12:59
Je mist weer het belangrijkste punt. Waterstof is vandaag niet geschikt om hiervoor gebruikt te worden, ondanks het feit dat er al decennia onderzoek naar gedaan wordt. Overheden zetten in op emissieloos, en de enige vorm die we vandaag hebben die iets of wat praktisch bruikbaar is in zowat alle formaten van wagens, die nog iets of wat betaalbaar is, toch als je kijkt naar TCO en niet enkel aanschafwaarde, en die we relatief eenvoudig massaal kunnen fabriceren is batterij elektrisch.

Leuk dat je stelt dat men massaal moet inzetten op een alternatief dat vandaag praktisch niet haalbaar is, maar wat wil je dan dat we in de tussentijd doen? Verderdoen zoals we bezig zijn? Massaal blijven vervuilen ipv te vergroenen?

Het einde van de legacy automakers wordt ondertussen ook al meer dan 10 jaar verkondigd. En toch zien we daar vandaag nog altijd niet eens barsten ontstaan. Hyundai heeft 1 model waterstofauto, heeft ondertussen zijn vierde model batterij elektrisch op de markt gebracht (Ioniq, Kona, Ioniq 5 en Ioniq 6) met nummer 5 (Ioniq 7) in aantocht. Om dan nog te zwijgen van de wagens die onder hun Kia merk vallen. Dat ze de Nexo blijven produceren, dat ze ook andere waterstofprojecten hebben (bijv. vrachtwagens) is om de opties voor de toekomst open te houden, maar met het eGMP platform zetten ze wel degelijk in op batterij elektrische voertuigen.

Zelfs Toyota is ondertussen overstag moeten gaan, het merk dat al bijna 30 jaar bezig is met onderzoek naar wagens aangedreven door waterstof is nu aan een programma gestart om de volgende jaren meer dan 20 elektrische wagens op de markt te introduceren over hun verschillende merken heen. Maar geen woord daarbij over waterstof.

Want daar sla je de plank ook mis, een wagen op waterstof met brandstofcel is ook gewoon een elektrische wagen. Er zit een elektromotor in en een batterijpakket.

Lange tijd werd ook gedacht dat waterstof ideaal zou zijn voor vrachtvervoer en bussen. Maar kijk nu, de weinige projecten die met waterstof werken krijgen geen tractie, terwijl er steeds meer batterij elektrische vrachtwagens en bussen op de markt komen. Deels omdat de technologie er vandaag stilaan voor geschikt is, deels omdat waterstof gewoon te duur en onpraktisch blijft.
bzuidgeest
@justgopown20 juni 2023 10:07
1. geloof niet alles wat ze op youtube zeggen (JP-Performance). Zeker niet van een pertrol head club zo te zien...
2. Overheden pushen voor groen, EV zijn de enige die dat waarmaken.
3. wist je al dat de meeste zo niet alle waterstof auto's een batterij hebben? batterijen zijn goed voor grote stromen vlug, waar de brandstofcel niet zo goed is in pieken...

Waterstof is alleen leuk voor industrie ALS het groen word gemaakt. Het meest is niet groen omdat ze brandstof opstoken om het te maken.
vlaaing peerd @bzuidgeest20 juni 2023 15:49
Toch lijkt hier op dit draadje een vrij conservatieve aversie te zijn tegen waterstof zien als een realistisch alternatief. Ook enkele onwaarheden passeren de revue (waterstof is uitermate geschikt voor juist zware voertuigen op juist lange afstanden bijvoorbeeld). Daarnaast stipt dit artikel juist een zeer groot probleem aan, de grondstoffentekorten voor accu's.

Ik kan me moeilijk voorstellen dat merken als Toyota, Hyundai en Suzuki een stel koekebakkers zijn mbt productontwikkeling en hun visie op de toekomstige aandrijving.

Die visie is ook realistisch, want ik vind het al vrij utopisch dat ons wagenpark van rond de 7 miljoen auto's allemaal op accu's draaien en alle 7 miljoen 's avonds aan de laadpaal moeten, laat staan in regio's als APAC, Afrika en Zuid Amerika. Wij hebben die infrastructuur de komende 20 jaar nog niet, laat staan een land als India (met ongeveer 320 miljoen auto's).

De EV is verre van uitontwikkeld en het is totaal onrealisitsch om aan te nemen dat wij de productie en infra kunnen leveren om 1,4 miljard auto's wereldwijd electrisch te laten rijden. Dat als levensvatbaar beschouwen grenst bijna aan het idiote.

Het is zeer gezond om alternatieven door te blijven ontwikkelen, en als je op dit moment waterstof al afschrijft dan word het wellicht tijd om je ogen niet langer te sluiten voor de tekortkomingen en problemen die we hebben met EV's.

Want nogmaals, het zijn geen koekebakkers bij Toyota/Hyundai/Suzuki
bzuidgeest
@vlaaing peerd21 juni 2023 12:24
Er is geen tekort aan grondstoffen, er is te weinig productie. Dat is een heel belangrijk verschil. Productie kunnen we opvoeren.

Je visie op opladen is ook niet correct. Het doet alsof het een benzine auto is. Een auto kan elk moment opladen als hij stil staat, je bent bijna (zeker in de toekomst) altijd in de buurt van een stopcontact. En je hoeft niet altijd te fast-chargen. Met een modern bereik kan ik bijna een week zonder opladen voor mijn woon werk verkeer.
Niemand beweerd (in ieder geval ik niet) dat de infra mogen klaar is. Maar zou tegenargumenten klinken hetzelfde als die voor gas infra, de eerste electriciteits netten.... Eigenlijk alles wat nieuw was en infra op enig punt in tijd. Of telefonie. Aan elke nieuwe G gaan we allemaal dood, maar ondertussen zijn we er nog. Het zijn vaak verhalen de wereld in geholpen door een groep die belang heeft bij geen verandering omdat ze dan geld kunnen blijven trekken.

Ze mogen van mij waterstof blijven ontwikkelen, net als alle andere opties heeft het een plaats in de nieuwe groene wereld. Maar in consumenten auto's heeft het voor nu nog hele grote issues. Als ze die morgen allemaal opgelost hebben perfect. Maar het is gewoon onwaarschijnlijk.
Fabrikanten als Toyota maken overigens een hoop om te testen en experimenteren. Wil niet zeggen dat ze zelf geloven dat het praktisch is. Tech demo's hebben ook waarde.
vlaaing peerd @bzuidgeest20 juni 2023 15:53
Waterstof is alleen leuk voor industrie ALS het groen word gemaakt. Het meest is niet groen omdat ze brandstof opstoken om het te maken.
Diezelfde vlieger gaat natuurlijk ook op voor het opwekken van electriciteit.
bzuidgeest
@vlaaing peerd21 juni 2023 12:18
Nee want energie opslaan in waterstof en dan weer electriciteit maken is een hele onefficiente handeling.
Industrie gebruikt het als bijvoorbeeld vervanging van cokes in staal maken. een chemisch proces. En andere soortgelijke dingen waar electriciteit geen oplossing bied. Zoals de zware machines in mijnen.
Enai @bzuidgeest20 juni 2023 11:47
2. Overheden pushen voor groen, EV zijn de enige die dat waarmaken.
Overheden pushen voor minder auto's. EV's zijn duur en vereisen een duur huis met garage. Zijzelf en het publiek dat ze dienen kunnen zonder problemen een mooie, stille, snelle en ruime luxe-EV kopen en comfortabel thuis opladen. Dat het werkvolk zich geen wagen meer kan veroorloven, is geen bug maar een feature.

Zie ook: lage-emissiezones die enkel gebaseerd zijn op emissienormen en niet op daadwerkelijke uitstoot, waardoor de derdehands Peugeot 206 1.1 van een werkmens niet langer welkom is maar de Audi SQ8 4.0 V8 van de CEO wel.
bzuidgeest
@Enai20 juni 2023 12:11
vereisen een duur huis met garage.
Kom op zeg, roep je nou nog steeds die onzin? bijna niet 1 van mijn ev rijdende collega's heeft een oprit of een garage. Die noodzaak van jou is pure onzin. Mijn zwager die taxi rijd in zijn tesla (omdat dat goedkoper is dan brandstof) heeft geen oprit en geen garage en het is echt geen vetpot daar. Die auto is een investering voor ze. Niet anders dan de mercedessen of zo die men eerst gebruikte. Hij doet ook veel lange ritten. Bejaarden die naar duitsland willen of zo.

EV's komen ook voor de gewone mensen op den duur op de markt. Je zou zelfs kunnen stellen dat ze er al zijn. Al dat gedoe, het is alleen voor de "rijken".... Dat was ooit ook zo toen we van paard en wagen naar de ICE overstapten. Dat probleem loste zich ook op en nu hebben velen een auto.
croc @bzuidgeest20 juni 2023 13:21
Uit nieuwsgierigheid : rijdt die een Tesla met nog free supercharging?
bzuidgeest
@croc21 juni 2023 12:12
Nee. Gewoon aan de normale oplader vaak zelfs. Iets minder economische geworden met de hoge energieprijzen, maar nog steeds te doen begrijp ik.
croc @bzuidgeest20 juni 2023 13:23
Dat was ooit ook zo toen we van paard en wagen naar de ICE overstapten.
En nu is een paard vrijetijdsbesteding geworden, ook alleen voor de "rijken". Zo zal het ook gaan met de ICE auto's.
bzuidgeest
@croc21 juni 2023 12:13
[...]

En nu is een paard vrijetijdsbesteding geworden, ook alleen voor de "rijken". Zo zal het ook gaan met de ICE auto's.
Wellicht :) is dat erg? Overigens genoeg "gewone" mensen die paard rijden. Alleen bezitten ze het dier niet, dat is van een vereniging
Aldy @bzuidgeest20 juni 2023 15:40
Van de week al opgemerkt dat de goedkoopste EV nog geen 5.000 euro duurder is dan de goedkoopste brandstofauto. En dan heb ik de subsidie niet eens meegerekend.
Gisteren was al berekend dat een publieke laadpaal gemiddeld zeven tot zeven an een halve EV van stroom voorziet. Werd zelfs bij verteld dat de mensen in de buitengebieden een oprit hadden, maar de mensen in de stad niet. @Enai roeptoetert maar wat.
hackerhater @Aldy20 juni 2023 16:27
Zelfs genoeg mensen in de stad hebben een oprit. Misschien niet in die mierenhoop genaamd de randstad.
Hier in de stad zijn er meerdere wijken, inclusief die waar ik woon, waar je verplicht bent parkeer gelegenheid te hebben op eigen erf.
Wat direct de mogelijkheid bied voor thuis-laders, wat dan ook meerdere al hebben gedaan.
De EV is hier in de buurt erg populair.

[Reactie gewijzigd door hackerhater op 22 juli 2024 14:13]

Aldy @hackerhater20 juni 2023 17:19
Hier is de EV ook erg populair, maar niemand in deze buurt heeft een eigen oprit. Oh ja, ik woon in een buitengebied.
hackerhater @Aldy21 juni 2023 08:37
Het is inderdaad dom dat dat niet standaard is.
Om een oprit te hebben, zeker waar er ruimte is.
Enai @Aldy20 juni 2023 16:39
Dacia Spring range: 160 km (dus 100 op de snelweg).
Aldy @Enai20 juni 2023 17:28
Ja, en? Oh je wilt 150 rijden over de snelweg? Nou, ik kan je vertellen dat dit in Nederland niet mag. Dus de Dacia Spring voldoet prima in Nederland. Genoeg laadpalen beschikbaar en goedkoper dan tanken. Daarnaast nu en het komende jaar geen wegenbelasting dus ook jouw 'werkvolk' komt in aanmerking voor een EV.
BuZZem @Enai20 juni 2023 21:32
Ja want overheidsbanen betalen zo goed en er is geen werkvolk bij de overheid. Prima als je een complottheorietje wil doen hoor, maar steek er een beetje denkwerk in voordat je onze tijd ermee komt opgebruiken.
justgopown @bzuidgeest20 juni 2023 10:21
Uhm Ohja sorry, je hebt gelijk :+
Albert Biermann hoef ik niet te geloven die dit zegt en ook niet Rouven Mohr. Stop eens met onzin te vertellen om iets je eigen kant op te draaien en je alles goed te praten 😉
bzuidgeest
@justgopown20 juni 2023 10:26
Al eens in de spiegel gekeken :o
justgopown @bzuidgeest20 juni 2023 10:33
De wereldwijde energie infrastructuur vernieuwen om alles op elektrisch te kunnen draaien moet zeker beter zijn 🤡 wij wonen in een land waar wij alles al erg op orde hebben en als nog is het niet genoeg om iedereen EV te laten rijden, laat staan om iedereen op accu's te laten rijden. Desnoods worden E-Fuels de toekomst
bzuidgeest
@justgopown20 juni 2023 12:06
Ze noemen het niet voor niets een "transitie" en die kosten tijd. Het is ook niet zo dat iedereen morgen een EV heeft. Dus er is gewoon tijd.
Je gaat ook een overgang krijgen van centraal geproduceerde elektriciteit naar in de wijk. Zeker als betaalbare thuis batterijen eenmaal op de markt zijn. Dus met of zonder EV's gaat het net een behoorlijke vernieuwing krijgen.
Ooit kon je nergens tanken, dat moest ook aangelegd worden, ooit had niemand electriciteit en dat moest ook aangelegd worden, ooit had niemand gas, moest ook aangelegd worden.. Elke structurele vernieuwing had een implementatie tijd. Waarom mensen denken dat dit voor EV anders zou zijn is mij een raadsel.

Landen als autstralie en afrika, kunnen zo veel zon energie produceren dat ze waterstof kunnen maken in grote hoeveelheden van het restant. Maar dat is vooral voor industriële processen interessant. Voor de rest is plug-in veel minder complex. En we zijn overal kabels aan het trekken voor het wereldwijde grid. Het waait of de zon schijnt altijd wel ergens. Het VK is net een kabeltje naar marokko aan het trekken bijvoorbeeld. En er komen genoeg andere.
justgopown @bzuidgeest20 juni 2023 13:09
Thuis batterijen gaan nooit betaalbaar zijn en of echt veel nut hebben, de grondstoffen raken op en wij zijn te veel afhankelijk van allemaal landen zoals China enzovoort
Aldy @justgopown20 juni 2023 17:35
Ik vind het zo geweldig, al die mensen die in de toekomst kunnen kijken. Kom, sodemieter die glazen bol in de kast en help mee aan een toekomst voor jezelf en je kinderen. Niet alleen beren op de weg zien, maar ook de kansen benutten, want die komen eraan. Dat zegt tenminste mijn glazen bol. :)
justgopown @Aldy20 juni 2023 20:07
Ik heb echt schijt aan het milieu, en al helemaal aan de jeugd van later, denk je echt dat mij dat nog allemaal boeit als ik er niet meer ben? Als iets wel goed is voor deze wereld is het dat wij uitsterven 😂
Aldy @justgopown20 juni 2023 22:22
Ik hoop dat je 1000 jaar wordt. _/-\o_ _/-\o_
bzuidgeest
@justgopown21 juni 2023 12:11
Dat is een reactie van iemand die niets van batterijen en de ontwikkelingen weet. De grondstoffen raken niet op. De hoeveelheid die we produceren is beperkt en moet uitgebreid worden. Maar er zit van alles meer dan genoeg in de grond. Zeker als je sulfer of natrium chemie pakt of een van de flow varianten.

En wat prijs betreft, dat vertelden ze ooit ook over de computer. En nu heeft iedereen er een en zijn ze betaalbaar.

Wat ik merk aan jou is dat voor iemand op een "technisch" fora, geen enkele gevoel voor verandering en innovatie of technische kennis lijkt te hebben. Nog al vreemd eigenlijk.

Ik zie in je andere comments dat je schijt hebt aan het milleu. Ga je toch lekker in een van die steden wonen die helemaal in de smog hangen? Want dat maakt je toch niet uit....
justgopown @bzuidgeest21 juni 2023 22:03
Leuk dat je gelooft in die onzin over slechte lucht, kijk maar vooral in China waar de lucht zogenaamd zwart zou moeten zijn en ze oh zo ongezonde levensomstandigheden hebben: https://www.chinasquare.be/chinezen-worden-steeds-ouder/

De doelen die ze willen halen voor buitenlucht zijn ronduit belachelijk, en de artsen en experten die er tegen zijn worden als leugenaars uitgemaakt
Djerro123 @cordonbleu19 juni 2023 22:43
Alle oil majors zetten vol in op waterstof. En zij hebben bakken met geld.
En dan heb je ook nog gewoon dit:

nieuws: EU-landen subsidiëren 5,4 miljard euro voor onderzoek naar gebruik va...

Ik heb soms nog wel eens een dronken oom die wAtErStOf roept, maar over het algemeen zijn we er voor de auto mobiele industrie er wel uit dat waterstof gewoon geen succes gaat worden.
cordonbleu @Djerro12319 juni 2023 22:50
Waarom zijn we daar over uit? Er rijden momenteel al vrachtwagens en bussen rond volledig op waterstof. Waarom zou dit dan na een aantal jaren van verdere innovatie niet in auto's kunnen? Met die instelling komen we toch niet verder?
Djerro123 @cordonbleu20 juni 2023 07:47
Omdat het een onlogische oplossing is. Het klinkt leuk op papier, maar van elektriciteit naar waterstof omzetten verlies je 25% energie, van waterstof naar elektriciteit nog weer 40%. Als je dus op groene waterstof wilt rijden, kost je dat ruim 2x zoveel energie dan bij een BEV. Dan heb je nog dat er geen infrastructuur ligt (en nee, de pijpleidingen die er nu liggen zijn niet geschikt om het kleinste molecuul wat er bestaat te vervoeren), vervoer veel moeilijker is dan de voorstanders doen denken, etc.

En waarom? Wat is nou de grote belofte van waterstof?

Ik zeg niet dat er géén toepassingen zijn, maar de particuliere vervoerssector is dat niet. En dat het in vrachtwagens misschien een leuk idee kan zijn, tja. Kerosine is een goed idee in vliegtuigen, maar dat is ook niet naar de auto gekomen.
justgopown @Djerro12320 juni 2023 08:45
inplaats van zonnepanelen uitzetten of de energie letterlijk weg te gooien zou je ook gewoon alles op kunnen slaan voor waterstof, ik zou niet willen weten wat er wel niet allemaal verloren gaat aan energie in de zomer.
cptjibberjabber @justgopown20 juni 2023 10:00
Dat is ook een plan wat uitgevoerd wordt.
Shell bouwt een waterstoffabriek in de haven van Rotterdam om energie uit de windmolenparken om te zetten naar waterstof. Ook wordt er (op termijn) een waterstofpijplijn van die Shell fabriek naar Tata steel gelegd.

Belangrijk verschil met auto's is dat bij deze fabrieken de hoeveelheid ruimte geen probleem is. In een auto moet je die waterstof heel gecomprimeerd opslaan. Naast de fabriek kan gewoon een gigantische tank neergezet worden onder lage druk. Is daarmee ook geen risico.
bzuidgeest
@justgopown20 juni 2023 10:12
Daar stip je iets anders aan. Als de energie niet direct gebruikt kan worden is opslaan in elke vorm automatisch interessant. Maar er zijn een aantal opslag methoden die veel minder energie verlies kennen dan waterstof.

Ze maken wel waterstof met zon en wind en overige energie, maar dit is veel nuttiger voor industrie. Staal maken met waterstof ipv cokes. Dat process heeft de chemische reactie nodig.

Een auto met batterij is simpel en efficient. Een auto met waterstof heeft nog steeds een batterij voor piek belasting en voegt daar complexiteit aan toe. Direct zon opslaan in een batterij is 4 keer meer efficient dan een waterstof conversie, wellicht wel 10x of zo of meer.

Buiten lithium zijn er voor grid storage nu een aantal opties die prima werken die groen zijn en goed recyclebaar. Te groot voor in de auto, maar op maatje zonnepark maakt dat niet uit.
batjes @cordonbleu19 juni 2023 23:58
Omdat het erg zonde is van de energie. We hebben een tekort aan energieproductie. Dan wil je niet 70% verliezen bij de productie, opslag en vervoer van waterstof.

Daar komt bij dat een waterstoftank in een auto een paar procent aan capaciteit per dag verliest.

Zelfs vrachtverkeer en bussen zijn twijfelachtig, de elektrische bussen werken ook prima en het lijkt er op dat we vrachtwagens ook kunnen electrificeren.

Het heeft gewoon met de efficiëntie te maken, waterstof heeft zijn plaats, maar inzet is maar erg beperkt nuttig. We zitten al vrij dicht bij de natuurlijke grenzen, maar we kunnen blijven hopen voor een doorbraak.
Ruud1309 @cordonbleu21 juni 2023 09:08
Er wordt gepraat over een tekort aan grondstoffen voor de batterij, maar deze tekorten zullen er ook komen voor de magneten in de elektromotoren en windturbines, materialen in zonnepanelen en ga zo maar door. Met andere woorden als je erg inefficient wil zijn in je grondstoffen ga je met een erg slecht rendement waterstof maken en daar op rijden.

Wat Djerro123 zegt is waar, in de autoindustrie praat niemand over waterstof het is al lang duidelijk dat binnekort aan alle wensen van automobilisten voldaan kan worden met een accu. Er zijn ontwikkelingen in batterijen met minder kritische grondstoffen dus daar komen we ook wel uit. De vrachtwagenindustrie denk nog iets meer aan waterstof maar de ontwikkeling gaat daar ook meer richting een accupakket.
bzuidgeest
@Ruud130921 juni 2023 12:29
Die te korten zijn vooral productie tekorten. Er zit genoeg van alles in de grond. Moeilijk te bevatten, maar zelfs de zeldzaamste rare-earths zijn er in principe in enorme hoeveelheden. Toegegeven voor sommige moet je wel enorme gaten graven. Maar zeker lithium is zat van, alleen niet genoeg productie. natrium en sulfer is nog veel meer van. En de eerste natrium batterijen gaan al auto's in, in china.
Ruud1309 @bzuidgeest21 juni 2023 15:10
Je hebt helemaal gelijk, maar de grondstof tekorten zijn niet snel op te lossen het duurt jaren voordat een mijn open is.
bzuidgeest
@Ruud130921 juni 2023 15:12
Zeker dat duurt jaren, maar er zijn ook nieuwe mijnen die al jaren bezig zijn :)
De vraag is duidelijk onderschat, maar dat maakt waterstof nog geen goede oplossing. Ik zie meer in alternatieve batterij chemie.
Of zelf gewoon energie opslag in de vorm van warmte, dat eist niet meer dan een medium als zand.
Ruud1309 @bzuidgeest4 juli 2023 15:00
Ben het 100% met je eens, waterstof is een achterhaald idee voor auto's. Dat was ook wat ik wou zeggen in mijn comment.
RobbieHifi @Djerro12320 juni 2023 08:28
Alle oil majors zetten vol in op waterstof. En zij hebben bakken met geld.
En dan heb je ook nog gewoon dit:

nieuws: EU-landen subsidiëren 5,4 miljard euro voor onderzoek naar gebruik va...

Ik heb soms nog wel eens een dronken oom die wAtErStOf roept, maar over het algemeen zijn we er voor de auto mobiele industrie er wel uit dat waterstof gewoon geen succes gaat worden.
Omdat die majoors grijze waterstof willen maken.
Dauthi @Djerro12320 juni 2023 09:22
Grootste Westerse oliebedrijf ExxonMobile zet vol in op olie en gas.
En ze hebben sinds de jaren 70 de technologie om synthetische brandstoffen (e-fuels) te maken.
smartsys @Djerro12320 juni 2023 11:40
De primaire reden waarom overheden en grote fossielenbrandstof bedrijven hierop inzetten is omdat je er controle over kunt houden.
Door een waterstof economie te creëren, zorgt je voor een afhankelijkheid van een spulletje wat niet overal even gemakkelijk in grote hoeveelheden geproduceerd en getransporteerd kan worden. Oftewel er is een handelsmodel en geld in het spel.

Met stroom zien we nu dat steeds meer particulieren zonnepanelen op hun huizen liggen en straks hun EV kunnen laden met hun eigen stroom. Waar is het verdienmodel voor vadertje staat en de Shell's en BP's van deze wereld? Dat verdwijnt. O jee. Dat mag niet, dus daar moet iets anders voor bedacht worden en dat is "waterstof".

Eerst ga je zo'n 20% verliezen bij het maken van waterstof met hopelijk groene stroom, en daarna ga je in een auto weer 20% verliezen om weer stroom van de waterstof te maken en die auto gewoon alsnog elektrisch aan te drijven. Dan is gewoon de elektriciteit opslaan in een accu of condensator toch handiger. Het rendement is in ieder geval rond de 40% hoger. Als je de hele keten van productie naar motor gaat bekijken is het waarschijnlijk nog hoger. Dus met waterstof gooi je de helft van je kostbare groene stroom zo weg om een auto te laten rijden? Klinkt lekker logisch.

Ik denk dat voor auto's waterstof niet nodig is. Voor vrachtwagens en schepen kan het wel nuttig zijn aangezien je meer ruimte hebt en de techniek aanzienlijk minder compact gemaakt hoeft te worden.

Voor auto's denk ik dat accu's op basis van sodium een beter alternatief zijn. Dit zou iets moeten zijn waar de EU vol op moet inzetten voordat ook dit verhaal in China komt te liggen.
NielsFL @cordonbleu19 juni 2023 21:03
Dat valt mee. Je ziet allerlei fossiele bedrijven investeren in waterstof. Dat doen ze niet zonder ruggespraak met overheden.

Ook hebben Toyota en Yamaha een Lexus motor aangepast zodat deze op waterstof draait. Een “gewone” ICE dus.

Het is (nog) niet interessant om er de concurrentie mee aan te gaan. Maar het staat zeker niet stil.
BlueTooth76 @NielsFL19 juni 2023 22:21
Motoren kunnen al 150 jaar op knalgas draaien, het rendement is echter triest laag.
bzuidgeest
@NielsFL20 juni 2023 10:15
Waarom zou je een complexe verbrandings moter willen als je die kan vervangen door een simpele makkelijk te onderhouden voor lage kosten electrische motor?
BlaDeKke @cordonbleu19 juni 2023 21:15
Japan is er anders heel veel geld in aant pompen. Die hun toekomstvisie is export van waterstof. En alle landen met klassieke elektriciteit centrales helpen deze om te bouwen zodat ze met waterstof werken en ze dan die waterstof te verkopen.

Japan raad de wereld daarom aan om klassieke elektriciteit centrales die op fossiele brandstoffen draaien bij te pleuren zonder na te denken. Japan komt wel met de oplossing als ze nodig is…

Ook niet echt de juiste manier lijkt me.

En waterstof transporteren is echt een klucht, op eender welke manier.
klakkie.57th @BlaDeKke19 juni 2023 22:15
Lees dit dan een keer … nog Nederlands ook

https://www.tudelft.nl/de...rstof-in-een-vaste-drager
singingbird @BlaDeKke19 juni 2023 22:03
En waterstof transporteren is echt een klucht, op eender welke manier.
Dan transporteer je het toch in geoxideerde vorm, geen hoge drukvaten nodig en zo. Oh, wacht...
debroervanhenk @cordonbleu19 juni 2023 20:00
Er wordt al meer dan een halve eeuw serieus in geïnvesteerd, zoals Blokker_1999 al aangeeft. En overheden willen juist steeds enorm inzetten op waterstof, want dat heeft de lobby van de fossiele industrie ze ingefluisterd. En alsnog wil waterstof voor het gros van de gebruiksscenario’s maar geen serieuze oplossing worden.
jeffrey-nl @cordonbleu20 juni 2023 08:22
Los van alle nadelen die waterstof heeft en al genoemd zijn hier is er ook nog de vraag is of je in een tijd waarin arbeid schaars is, duizenden vrachtwagen chauffeurs de weg op wil sturen om waterstof te transporteren van de fabriek naar de pomp. Stroom komt uit de kabel en wordt niet gebracht.

[Reactie gewijzigd door jeffrey-nl op 22 juli 2024 14:13]

ejabberd @Blokker_199920 juni 2023 07:35
Wist je dat ze dat al veel langer roepen dan 15 jaar? Al in de jaren '50 dacht men dat we binnen de 10 jaar op waterstof zouden rijden. Toyota is al sinds midden jaren '90 onderzoek aan het doen naar het betaalbaar maken en het praktischer maken van waterstofauto's. Maar vandaag is de brandstofcel nog altijd enorm groot, enorm complex en enorm duur.
Ik snap niet dat men steeds het tijdsargument speelt om waterstofauto's pessimistisch voor te stellen. Wist je dat het onderzoek naar elektrische auto's al aansleept van vóór het onstaan van België?
bzuidgeest
@ejabberd20 juni 2023 10:20
De eerste auto's waren elektrisch en toen kwam men er heel vlug achter dat benzine to praktische was. Twee auto's doen niet veel schade aan een planeet.

Echter in die 200jaar ontwikkeling heeft men langzaam de zaak voor electrisch verbeterd.
In diezelfde tijd hebben ze ook brandstoffen kunnen verbeteren.

Dus als jij waterstof verwacht kun je denk ik nog een 185 jaar aan onderzoek afwachten :)

Soms heeft een techniek tijd nodig om op gang te komen. EV's zijn met huidige techniek praktisch en worden steeds praktischer. En ze zijn schoner in gebruik en simpeler in onderhoud. Ze hebben veel voordelen. Voordelen die een ICE niet kan leveren. Ontwikkeling is op een curve, zelden een rechte lijn.

Dus wellicht komt je waterstof ooit nog, maar niet vandaag en niet morgen.
ejabberd @bzuidgeest20 juni 2023 13:00
Hoeveel jaar heeft de ontwikkeling van de elektrische auto op een laag pitje gestaan? Wanneer zijn de grote doorbraken geleverd? Als je dat op een tijdlijn uitzet, zul je zien dat de grote stappen zeer recent zijn gezet.

Op een bepaald moment komt alles plots in een stroomversnelling. Je ziet dat nu ook bij AI en hebt dat ook gehad met smartphones,... Ik zou weten waarom de ontwikkeling van waterstoftechnologie zou afwijken van dat stramien.

Tot vlak voor zulke doorbraken ziet bijna niemand een schitterende toekomst ervoor. Ik denk niet dat veel mensen een jaar voor de eerste iPhone hadden kunnen voorspellen dat we 10 jaar later bijna allemaal met een smartphone op zak zouden lopen. Welke toekomst voorspelde men voor de auto anno 2000? Welke toekomst zagen we voor AI vlak voor OpenAI haar projecten uitbracht voor het grote publiek?
bzuidgeest
@ejabberd21 juni 2023 12:06
zijn er stappen gezet voor ev's of stappen gezet voor batterijen. Die curve van ontwikkeling ken ik goed genoeg. Maar het is heel moeilijk om met zekerheid te zeggen waar je op de curve zit. Dat kan alleen als je de toekomst weet. Anders is het puur gokken.

Wat AI betreft dat was een gegeven, blijkbaar voorzag jij het niet. Maar genoeg mensen wel.

Persoonlijk zie ik weinig echte doorbraken en meer puur iteratief ontwikkelen.
ejabberd @bzuidgeest21 juni 2023 21:08
Wat AI betreft dat was een gegeven, blijkbaar voorzag jij het niet. Maar genoeg mensen wel.
De geschiedenis voorspellen is makkelijker dan de toekomst.

Als jij dat wel voorzag, dan neem ik aan dat jij vandaag miljardair bent? Het zou immers stom geweest zijn om die gave niet te gebruiken...
bzuidgeest
@ejabberd22 juni 2023 09:52
Ik voorzie dat het gaat gebeuren, helaas niet exact wanneer. Was het inderdaad maar zo makkelijk. Maar iedereen die iets van dat soort dingen weet, wist dat het een kwestie van tijd was. Als wij bestaan, dan kan er een computer bestaan die ons emuleert. Welk bedrijf en wanneer is een veel moeilijker vraag.
ejabberd @bzuidgeest22 juni 2023 11:53
Dat bedoel ik dus met ´stroomversnelling´...over AI spreekt men al sinds de uitvinding van de computer en er bestaan al veel oude films met AI in de hoofdrol. Het is pas sinds ongeveer een jaar dat er heel veel concreet en heel zichtbaar beweegt.
Verwijderd @Blokker_199920 juni 2023 11:16
Het is het beste voorbeeld van misinformatie en de 'big oil' lobby.
Ieder artikel heb je er wel 1 die nog geen seconde over deze domme uitspraak nadenkt en gewoon de misinformatie herhaald die hem bereikt. @cordonbleu, hoe voelt het om een marionet te zijn in een desinformatie campagne? Ooit wel eens nagedacht dat die waterstof auto ook een batterij bevat? :+
cordonbleu @Verwijderd20 juni 2023 12:52
Er is niet één enkele methode. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om waterstof te ontbranden.
En als je de methode met accu gebruikt kan je af met een veel kleinere accu en dus niet een enorm accupakket zoals een Tesla heeft. Dat spaart dus enorm op accu grondstoffen en giftige stoffen door accu's die zouden moeten worden afgebroken, maar in China pleuren ze het gewoon in inmiddels meerdere grote meren. Met een enorme natuurramp tot gevolg. Hoe kan je dit zien als schone energie of zelfs als een waardig alternatief? Zoek maar eens op de gifmeren in China.

https://groene-rekenkamer...eerzijde-van-windenergie/

[Reactie gewijzigd door cordonbleu op 22 juli 2024 14:13]

Verwijderd @cordonbleu20 juni 2023 13:32
Er is niet één enkele methode. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om waterstof te ontbranden.
Dan heb je ook geen moeite om even een voertuig op te noemen die 'waterstof' ontbrand? En denk daar eens over na, ontbranden.... En dan doe je even de moeite om je uitspraak te onderbouwen... Misschien wel met Wikipedia:
However, air hydrogen combustion can produce oxides of nitrogen, known as NOx. In this respect, the combustion process is much like other high temperature combustion fuels, such as kerosene, gasoline, diesel or natural gas. As such hydrogen combustion engines are not considered zero emission.

Oei, dat is lastig want dat is juist het probleem wat men op wil lossen...

Hoe kan je dit zien als schone energie of zelfs als een waardig alternatief? Zoek maar eens op de gifmeren in China.
Ten eerste zijn die gifmeren niet een specifiek het gevolg van accu's maar van China en ons. Dit is een algemeen gevolg van ons (westers) consumptie beleid. Ik was 15 jaar geleden in China en dacht je dat het er toen beter beter uitzag? Dat die meren er toen niet waren?

Het is verder prima mogelijk om accu's te maken zonder bijzondere grondstoffen en 'zeldzame metalen'. Zo zijn er bijvoorbeeld warmte batterijen op basis van vulkanisch steen of zout. Er is heel veel ontwikkeling op dit gebied met veel meer potentie dan waterstof. Je noemt Tesla en de grap is dat die het verste daarmee voorop lopen. Dat was 5 jaar geleden al zo en tegenwoordig zit in de helft van de auto's geen nickel en cobalt meer.

Maar dat boeit niet eens, ze zijn druk bezig om dit circulair te maken. Dus volledig recycling van accu's. Dit is nu nog niet mogelijk gezien er geen voldoende aanvoer van accu's is, maar dit zal in de toekomst vanzelf veranderen.

Al deze informatie is zeer eenvoudig te vinden. Als je te lui bent om te lezen dan kan je zelfs achteroverliggen met Youtube voor je neus: De Waarheid over Waterstof
ejabberd @Verwijderd21 juni 2023 21:31
Dan heb je ook geen moeite om even een voertuig op te noemen die 'waterstof' ontbrand?
Ik zal even helpen: de BMW Hydrogen 7. Als je er zo eentje hebt, zou ik die goed onderhouden want die heeft een mooi oldtimerpotentieel.
croc @cordonbleu20 juni 2023 13:37
Ik zie het verband met het artikel niet, dat gaat over het negatieve effect van delven en produceren van zeldzame aardmetalen voor magneten voor windmolens... die je des te meer nodig hebt voor productie van waterstof.
cordonbleu @croc20 juni 2023 14:11
Dat staat in de titel inderdaad. Als je verder leest zul je zien dat het ook zeker over EV's gaat.
croc @cordonbleu20 juni 2023 14:47
Interessante materie, maar nog zie ik het verband met EV's zo niet.

12% van de neodymium magneten wordt in EV elektromotoren gebruikt, maar die heb je evengoed nodig voor een EV op waterstof. Bovendien heeft Tesla dit jaar aangekondigd dat ze hier compleet van willen afstappen (ook van andere zeldzame aardmetalen). Bron : https://www.reuters.com/m...gernaut-rolls-2023-03-08/

Er wordt in het artikel ook gesproken over lanthaan dat in accu's wordt gebruikt, maar dat is niet meer het geval met Li-ion batterijen (of LFP). Enkel bij eerste generatie NiMH batterijen zoals die in de Prius. Dus ook niet meer van toepassing.
De windturbine is de laatste en grootste verbruiker van zeldzame aardmetalen.
Vandaar mijn opmerking : voor waterstof heb je toch net méér elektriciteit nodig, mogelijks opgewekt adhv windturbines en/of zonnepanelen, dan voor een BEV.

[Reactie gewijzigd door croc op 22 juli 2024 14:13]

Justian911 @Blokker_199920 juni 2023 09:24
Lekker doorrijden op benzine/diesel! Fossiel blijft toch het meest rendabel :p
smartsys @Justian91120 juni 2023 11:43
Totdat de overheid besluit om jouw litertje benzine 3 euro te laten kosten. Eens zien of je dan nog steeds over rendabel praat.
Justian911 @smartsys4 juli 2023 09:37
De overheid naait je waar je bij staat, mensen krijgen duizenden euro’s subsidie op elektrische auto’s.. de mens die niet zoveel te besteden heeft kan niet eens een elektrische auto aanschaffen. Fossiel blijft rendabel.
smartsys @Justian91110 juli 2023 14:24
Je krijgt alleen subsidie als je elektrische auto onder de 45.000 euro zit.
Als je een vervanger voor een gemiddelde zakelijke auto kiest kom je daar al snel boven en krijg je dus helemaal geen subsidie. Daarnaast is € 2950 euro subsidie leuk, maar op een bedrag van 50 of 60K slechts een klein deel.
Momenteel krijg je nog een paar tientjes per maand korting op de bijtelling, maar dat wordt vanaf 2025 ook rap minder. Gaan weer een boel mensen auto's met verbrandingsmotor rijden, want je naait alleen jezelf als je EV gaat rijden.
Momenteel heb je ook nog een wegenbelasting voordeel. Dat gaat echter ook vervallen. Wat daarvoor in de plek komt weet men nog niet precies, maar dit gaat zeer waarschijnlijk uitlopen op hetzelfde. Je gebruikt immers dezelfde weg. Je bent wel gemiddeld 600KG zwaarder met je EV, dus tik maar af.

Feit is natuurlijk wel dat wanneer je een ICE even schoon zou maken met uitstoot op de plek waar de auto rijdt de ICE véél duurder gaat worden. Ik durf te wedden dat de luchtkwaliteit van een binnenstad met een factor 10x beter wordt als er uitsluitend EVs rondrijden. Alleen nog iets bedenken tegen de fijnstof van banden en remmen, al kun je veel EVs ook prima rijden zonder de remmen te gebruiken. Je moet alleen je rijstijl iet "relaxer" maken en wat verder vooruit kijken en beter anticiperen zodat je minder hard hoeft te remmen. Dit zie ik wel als een groot voordeel t.o.v. de ICE en daar mag gerust een financieel voordeeltje ook aan kleven. Iedereen in de omgeving van waar de EV rijdt heeft er namelijk direct baat bij.
Malfoi @Justian91120 juni 2023 11:45
Ieder heeft zijn eigen situatie/usecase natuurlijk. Voor de mijne geldt in ieder geval nog wel: diesel is the way to go vanwege de prijs/tijd (zeer regelmatig 500+ km).

Kort woonwerk verkeer en een eigen laadpaal voor de deur, dann snap ik dat je elektrisch rijdt.

[Reactie gewijzigd door Malfoi op 22 juli 2024 14:13]

Fireshade @Blokker_199920 juni 2023 10:14
Al die punten over de nadelen van waterstof kloppen, maar dan vooral voor personenwagens. Veel minder voor vrachtwagens.
Er wordt momenteel groot ingezet op waterstof voor commerciele distributienetwerk voor waterstofvrachtwagens door een groot consortium van wegtransport gerelateerde bedrijven in Europa. Vooral de grote actieradius en de korte tanktijd zijn grote voordelen. Daarvoor worden al vrachtwagens gebouwd of omgebouwd (DAF, Hyundai, Toyota, e.a.). De waterstof tankpunten zijn gespecialiseerd en (nog?) alleen bedoeld voor de (eigen) vrachtwagens van het consortium helaas.
Als dit eenmaal goed loopt, zou er best kans zijn dat die techniek zijn weg ook naar personenauto's vindt.
https://www.ttm.nl/materi...omt-goed-op-stoom/145119/
smartsys @Fireshade10 juli 2023 14:34
Die techniek hoeft niet naar de personenauto's. Een EV met een echte range van 600km is vanaf 2025 helemaal niet uitzonderlijk. Die techniek ligt nu klaar in concept vorm. Dat is over een jaar of 2 commercieel verantwoord toe te passen. Veel benzine auto's halen dat bereik nu ook niet, dus veel meer heb je niet nodig. Laden kan tegen die tijd ook met 5 tot 10min. Dan is er weinig verschil meer met de ICE, behalve de dikke zaken diesels waar je 80 liter diesel in gooit en waarmee je met een zuinige rechtervoet de 1000km haalt. Ook daar zullen EVs voor komen, maar misschien is waterstof daar wel een alternatief voor.

De techniek van een EV is aanzienlijk simpeler dan van een waterstof auto en vergt ook minder zeldzame materialen. De kosten van stroom zullen altijd lager liggen dan die van waterstof, dus de prijs van een EV vs waterstof zal in het voordeel van de EV blijven liggen.

Ik denk dus dat, op een paar uitzonderingen na, waterstof voor het zakelijke transport een optie kan zijn, maar voor de personenauto niet. Het is overigens ook totaal in de verste verte nog niet niet mogelijk om voldoende groene waterstof te produceren voor én de industrie én de transport sector. Van grijze stroom waterstof maken en daarop rijden staat gelijk aan 50% van die stroom zo weggooien.
daredevil__2000 @Blokker_199920 juni 2023 11:37
De uitdaging zit er in dat ook voor de EV er enorme vervuiling is maar dit wordt redelijk buiten de media gehouden. Lees vooral eens:
review: Kobalt en lithium - Hoe erg worden de tekorten?
review: 'Bij kobalt wordt het eerst slechter' - De klimaatimpact van producti...
https://www.wyniasweek.nl...ilieuvervuiling-in-congo/

Lithium en kobalt wordt niet alleen voor accu's gebruikt maar bijvoorbeeld ook voor de productie van medicijnen. Wat in een eerder artikel op tweakers al was te lezen:
... Volgens mij is de ertsgraad van kobalt 0,3 procent. Om 1kg kobalt uit de grond te halen, heb je dus veel aarde nodig. Die ertsgraad gaat ook steeds verder omlaag. We delven eerst de mooiste stukken waar het meeste kobalt zit en we gaan nu naar de steeds slechtere stukken. Daarmee moeten we veel meer grond verplaatsen en verwerken, voordat we 1kg kobalt kunnen maken. Dat is de hoofdreden waarom het minder duurzaam wordt." ...
Vaak wordt in de berekeningen van hoe vervuilend een brandstof auto en een EV zijn wel het productie proces van het voertuig en de brandstof meegenomen maar niet van de grondstoffen. De werkomstandigheden zijn vaak in landen waar de werkomstandigheden niet heel goed te noemen zijn en de vervuiling is ondertussen enorm. Zoals destijds al op tweakers was te lezen zorgt de winning van 1kg kobalt voor zo'n 400kg aan afval Daarbij komt helaas nog steeds een flink deel van de benodigde energie voor het laden van een EV opgewekt uit grijze energie en niet alleen maar de groene bronnen. Helaas is het energienet op veel plekken ook nog totaal niet berekend op het laden van EV en de aanlevering van de grote hoeveelheid energie vanuit zonnepanelen en wind energie waardoor de opwekking helaas gewoon stil gezet wordt. Dit is helaas ook niet iets wat zomaar van vandaag op morgen te verhelpen is. Daardoor ligt op meerdere plekken in Nederland bijvoorbeeld nieuwbouw al stil of zijn projecten wel opgeleverd maar is er simpelweg niet voldoende capaciteit beschikbaar op het energienet om zelfs duurzame projecten te voorzien van de benodigde energie. Vergeet ook niet dat de ontwikkeling van de verbrandingsmotor ook niet stil heeft gestaan. De huidige generatie haalt met dezelfde hoeveelheid brandstof rustig 2 keer of zelf meer keren de afstand dan die van een verbrandingsmotor van 15 jaar geleden.

Natuurlijk zijn er efficiëntere oplossingen voor het opslaan van energie maar vergeet daarbij niet dat deze energie ook nog getransporteerd moet worden. Het direct gebruiken van deze energie voor bijvoorbeeld de productie van waterstof ipv deze ook nog te moeten transporteren kan netto dan in ene toch een stuk gunstiger zijn dan het nu lijkt. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat er zo min mogelijk overproductie is van groene energie en dat deze zoveel mogelijk gebruikt wordt op de plek waar deze wordt opgewekt. Dat scheelt een hoop verlies bij het transport en de eventuele opslag van energie en voorkomt een flinke overbelasting van het energienet welke op diverse plekken in Nederland al tegen zijn max zit.

Wat je nu ziet is dat veel mensen met een overproductie van groene energie tegenwoordig maar een airco laten installeren om met de energie welke zij niet terug kunnen leveren of welke ze tegen een hele lage vergoeding terug leveren wordt gebruikt om het huis dan maar te koelen/verwarmen op de momenten dat ze zelf niet eens thuis zijn. Het stimuleren van het opwekken zou dan ook veel meer de focus moeten krijgen op locaties waar overdag deze energie behoefte ook daadwerkelijk is. Dus bijvoorbeeld bij bedrijven, winkels, scholen enz.
BlueTooth76 @cordonbleu19 juni 2023 21:18
"Doorheen gedrukt"? Er is niets "doorheen gedrukt". Tesla is ~11 jaar geleden met de Model S gekomen, nog weer laten met de X, 3 en Y en met name die laatste 2 worden wereldwijd omarmd.
Daarnaast zijn er vele tientallen andere merken wereldwijd die nu ook EV's maken.

Tegelijkertijd zijn er merken gestopt met waterstofauto's omdat ze te duur waren. Alleen Toyota, Hyundai en BMW zien er nog heil in. Probleem is echter dat een Mirai of NEXO zo'n €30.000 duurder is in aanschaf dan een Model 3 en daarnaast ruim 2x duurder per kilometer omdat waterstof zo inefficiënt is om te produceren en opslaan.
De verkoopcijfers van waterstofauto's zijn in 2022 wereldwijd met zo'n 40% gedaald, terwijl die van EV's zo'n 50% toenamen.
Intussen is Toyota ook maar EV's gaan maken.

Dat heeft niets met "erdoor drukken" te maken maar "de beste technologie wint".

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 22 juli 2024 14:13]

justgopown @BlueTooth7620 juni 2023 08:48
tuurlijk zijn zulke auto's zo veel duurder, het wordt gepushed door de overheid volledig elektrisch te rijden, heel de infrastructuur wordt erop gebouwd op het moment en er zijn amper waterstof tankstations. Het is echt geen wonder dat een elektrische auto zo veel goedkoper is dan een waterstof auto.
bzuidgeest
@justgopown20 juni 2023 10:22
Er waren ook geen "electrische stations" in het begin. Maar men zag de voordelen en ging investeren. De bonentellers keken naar waterstof en dachten, dat is niet efficient en deden er niets mee. Waterstof en EV hadden een min of meer gelijke start en EV bleek de betere techniek.
En dat is nog buiten de enorm machtige waterstof lobby van de brandstofindustrie. Dus doe niet zo zielig over waterstof. Het heeft zijn kans net zo goed gehad.
Hert @justgopown20 juni 2023 10:23
Je zet het paard achter de kar. De reden waarom elektrisch rijden "gepushd" wordt is omdat waterstof niet rendabel is tov elektrisch met batterij. Niet andersom.
BlueTooth76 @justgopown20 juni 2023 10:21
Vreemde reactie. Een EV heeft geen belastingvoordelen t.o.v. waterstof en is €30.000 duurder in aanschaf.
Sloeber @cordonbleu20 juni 2023 10:33
Waterstof is een energiedrager. Hoe stop je die energie erin?

- Elektriciteit opwekken: Kost altijd geld.
- Waterstof genereren: tot 50% van je gegenereerde energie verloren.
- Waterstof transporteren.
- Waterstof opslaan.
- Waterstof tanken/vullen in het eindproduct.
- Waterstof omzetten in elektriciteit.

Bijv. een kolencentrale is al 50% van de ingebrachte energie kwijt bij de omzetting naar elektriciteit.
Dan wil je na dat verlies nog al die andere stappen uitvoeren om uiteindelijk "goedkoop" op waterstof te rijden?
En nee, het antwoord is niet zonnepanelen en windmolens. De LCOE van die dingen zijn niet berekend met het idee om 60-80% van de opgewekte energie weg te gooien om op waterstof te kunnen rijden.
Die sprookjes van het overschot omzetten in waterstof is een kostenreductie, niet een of andere pot met goud.
michielonline @cordonbleu20 juni 2023 13:46
Er zijn vele wegen naar Rome.
De huidige accu technologie is niet toereikend om deze transitie door te kunnen maken. Zoals het artikel al stelt zijn er te weinig grondstoffen en is het onder aan de streep een zeer vervuilende industrie om deze grondstoffen te winnen. De oplossing ligt in de ontwikkeling van accu's die gemaakt worden met grondstoffen die beter voorhanden zijn, zonder dat de accu's groter of zwaarder worden.

Waterstof is op dit moment ook zeer zeker niet de oplossing. Wij zijn nog niet in staat om waterstof op een duurzame manier in grote volumes te produceren. Bedrijven als Shell maken het er ook niet makkelijker op. De lobby van deze bedrijven is zo groot daar kan bijna niets tegenop. Alle olie en gas bedrijven zetten in op het maken van waterstof uit olie of gas, en dat snap ik want het uit de grond pompen hiervan zijn ze goed in. Echter door gas af te breken naar waterstof verplaats je het probleem alleen maar. De uitlaatpijp zit dan niet meer onder mijn auto, maar staat in Pernis. Oftewel het klimaat is er geen drol mee opgeschoten. Elektriciteit van mijn EV komt uit mijn zonnepanelen waardoor een EV circulair te maken is.

Daarnaast de opslag en transport van waterstof. Dit moet nu onder hoge druk. Dit kost veel energie en is gevaarlijk. Ja een EV accu kan ook vlam vatten, en dat gebeurt ook, maar als een waterstof druktank van 700bar achterin mijn auto scheurt, dan heb ik geen tijd meer om uit te stappen en is er een grote kans dat alle inzittenden en omstanders zwaargewond zijn of erger.

Voor waterstof geldt dus eigenlijk hetzelfde als voor huidige EVs. De technologie is er simpelweg nog niet. Waterstof zou gemaakt moeten worden zonder tussenkomst van de oliebedrijven en inert opgeslagen en getransporteerd moeten kunnen worden. Zodra dat kan ben ik om, in de tussentijd is een BEV een mooie transitietechnologie.
BlaDeKke @cordonbleu19 juni 2023 21:08
Dan ga je toch ander katalysator materiaal moeten vinden. Mij is wijsgemaakt dat er niet genoeg platina is om die overstap te maken. Tenzij je waterstof gaat gebruiken in een verbrandingsmotor ofc. Die heeft geen katalysator nodig neem ik aan.
BounceMeister 19 juni 2023 18:38
Dus eerst worden alle plannen vastgezet voor elektrisch rijden en daarna komt men tot de schokkende conclusie dat we dan niet genoeg accu's kunnen bouwen. Typisch EU weer
911GT2 @BounceMeister19 juni 2023 18:46
Nee dat staat er niet. Er staat dat er niet genoeg accu’s in de EU gemaakt kunnen worden (om competitief te zijn).

Persoonlijk zie ik dat niet als risico als de accu’s niet hier gemaakt worden hebben de andere partijen nog steeds afnemers nodig om hun geproduceerde accu’s in te stoppen. Zolang de onderlinge relaties gewoon normaal blijven is er niets aan de hand. Het is dus vooral een politiek probleem.
oNNoZeLe @911GT219 juni 2023 19:05
daarnaast staat er ook nog bij "om wereldleider te worden"..

dat betekend dat je moet kijken naar de huidige wereldleider en dan +1 doen.. maarja als boven die +1 is dus extra boven op wereldleider zijn, of om je wereldleider positie veilig te stellen, ieder dag.

weer een beetje suggestieve titel/artikel.
Sloeber @oNNoZeLe20 juni 2023 10:35
10-15 jaar geleden werd er in Nederland ook zo geschreeuwd over "wereldleider" zijn in windmolens en duurzame energie. Dat er miljarden geïnvesteerd moest worden om een technologisch ontwikkelklimaat te creeëren. Hoe is dat afgelopen?
Deze verhaaltjes worden elk decennium weer herhaald, met hetzelfde resultaat. We worden nergens wereldleider in, en sluizen alleen maar geld van hier naar ontwikkelingslanden, zodat ze daar 10x zo veel meer de aarde kunnen vervuilen als wat wij hier doen.
Tmaster @911GT219 juni 2023 19:54
En dan zie je dat china dit doet
https://www.youtube.com/watch?v=1SEfwoqKRU8

Tienduizenden gloednieuwe EV,s staan weg te rotten.
Puur en alleen door pyramide achtige investerings truukjes.
Hier komen we tekort daar gaat het alleen om geld en corruptie. Unreal en echt een hoog WTF gehalte.
multikoe @Tmaster19 juni 2023 20:56
Tienduizenden
Het worden er steeds meer! Waar baseer je dat aantal op?
Verwijderd @Tmaster19 juni 2023 21:57
Ik kan me ook nog parkeerplaatsen vol vag producten herinneren, of sloten vol melk hier
WillySis
@Tmaster19 juni 2023 21:53
De kans dat dit een hoax is, is behoorlijk groot. Als dat niet zo is, dan zit er vermoedelijk een logische verklaring achter.
Veel auto's zijn voorzien van dezelfde beschildering en een bedrijfslogo. Veel auto's zijn zelfs voorzien van een telefoonnummer, vermoedelijk zijn ze van een taxibedrijf. Alle auto's zijn ook van een kenteken, dus afgeleverd aan een klant.
Het lijkt erop dat de auto's van een taxi of lease bedrijf zijn. Door de vele corona-maatregelen mochten taxi's vaak niet eens rijden, anders maar heel beperkt. De behoefte aan lease auto's was een tijd lang een stuk minder dan normaal. Ik een aantal dicht bevolkte regio's is het dan niet moeilijk om dergelijke verzamelingen auto's te vinden. Als je daar nu gaat kijken zullen die terreinen een stuk leger zijn.

Er zijn ook terreinen (veel groter zelfs) waar auto's voor de export stonden. De export heeft verschillende keren zes weken of langer stilgelegen, maar de productie ging wel door. In zes weken levert dat een enorme voorraad op.
marhalm @WillySis20 juni 2023 09:51
In de video legt hij uit hoe het zit.

Heel in het kort: China wil de grootste producent van EV’s zijn. Koste wat kost en voor de bühne. Dat krijg je dus zo voor elkaar. Ik heb de video een aantal dagen geleden bekeken, en weet het nu niet meer zeker, maar die EV’s zijn inderdaad aan iemand verkocht. Waarschijnlijk aan de fabrikant zelf oid.
mjtdevries @WillySis20 juni 2023 14:29
Deze man staat juist bekend om zijn genuanceerde filmpjes over China, doordat hij er 20 jaar heeft gewoond en getrouwd is met een Chinese.

Waarom zou ik enige waarde aan jouw bewering hechten dat het uit zijn duim is gezogen?
WillySis
@mjtdevries20 juni 2023 21:07
Ik heb een aantal video's bekeken en zeker de helft daarvan zijn zeer suggestief en vertellen maar de halve waarheid. Nuance en de andere kant van een probleem bekijken lijken hem totaal vreemd.
Bronnen anders dan zijn eigen waarnemingen ben ik niet tegengekomen.
mjtdevries @WillySis21 juni 2023 10:10
Want jij hebt ook 20 jaar in China gewoond en bent getrouwd met een Chinese, zodat je kunt beoordelen of zijn videos suggestief zijn?

Het is duidelijk dat jij met een gekleurde bril naar die videos kijkt.
WillySis
@mjtdevries21 juni 2023 20:33
Ik ben wel eens in China geweest en ik heb er nog wel een aantal contacten uit het bedrijfsleven en de wetenschap.
Als ik naar een aantal video's kijk zie ik dat Serpenza een probleem signaleert en daar een video over begint te maken. Heel in het begin trekt hij zijn eigen conclusie en die wordt in de rest van de video bevestigd met beelden. Ik heb geen video gezien waarin hij onderzoekt wat het werkelijke probleem is en wat de achterliggende oorzaak van daarvan kan zijn. De thumbnail van de video die jij linked is zelfs een plaatje wat met knippen en plakken tot stand is gekomen. Dat plaatje is op meerdere plaatsen op internet te vinden.

Wat is er werkelijk aan de hand: (volgens mijn bron) De auto fabrieken zijn tijdens corona lockdowns vaak door blijven draaien (personeel mocht dan de fabriek niet uit). Bestellingen zijn gewoon uitgevoerd, maar afleveren kon lang niet altijd. Er zijn een aantal terreinen (meestal rond de fabriek) die vol kwamen te staan met auto's die via Shanghai naar Europa en Amerika moesten worden vervoerd. De haven van Shanghai heeft er in totaal 18 weken uit gelegen. Inhalen van het vervoer gaat langzaam. De capaciteit werd al bijna 100% benut.
Binnen China konden auto's ook lang niet altijd afgeleverd worden omdat steden regelmatig voor een week of zes op slot gingen. Die auto's werden dan in de buurt op een terrein gezet (dat zijn de beelden in de video) Door de lockdowns konden veel mensen de auto's niet meer betalen (niet werken is gewoon geen loon). Hierdoor zijn veel auto's blijven staan. Dat zijn voor zo'n 70% elektrische auto's. De rest zijn benzine auto's. Wit is de standaard kleur. De terreinen lopen nu heel langzaam leeg omdat kopers de auto alsnog willen, of omdat er andere kopers worden gevonden. De hele kleine auto's (zeer geliefd onder de Chinezen) zijn voor het grootste deel al verdwenen. De luxere auto's (voor ons C-klasse en hoger) zijn voor de topklasse en die heeft een behoorlijke financiële dreun gehad tijdens de Corona lock-downs.

De brandende EV's hebben niets te maken met de kwaliteit. In China is 3 tot 10% van de auto's elektrisch. Dat verschilt per regio. In Wuhan (12 miljoen inwoners) is 7% elektrisch. Het aandeel van elektrische auto's bij de autobranden is daar nog geen half procent. Verschil is dat een brand van een elektrische auto in het nieuws komt, die van een benzine auto niet. Dat laatste gebeurd dagelijks een keer of 10, een elektrische autobrand een tot enkele keren per week.
ymmv @Tmaster19 juni 2023 20:13
Ah, weer zo'n clickbait Youtube-kanaal met werkelijk enkel negatief nieuws over China Het kan aan mij liggen, maar ee Youtuber die in elke video opnieuw verklaart dat China het akeligste land ter wereld is, op het punt staat economisch in elkaar te storten of al in elkaar gestort is, is voor mij geen serieuze nieuwsbron. Da's geen nieuws meer, maar propaganda.
Tmaster @ymmv19 juni 2023 21:34
Sorry maar die gast heeft meer dan 20 jaar voor zn werk in china gewoond en is getrouwd met sen chinese. Hij praat vloeiend chinees en weet echt wel waar hij het over heeft.
Pykenike @ymmv19 juni 2023 20:57
U kent het kanaal van serpentza duidelijk niet.

Deze Zuid-afrikaan was lange tijd lyrisch over china en haar cultuur. Hij was alleen vooral kritisch over de communistische partij, en dat vond die partij vervelend. Hij (en nog wat andere youtubers) die daar woonden, zijn vervolgens halsoverkop gegaan. Hij heeft trouwens ook een chinese vrouw.
richardbloem @Pykenike20 juni 2023 07:55
Serpentza is inderdaad een zeer goeie Youtuber, echter hij heeft grote problemen ondervonden met de Chinese communistische partij en sinds hij zo ongeveer het land is uitgevlucht, schroomt hij niet om zelf ook sterk gekleurd anti-CCP nieuws te brengen. Ik kan het me van zijn kant prima voorstellen, maar het lijkt me toch verstandig ook wat andere bronnen te bekijken om een wat meer genuanceerd beeld te krijgen. De oude video's van Serpentza zijn meer genuanceerd en met name de motortracks door China zijn fantastisch goed en interessant.
Op een andere voet, vond ik Youtuber Thurderf00t altijd terecht kritisch t.o.v. scam technologie, maar zijn hetze richting Elon Musk vind ik volledig overdreven en bijna triest. Hij heeft op redelijk veel punten natuurlijk wel gelijk, maar zijn laatste Musk-videos zijn echt voorbeelden van cancel-culture. Zelfs de rekenvoorbeelden zijn bewust gebiased door alleen de effecten mee te nemen die goed uitkomen voor zijn betoog.
mjtdevries @richardbloem20 juni 2023 14:24
In zijn oude videos pastte hij zelf-censuur toe. Dat is er nu af.
Dat je dat dan "sterk gekleurd anti-CCP nieuws" noemt is nogal triest.
richardbloem @mjtdevries20 juni 2023 20:35
Ik denk dat ik voldoende vaak in China ben geweest, voldoen nieuws and historie over China ken en ook voldoende Chinesen ken om een redelijke mening te hebben. Maar China is groot en misschien heb jij een hele andere ervaring. Het is bijvoorbeeld echt niet zo dat een enorm percentage van de BYD's in brand vliegt zoals een van zijn recente videos lijkt te suggeren.
Natuurlijk komt het inderdaad voor en wordt het inderdaad door de CCP in de doofpot gestopt en ben je als slachtoffer in een hele slechte situatie maar Serpentza gaat wel erg ver. Je kunt het alllemaal verachten maar zonder BYD zouden de Chinesen slechter af zijn, want een Tesla kunnen de meesten niet betalen.
curkey @ymmv20 juni 2023 08:47
Ik beaam wat de anderen hieronder zeggen, en dat hij meer credit verdient dan wat jij hier zegt. Hij praat niet de officiële communicatiekanalen na die vanuit de CP gereguleerd worden.

In zijn oudere videos zie je zijn historie, over hoe hij 20 jaar in China gewoond en gewerkt heeft met zijn Chinese vrouw. Tevens vertelt hij veel over zijn geboorteland, Zuid Afrika, met een kritische blik. In een aantal videos is hij zelf ter plekke.

Ik geloof wel dat dit kanaal meer van het echte leven daar laat zien dan wat je in de dagelijkse persberichten ziet met schone schijn en happy people.

[Reactie gewijzigd door curkey op 22 juli 2024 14:13]

Game-Over @Tmaster19 juni 2023 21:39
Dat is ook "normaal" in Nederland waar tonnen voedsel doorgedraait worden.
grrfield @911GT219 juni 2023 23:04
Zolang de onderlinge relaties gewoon normaal blijven is er niets aan de hand. Het is dus vooral een politiek probleem.
Daar wil je echt niet op rekenen!
ejabberd @911GT220 juni 2023 07:18
Persoonlijk zie ik dat niet als risico als de accu’s niet hier gemaakt worden hebben de andere partijen nog steeds afnemers nodig om hun geproduceerde accu’s in te stoppen. Zolang de onderlinge relaties gewoon normaal blijven is er niets aan de hand. Het is dus vooral een politiek probleem.
De vraag is of onze autosector dat kan overleven. Europese autofabrikanten staan niet op gelijke voet met hun Chinese tegenhangers wat betreft de mogelijkheid om via een investering in een Chinese batterijproducent zich te verzekeren van een stabiel aanvoerkanaal met meer controle over de prijzen.

De kans is dan ook zéér groot dat de benodigde accu’s wel in de EU raken, maar dan verpakt in een volledige Chinese wagen i.p.v. als onderdeel voor een Europese wagen.
richardbloem @911GT220 juni 2023 08:04
"Op basis van een in 2018 gepresenteerd plan zou de EU de grootste accuproduct ter wereld moeten worden"
Degenen die dit serieus hebben gepresenteerd of ondertekend waren zeer naief of bewust misleidend. Het was natuurlijk in 2018 al lang duidelijk dat de EU met gemogelijkheid wereldleider zou worden. De EU mist de grondstoffen, de benodigde goedkope arbeidskracht, de benodigde onderzoeks investereningen en de benodigde samenwerking.
Ooit was het plan dat de EU een wereldleider op de chipproductie-markt zou worden, tientallen miljarden later is dat ook een flop geworden.
2004billy @911GT220 juni 2023 08:33
Zo maakten we ook veel zonnepanelen in de eu. Maar door de race naar de bottom komt alles nu uit China. Als er geen droog brood mee te verdienen valt, wil je het dan nog zelf produceren? De enige angst is dat je aanvoerkanaal van accu’s niet stabiel is, terwijl er wel een grote europese autoindustrie van afhankelijk is. Die grote hoeveelheid toegevoegde waarde staat en valt met de accu.
zath @BounceMeister19 juni 2023 18:58
Je moet beter lezen. Er staat "dreigend tekort", niet "daadwerkelijk tekort". Feitelijk wat hier wordt gezegd dat tenzij de EU het beleid aanpast dat dit gaat gebeuren. De volgende stap is dus het beleid aanpassen, bijvoorbeeld door te investeren in het opbouwen van nieuwe leverketens, net zoals de Amerikanen.

Het enige wat hier dus "typisch" is, is hoe jij direct naar de "grote boze EU" wijst.
WhatsappHack
@zath19 juni 2023 19:47
Eigenlijk sowieso raar verwoord. In 2030 krijgen ze een “dreigend tekort”, dan is er nog niet perse iets aan de hand. Ik bedoel, als dit nu is uitgerekend dan is de dreiging er toch eigenlijk nu al? :X
Darksteel83 @WhatsappHack19 juni 2023 20:21
De dreiging van een tekort is er al we maar het hoeft niet perse te gebeuren.

Met bijvoorbeeld natrium accu's en draadloos laden wat je ook in wegen doet heb je veel minder lithium nodig. Mogelijk gaan deze 2 dingen echt groot worden rond 2030. Maar misschien vallen er toch dingen tegen.

Met super slimme zelf rijdende taxi busjes heb je nog minder accu's nodig. Omdat je dan veel minder auto's nodig hebt. Je moet ze dan wel sneller laden omdat ze minder stil staan.

Ook kun je nog gaan zoeken naar lithium en mijnen bouwen er kan nog heel veel gebeuren voor 2030.

Maar het is wel heel slim om nu al vooruit te denken over de risico's en wat je er aan zou kunnen doen.

[Reactie gewijzigd door Darksteel83 op 22 juli 2024 14:13]

MHDokter @Darksteel8319 juni 2023 20:32
Volgens mij is het gewoon een pleonasme in de titel en hoort er
"Europese Rekenkamer: er komt een tekort aan grondstoffen voor accu's"
of
"Europese Rekenkamer: er dreigt een tekort aan grondstoffen voor accu's"
te staan
w3news @BounceMeister19 juni 2023 22:54
Was toch al lang bekend dat je niet opeens voldoende accu's kan produceren voor zoveel voertuigen.
Is gekken werk om zo snel geforceerd (met subsidies) op te schalen.
Al kun je aan voldoende grondstoffen komen, moet je afvragen of je het wil zo massaal, dat kan nooit op die schaal goed gaan voor mens en milieu.
akooijman @BounceMeister20 juni 2023 07:05
We kunnen niet genoeg accu's bouwen in de Eu, vooral niet als we moeten concurreren met de vs en china.

Maar we maken vrijwel geen enkel product concurrerend in de Eu, dus het is vooral een observatie.
bzuidgeest
@BounceMeister20 juni 2023 10:24
Lithium is in de EU in "short supply" Niet wereldwijd.

En dat is nog buiten de opkomende alternatieven, natrium, sulfer etc.
BertNL 19 juni 2023 18:32
Dit kan alleen opgelost worden met andere (nieuwe) batterijtechnologie, bijv. https://www.change.inc/en...dstoffen-uit-de-weg-39436
JP1980 @BertNL19 juni 2023 18:39
Inderdaad. Natriumbatterijen zouden we zwaar op in moeten zetten. Heeft grote voordelen. Vooral dat er heel veel meer van is dan Lithium.
bzuidgeest
@JP198020 juni 2023 10:25
De chinezen doen dat al, die maken als sodium-ion EV's.
Darksteel83 @BertNL19 juni 2023 20:24
Zwavel batterijen zouden helemaal top zijn als het echt zou lukken. Want zwavel is nu vaak nog afval in bijvoorbeeld de stookolies.
Het ziet er wel steeds beter uit. Maar het idee is er al wel langer. Dus of het echt lukt in massa productie binnenkort is toch afwachten.
multikoe 19 juni 2023 19:21
De comments tot nu toe laten zien dat lezen niet tot de basisvaardigheden van (een deel van de) Tweakers hoort.
Het artikel beschrijft een dreigend tekort aan grondstoffen in de Europese Unie, waardoor we ons beoogde doel (marktleider in de accuproductie) niet dreigen te halen. Of er wel geen grondstoffentekort wereldwijd is, daar gaat dit artikel niet over. Dus iedereen die meteen zijn zeepkist bespringt om het bekende riedeltje af te draaien van het enorme tekort aan grondstoffen en dat EV's daarom een heilloze weg zijn: onder een ander artikel graag.
jpsch @multikoe19 juni 2023 19:56
Marktleider in accuproductie. Hoe reeel was die doelstelling in 2018? Ook toen kwamen de accu's toch al uit Azie en werden de grondstoffen al opgekocht door China?

https://nos.nl/artikel/22...lim-dat-geld-aan-te-nemen
multikoe @jpsch19 juni 2023 20:52
Daar gaat het niet om. Achteraf kijk je een koe in z'n kont en "hindsight is altijd 20/20".
Als je geen doelen stelt kom je nergens en soms gok je mis. Er is helemaal niets mis met streven naar onafhankelijkheid van grootmachten die je niet kunt vertrouwen. Jammer dat het niet gelukt is.
jpsch @multikoe19 juni 2023 22:25
Niemand voelt zich verantwoordelijk voor onrealistische doelen. Uitdagend is goed, ijzer met handen breken lukt niet.
multikoe @jpsch20 juni 2023 05:58
Prima, maar onafhankelijkheid van een "foute" grootmacht is een heel fijn doel. Bovendien: als er ergens iets fout gaat hebben pessimisten altijd gelijk. Dat mensen vooraf hebben gezegd dat het niet zou lukken is geen graadmeter. Geen enkel doel (zeker als het om overheden gaat) wordt zonder gemekker geaccepteerd :)
Game-Over @multikoe19 juni 2023 21:50
Het artikel beschrijft een dreigend tekort aan grondstoffen in de Europese Unie, waardoor we ons beoogde doel (marktleider in de accuproductie) niet dreigen te halen. Of er wel geen grondstoffentekort wereldwijd is, daar gaat dit artikel niet over
Het een kun je niet los zien van het ander.
Als de grondstoffen in overvloed op de markt aanwezig zijn zal de EU geen enkel probleem hebben voldoende in te kopen.

Overigens kunnen tekorten op verschillende manieren onstaan. Twee ervan: Er zijn te weinig grondstoffen. De mijnen hebben (nog) niet voldoende capaciteit.
Luchtbakker 19 juni 2023 18:33
Er zal ongetwijfeld al heel veel geld uitgegeven worden aan onderzoek naar nieuwe accu types, maar ik denk dat we daar nog veel meer geld in moeten investeren om alternatieve bronnen te kunnen gebruiken dan alleen (voornamelijk) lithium .
Alxndr 19 juni 2023 18:58
Ben ik nu de enige die valt over de titel?

"Er komt een dreigend tekort"?

En komt een tekort, of, er dreigt een tekort. Of er dreigt een tekort te komen.
multikoe @Alxndr19 juni 2023 19:16
Nee hoor, hij klopt: er is eventueel een kans dat straks iemand concludeert dat er een tekort dreigt. Er is dus een kans op een kans op een tekort :)
Rogers @Alxndr19 juni 2023 19:34
Met onze politici weet je vrij zeker dat dat tekort er daadwerkelijk komt :+
WhatsappHack
@Alxndr19 juni 2023 19:50
Nee ik vind het ook een nogal vage woordkeuze.
Deleon78 @Alxndr19 juni 2023 20:29
Het is een kunst om dreigende teksten te schrijven die eigenlijk nog niet zo veel zeggen. Ik zou zeggen dat het hier wederom geslaagd is!
2green 19 juni 2023 21:14
Beetje laat signaal.

O.a. hierom waren china en Rusland toch zo actief in Afrika?
Meende dat china daar zelfs een mijn had op gekocht voor dit mineraal afgelopen jaar.
MrMonkE 20 juni 2023 08:07
En over een paar maanden krijgen we de 'openbaring'"
"Het electriciteits net is te klein en niet robuust genoeg om de groei van electrische auto's op te vangen."
Je weet wel.. al die zaken waar mensen al 15+ jaar voor waarschuwen.
En dan 2 jaar later weer dezelfde constatering. Zo rolt men.

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 22 juli 2024 14:13]

MrMarcie @MrMonkE20 juni 2023 13:51
Hoorde vanochtend toevallig dat die zeeparken met windmolens zoveel stroom gaan leveren dat al die landmolens waardeloos worden. Maar er wordt maar bijgebouwd en accustations neergezet waar ze niet echt nodig zijn. Laat die subsidies maar vloeien. Allemaal weggegooid geld en mensen die vol in de stress zitten. Je zou er maar wonen.

P.S. Of al die zeeparken goed zijn voor de natuur e.d. vraag ik me trouwens ook af.
MazDaMan1970 20 juni 2023 15:21
De EU loopt op technologisch vlak de laatste decennia enorm achter; de Duitse autofabrikanten (vooral VAG) & Stellantis krijgen het zwaar te verduren de komende jaren. China loopt behoorlijk voorop op het gebied van EV's, met de bijbehorende accu's. Nu worden al cobalt-vrije accu's daar geproduceerd, die ook nog eens minder brandgevaarlijk zijn. Voor zover ik begrepen heb, zijn de patenten daarvoor verlopen & kan het dus ook in de EU geproduceerd worden. Zweden heeft momenteel enorme hoeveelheden grondstoffen hiervoor, naast een al bestaande mijn. Dus de EU moet zich nu daarop focussen & de procedures/financien versnellen!
EvilItSelf 19 juni 2023 19:36
Fun fact: Donbass en Luhansk hebben 25% van de wereld voorraad aan Lithium.
BlueTooth76 @EvilItSelf19 juni 2023 21:23
Lijkt me sterk. Chili zit op 26% van de wereldvoorraad met zo'n 9,3 miljoen ton.
Oekraïne zit op 0,5 miljoen ton, volgens de informatie die ik vind.
wildhagen
@EvilItSelf19 juni 2023 21:27
Heb je hier een bron van? Oekraïne staat niet eens in de Top-10 van lithium producerende landen: https://en.m.wikipedia.or...ies_by_lithium_production

Ook qua reserves staan ze niet eens in de Top-10: https://www.google.nl/amp...serves-country-2655226050
BlueTooth76 @wildhagen19 juni 2023 21:34
Ik snap het wel, Twitter staat vol met dit soort "feitjes". Wat in 140 tekens en simpele plaatjes tot je komt moet je in lange zinnen, met veel onderbouwing heel lang blijven herhalen om het te ontzenuwen.
Groningerkoek @BlueTooth7619 juni 2023 22:37
280 characters sinds 2017 ;)

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